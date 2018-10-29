Как не проиграть в мировой торговой войне

Четвертый год подряд в Украине наша компания выступает партнером Киевского Международного Экономического Форума. В этот раз мне выпала честь участвовать в дискуссионной панели «Торговые войны и их влияние на мировую экономику».

Торговые войны в мире проходили всегда, хотя принято утверждать, что ее начал Дональд Трамп в марте этого года, когда ввел пошлины на металлопродукцию для всех стран. Практически все страны закрывали свои рынки от украинских производителей и до этого: Таможенный союз, США, ЕС, Канада, Турция, государства Ближнего Востока. Но принципиальное отличие современной торговой войны состоит в том, что если раньше войны носили двухсторонний характер, то сейчас все против всех.

Обратите внимание: США вводят пошлины всем, в том числе и Евросоюзу, который, в свою очередь, открывает защитное расследование (safeguard investigation) против всех поставщиков, в том числе и из Украины. В чем их логика в отношении Украины? В Брюсселе говорят: «А вдруг украинские трубники возьмут продукцию, которую они поставляют в Соединенные Штаты Америки, и будут теперь продавать в Европу, демпингуя и нанося ущерб европейским трубникам».

Это очень странный подход, т.к. мы поставляем в США и ЕС разные виды труб. Но какой важный вывод можно сделать? Любое государство всегда защищает своих национальных производителей, которые выпускают продукцию, создают рабочие места и платят налоги, а красивые слова о либерализации, свободной торговле и открытых рынках – это теория или лозунги.

Приведу несколько примеров из нашей торговли с ЕС, которая ограничена как пошлинами, так и нетарифными барьерами в сфере госзакупок. Ряд итальянских коммунальных предприятий в тендерных спецификациях требуют от поставщика, чтобы тот находился в Евросоюзе или имел хотя бы один завод на территории ЕС. А в Польше нефтегазовые компании выставляют условие, чтобы не менее 50% товаров имели происхождение из ЕС. Поэтому из-за барьеров «EU origin» мы не можем поставить туда свою продукцию.

В целом, трудно прийти на любой крупный рынок и стать значимым игроком. Местные производители сразу замечают твою компанию и инициируют против нее антидемпинговое расследование, максимально ограничивая ее продажи.

Приведу один из последних примеров — это повышение и продление на год Украиной экспортной пошлины на металлолом до 42 €/т. Нас критикуют за это, особенно Евросоюз. Но с другой стороны тот же ЕС в октябре продлил 13%-ную пошлину на украинские трубы еще на 5 лет, а это 100 €/т. Поэтому в этой критике нет логики: если свободный рынок везде, давайте отменим все пошлины. Зачем делать один барьер и критиковать другой?

Из этого кейса я могу сделать важный вывод: защита украинских экспортеров – совместная задача отечественных производителей и украинского государства. Когда связка «бизнес-государство» работает эффективно, выигрывают оба. Если связка не работает – все проигрывают. Цена вопроса для государства – налоги и рабочие места. Для бизнеса – прибыль и рост продаж.

Вот одна из таких маленьких побед. В результате совместной работы экспортеров, Минэкономразвития и торговли, Премьер-министра и Президента Украины удалось продлить на один год Suspension Agreement на поставку украинских труб в США, то есть, беспошлинные поставки продукции по фиксированной минимальной цене.

Но есть и негативные примеры: Евросоюз продлил 13%-ную пошлину на украинские бесшовные трубы, хотя диалог шел на всех уровнях. Я лично очень много времени трачу на эти торговые войны, это тяжелая работа, но в Брюсселе украинских трубников не захотели услышать.

Еще один плохой пример, вновь с металлоломом. Рядом с Украиной на территории Молдовы расположен российский анклав – Приднестровье, на территории которого находится Молдавский металлургический завод. С января по май он являлся крупнейшим покупателем лома в Украине. При этом данное предприятие получает практически бесплатный газ и электроэнергию от правительства, за счет чего имеет возможность скупать металлолом в Украине по нерыночной цене.

С мая ММЗ был внесен в санкционный список СНБОУ, однако лом в его адрес с недавнего времени все равно начал экспортироваться – вопреки санкциям, открыто, да еще и в вагонах государственной компании Укрзализныця. В результате Украина теряет рабочие места, теряет добавленную стоимость, а металлурги – объемы производства. Связка «бизнес-государство» не сработала. Силовые органы до сих пор не пресекли эту незаконную деятельность.

При этом в условиях обострения торговых войн в мире перед Украиной вновь актуализируется проблема, как стимулировать развитие внутреннего рынка для повышения спроса на продукцию украинских металлургических компаний.

К сожалению, украинский рынок сегодня не развит. Лишь небольшая доля продаж нашей компании, всего 25%, приходится на Украину, тогда как все остальное мы экспортируем. Мы хотим поставлять в Украину больше, но развитие рынка необходимо стимулировать. И тут ключевым моментом может стать развитие цепочки добавленной стоимости.

Например, это развитие машиностроительной отрасли. Она в перспективе может стать одним из главных потребителей металлопродукции. Если машиностроение в Украине заработает, оно сразу запустит работу цепочки поставщиков. Сталь, которая производится в Украине, здесь же и будет использоваться. И мы, а вслед за нами и вся украинская экономика, будем меньше зависеть от внешних рынков.

В этом плане хочу похвалить газодобывающую отрасль. Обратите внимание, что сейчас в Украине идет высокими темпами бурение скважин. Газовики покупают трубную продукцию, оборудование и материалы для добычи. Кроме того, большой потенциал имеет модернизация ЖКХ и инфраструктуры. Если бы государство или частные компании инвестировали в эти сферы, то это дало бы серьезный рост внутреннему рынку.

Подытожу: в мире нас никто не ждет. Все государства защищают своих внутренних производителей и заботятся о развитии внутреннего рынка. Украине нужно поступать так же: заявлять о своих экономических интересах и отстаивать их, а не верить мифу о свободной торговле. А чтобы победить в борьбе за внешние рынки, нужно объединяться: от кооперации бизнеса и государства в защите внешнеторговых интересов выиграют обе стороны.

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