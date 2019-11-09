Как новый кризис скажется на россиянах

Несмотря на титанические усилия крупнейших мировых центральных банков (ФРС США, Народный банк Китая и др.), мировая экономика постепенно скатывается в стагнацию, которая в горизонте ближайшего года-двух может перерасти в сильный кризис, по сравнению с которым поблекнет даже Великая депрессия 20–30-х годов XX века. И предвестники подобной ситуации наблюдаются по всему миру — общее замедление экономического роста, бегство капитала с развивающихся рынков, снижение цен на энергоносители, усиление протекционизма и развитие торговых войн. Как может отразиться новый кризис на простых гражданах — в материале News.ru.

Никакие вливания денег со стороны правительств, а также американо-китайские переговоры или государственно-монополистическое регулирование не помогут избежать мировых финансовых проблем. Они способны только немного отодвинуть во времени начало кризиса и несколько смягчить его последствия.

В широком смысле главной причиной грядущего экономического апокалипсиса, по мнению ведущего аналитика компании «ФинИст» Андрея Перекальского, является общий кризис актуальной версии капиталистического способа производства. Даже американские миллиардеры уже думают о том, что надо так преобразовать экономику, чтобы капитализм приносил пользу большей части населения планеты. И только тогда система вновь приобретёт устойчивость.

В более узком смысле имеются две болевые точки. Во-первых, мировая финансовая система, основанная на долларе.

Американцы привыкли использовать её как оружие политической борьбы. Из-за постоянных злоупотреблений США эта система перестаёт устраивать слишком многих. А администрация Дональда Трампа, кажется, всё делает для того, чтобы ещё больше подорвать статус доллара как мировой резервной валюты.

Андрей Перекальский

ведущий аналитик компании «ФинИст»

Похоже, в Вашингтоне не осознают, что пилят сук, на котором сидят все их толстосумы: основа американской гегемонии в мире — не вооружённые силы, не технологи и тем более не «демократические ценности», а именно мировая финансовая система, основанная на валюте США и функционирующая в интересах Америки.

Во-вторых, считает Перекальский, речь идёт о замедлении развития Китая, который в последние десятилетия двигал всю мировую экономику.

Сейчас экономическое состояние Поднебесной переживает начало мучительной трансформации, связанной со сменой парадигмы. Старый путь, ориентированный на экспорт товаров, себя исчерпал, — отметил эксперт.

А новый, более ориентированный на внутреннее потребление и роботизацию, требует глубочайших изменений во всех сферах жизни КНР. Однако решиться на это непросто, но необходимо, если Пекин и дальше хочет оставаться одним из мировых лидеров.

Дальнейшее замедление мировой экономики неизбежно вызовет и рост протекционизма. Всё это скажется на отечественном финансовом рынке и на России в целом. Данное негативное влияние будет осуществляться, главным образом, через падение курса рубля по отношению и к доллару, и к евро. Последовательность при этом такова: замедление мировой экономики приведёт к желанию правительств защитить свои рынки и вызовет протекционизм.

Самый яркий пример — действия США в плане импортных пошлин. Протекционизм приведёт к ещё более разрушительным торговым войнам, которые вызовут массовый отток капитала с развивающихся рынков, в том числе и российского, — заявил Перекальский.

А новые американские санкции, направленные против госдолга РФ и уже включённые в новый оборонный бюджет США, вызовут ещё больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это наряду с неизбежным падением цен на нефть будет способствовать серьёзному снижению курса рубля и падению российского фондового рынка, а также рынка ОФЗ.

Вполне вероятно, что ЦБ для поддержки замедляющейся экономики будет вынужден ещё несколько раз понизить ключевую ставку, что приведёт к скачку инфляции и ещё больше надавит на курс рубля. Итог — девальвация национальной валюты. Кстати, не исключено, что Центробанк уже некоторое время готовит банковскую систему к такому развитию событий: принимаются меры для ограничения объёма валютных вкладов населения в кредитных организациях. Но это, надо подчеркнуть, — негативный сценарий. При этом позитивного сценария попросту нет. Единственное, что немного сможет облегчить участь, так это тот факт, что доля иностранного спекулятивного капитала из-за режима санкций у нас сейчас заметно ниже, чем была до 2014 года. И сравнительно небольшой госдолг, а также весомые золотовалютные резервы.

Сергей Лантюхов/News.ru

Но всё это поможет больше государству и государственным же корпорациям, подчёркивает аналитик. Рядовой потребитель, оставшись с кризисом один на один, будет страдать от снижения реальных доходов, инфляции, девальвации рубля, обесценивания накоплений, роста безработицы и прочих «прелестей» кризисного времени. А если на фоне роста нужды и бедствий широких народных масс ещё добавится и внутриполитическая нестабильность, станет совсем тяжко.

Кроме того, грядущий кризис будет затяжным, поскольку будет носить глобальный и системный характер. Предыдущие периоды (1998-го, 2008-го и 2014 годов) не были таковыми. А вот времени на преодоление последствий грядущего кризиса уйдёт много — порядка 8–10 лет. И победить его старыми привычными методами не получится. Поэтому не исключено «рождение» нового экономического уклада, основанного на прорывных технологиях.

Любой кризис, тем более масштабный, порождает в итоге новые возможности. А Россия теперь вполне способна воспользоваться ими, чтобы занять достойное место в новом посткризисном мире и обеспечить достойную жизнь своим гражданам.

Источник