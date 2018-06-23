Как не стать жертвой киберпреступников?

Совсем недавно сотрудники Приднепровского управления киберполиции задержали четверых мошенников, которые благодаря фейковым сайтам обманывали людей, обменивающих в сети криптовалюту. Жертвами изобретательных преступников всё чаще становятся владельцы пластиковых банковых карт.

Свои советы тем, кто не хочет попасться в сети мошенников, даёт начальник Приднепровского управления киберполиции Руслан Гаврилюк.

Виртуальных мошенников полным-полно

В каких направлениях сегодня работает Приднепровское управление киберполиции?

— Первое направление — это электронная коммерция, — отвечает на вопрос «Вечерки» Руслан Гаврилюк. — Мошенники продают несуществующие товары через интернет-аукционы, социальные сети и фейковые интернет-магазины. Есть и более сложные схемы, связанные с привлечением инвестиций граждан для занятия трейдерской деятельностью, операциями на рынке Форекс и бинарные опционы, а также создания виртуальных финансовых пирамид.

Второе направление — это преступления, связанные с использованием банковских платежных карточек, похищением с них средств, мошенничеством с использованием скимминговых устройств и так называемого «белого пластика» (дубликаты карточек клиентов различных банков, прежде всего зарубежных).

Но и это еще не всё! Примерно 15 процентов от общего количества киберпреступлений составляют преступления, связанные с несанкционированным вмешательством в работу компьютеров, создание вредных программных или технических средств, несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, массовое распространение сообщений. Для рядовых граждан эти категории преступлений проявляются в хакерских атаках, взломах электронных почтовых ящиков, блокирование работы систем с целью вымогательства средств.

Ну и наконец — распространение в сети интернет — материалов порнографической продукции, а также нарушение авторских и смежных прав путем распространения пиратских видео- и аудиоматериалов.

На каждого кибервора найдется киберполицейский

Всё тайное однажды становится явным. Подтверждение тому — разоблачение противоправной деятельности 29-летнего жителя Мариуполя, который блокировал работу компьютерных сетей охранных фирм в Запорожской и Донецкой областях.

Имея навыки программирования и компьютерно-технические знания, злоумышленник с помощью вредоносного программного обеспечения осуществлял целенаправленное несанкционированное влияние (DDOS-атаку) на оборудование предприятий, в частности на интернет-роутеры, получавшие дополнительную нагрузку, с которой они не справлялась, и таким образом блокировался доступ оборудования предприятия к сети Интернет, что не позволяло проводить мониторинг и управление удаленным оборудованием для обеспечения охраны около трех тысяч абонентов предприятия, расположенных в Запорожской и Донецкой областях.

Предприятие потеряло большое количество клиентов из-за некачественных услуг, так как не могло реагировать на оставленный сигнал о помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины, и вскоре злоумышленнику будет сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Оплачивайте товар после его получения

— Актуальнейший совет гражданам, которые совершают покупки в сети Интернет: ни в коем случае не делайте предоплату (или полную оплату) товара по реквизитам банковских счетов неизвестных лиц, – констатирует правоохранитель. — Проведение оплаты товара рекомендовано осуществлять исключительно после получения товара в почтовых отделениях (услуга направления товара «наложенным платежом»). Кроме того, во время купли-продажи товаров через Интернет никогда не размещайте реквизиты платежных карточек и персональные данные. Мошенники, получая указанные данные, используют их для незаконного снятия средств со счетов.

В качестве примера работы мошеннической схемы можно привести деятельность в 2017 году группы в составе 2-х жителей Днепропетровской области, которые создали 27 фейковых интернет-магазинов. Оформление сайтов, порядок их функционирования, а также размещенная информация с полным техническим описанием товара не вызывали у покупателей сомнений в реальности существования интернет-магазинов.

При заказе товаров предлагалось получить счет — фактуру и осуществить полную оплату стоимости заказанного товара. С покупателями постоянно связывался «менеджер» указанных магазинов с помощью мобильной связи. Всё по-настоящему!

После заказа товара на электронную почту покупателя поступал счет. После полной оплаты мошенники прекращали работу сайтов, денежные средства переводились в наличные, мобильные телефоны отключались.

Благодаря мерам, проведенным сотрудниками Приднепровского управления киберполиции, участники группы были разоблачены.

Не ведите интимную переписку в соцсетях

Очень полезный совет касается пользователей социальных сетей и сайтов знакомств: никогда не ведите переписку, прежде всего интимного характера, с малознакомыми лицами.

— Злоумышленники входят в доверительные отношения, и, убедившись в установлении прочной психологической связи, требуют средства на срочную операцию, жалуются на похищение кошелька или невозможность возвращения из-за границы, — разъясняет Руслан Гаврилюк. — Нередко «влюбленные» в ходе переписки просят интимные фото и видеоматериалы и в дальнейшем шантажируют их распространением среди друзей и родственников потерпевшего.

Еще один совет касается всех лиц, имеющих в пользовании банковские карты: никогда не называйте своих персональных данных лицам, которые звонят и представляются представителями банковских учреждений. Реальные работники банковских учреждений в телефонном режиме никогда не спросят пароли доступа к счетам. Во время операций по снятию наличных через банкоматы обращайте внимание на картоприемники, на которых киберпреступники часто устанавливают скимминговые устройства и накладки для считывания с карт банковской информации, а также на клавиатуру, на которую могут устанавливаться накладки для фиксации введенных пин-кодов. В случае выявления таких устройств не проводите никаких транзакций и срочно вызывайте полицию.

Для пользователей компьютеров и сети Интернет наиболее актуальны следующие советы:

— используйте антивирусы и лицензионное программное обеспечение;

— никогда не переходите по неизвестным интернет-ссылками, что может привести к загрузке вирусов, блокированию работы компьютеров и других негативных последствий;

— используйте надежные пароли. Простые пароли, такие как 1234567, или пароли, совпадающие с данными в профиле социальной сети, «хакер» сломает с легкостью. Надежные пароли состоят из цифр, букв алфавита и символов.

В общем, на полицию надейтесь, но и сами не плошайте!

Александр Разумный

Метки: киберполиция, киберпреступники

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