как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине — Минфин

28 января спутниковый сигнал на територии Украины был закодирован. Большинство украинских семей не были готовы к такому повороту событий и сейчас не могут смотреть спутниковое ТВ по ряду причин: мастеров по установке новых тюнеров на всех не хватает, новые тюнеры слишком дорогие, нет покрытия цифрового эфирного телевидения и прочее. Потому, сейчас все больше людей задаются вопросом: Как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине?

Каналы спутникового ТВ все еще доступны для тех, кто изначально пользовался услугами официальных операторов и платил ежемесячную абонплату. Но есть и категория людей, которые оказались подло обмануты мошенниками — они платили абонплату, но 28 января сигнал на спутнике пропал. Именно для борьбы с такими аферистами телевидение в Украине и было закодировано.

Как смотреть каналы спутникового ТВ в обход блокировки?

Вы можете стать абонентом цифрового эфирного телевидения и смотреть спутниковые каналы как и прежде. Есть пару нюансов: нужно купить новую антенну и ресивер.

Приобрести комбинированный ресивер. В таком случае можно оставить спутниковую тарелку и не покупать новую антенну. Так, заблокированные ТВ-каналы вы будете смотреть через Т2, а те, что остались в свободном доступе — через спутниковое ТВ.

Можно ли «перепрошить» старый тюнер? Дело в том, что ваша спутниковая тарелка может принимать как частоты спутниковых каналов 2019 Украина, так и новые частоты украинских каналов, а вот тюнер — нет. Новый спутниковый приемник должен быть со встроенной системой Verimatrix. Такие приемники будут работать в режимах FTA (Free To Air) и DTH (Direct-to-Home). Это нововведение обусловлено новыми параметрами спутникового ТВ. Теперь вам обязательно нужно быть абонентами DTH – провайдеров спутникового телевидения.

Как смотреть закодированные каналы бесплатно? Если вы хотите смотреть телевидение Украины в обход блокировки, вам стоит обратить свое внимание на ТВ онлайн. С интернет-телевидением обойти блокировку очень просто и сделать это сможет даже ребенок.

Вам достаточно иметь стабильный сигнал Интернет и любое смарт устройство с большим экраном на базе Андроид. Далее, дабы смотреть спутниковое ТВ онлайн, вам нужно установить приложение или зайти на сайт любого онлайн ТВ-сервиса. Стоит отдавать предпочтение только официальным телевизионным операторам, например, Ланет.TV.

С сервисом Ланет.TV смотреть спутниковое ТВ без тарелки можно легко и просто: есть бессрочный пакет /PROMO и еще масса преимуществ:

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