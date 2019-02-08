Как научиться жить лучше — Росбалт

Сергей Лесков

Журналист, писатель



Все-таки Карл Маркс — счастливчик. Сколько споров вокруг его «Капитала», но не нашли таких страшных грехов, какие обнаружились в России в школьном учебнике по экономике. Пусть Маркс завидует доктору наук Игорю Липсицу! В министерстве образования вычислили, что в учебнике мало патриотизма и он не формирует чувство гордости за Россию. К Карлу Марксу, который наизнанку выпотрошил капитализм в Англии, подобных претензий не предъявлял ни один ревизионист и ренегат.



Почему в нашей стране так популярна патриотическая идея, которая нередко приобретает форму навязчивой истерии? Чиновники сегодня поднимают волну молодежного движения «Юнармия», запись в некоторых случаях ведется в добровольно-приказном порядке. СМИ после совещания в министерстве обороны начали борьбу за щедрый кусок бюджетного пирога по патриотическому воспитанию молодежи и внушению чувства гордости за Россию. Мне, кстати, не совсем понятен этот тренд с прикладной точки зрения, ибо логика развития цивилизации твердо говорит о том, что в будущем многочисленные армии будут не нужны, офицеров станет больше, чем солдат, а мощь государства будет зависеть от умников и ботаников, что уже находит подтверждение в войнах хакеров с государством.



В современном мире единственное преимущество казарменной практики — воспитание послушания и усердия в исполнении предписаний начальства. Это удобные качества лишь для близорукой власти. Что касается гордости за страну, то в глазах молодежи она формируется не историческими свершениями и истерическими лозунгами, а, прежде всего, достижениями и уверенностью в том, что завтра будет лучше, чем вчера. При всех недостатках СССР, в ту эпоху в стране была уверенность, что дети будут жить лучше, чем родители. В начале XXI века эта уверенность в России иссякла, если не считать сверхсостоятельных нуворишей, которые перетащили свои семьи на Запад.

Кто скажет нашим ученым «встань и иди»?



В 2011 году на постоянное место жительства из России выехало 14 тысяч человек. В 2018 году — 51 тысяча. В том ли причина, что «Юнармии» не было? Особенный рост миграции — в Китай, культурно далекую от нас страну, которая, тем не менее, открывает переселенцам широкие перспективы. В пять раз выросла миграция в Латвию, в три раза — в Эстонию, хотя мы не устаем говорить о притеснениях русских в Прибалтике. Граждане с высшим образованием стараются обосноваться в Западной Европе. Разговоры о губительном ущербе для страны, который приносит «утечка умов», ведутся три десятилетия, но справиться с проблемой не удается. Если начистоту, нет стремления прекратить утечку. Ибо отбывают социально опасные элементы, без них больше кислорода.



Один из самых устойчивых мифов, который живет до сей поры, сводится к тому, что в СССР была лучшая в мире система образования. Как это проверить, непонятно. Если мы такие умные, то почему мы живем так бедно? И почему страну потеряли, а теперь в кольце недругов зажаты? Традиции массового образования не уходят. Сегодня в России 54% граждан в возрасте от 23 до 64 лет имеют высшее образование. Это первое место в мире. Далее в рейтинге — Канада, Израиль, США (42%). Но вот, к примеру, Китай и Индия с рекордными темпами развития — всего 4%. При этом Китай грозит в обозримом будущем по экономике обогнать Америку.



Необразованная Индия захватила мировой рынок в софтвере, аутсорсинге информационных технологий — 65%, а также в бизнес-аутсорсинге и инжиниринге — 45%. Россия располагает лучшей в мире математической школой, но программного обеспечения мы производим в 60 раз меньше Индии. Рынок информационных технологий в босоногой Индии в десять раз больше наших доходов от торговли оружием, которым мы так гордимся. Объем экспорта из Индии информационных и телекоммуникационных услуг, материализованных по существу из воображения, подобрался к 50% российского экспорта углеводородов…

Как мыши боролись с расхищением пшена



В Индии образование хуже, чем в России, а производство и технологии развиваются гораздо быстрее. А вдруг для того, чтобы построить устойчивую экономику не надо быть шибко умным и поголовное высшее образование вовсе не обязательное условие, чтобы разумно управлять государством? Правительство России достойно почетного места в Книге рекордов Гиннесса. Десять лет говорить пламенно и страстно, но не выкарабкаться из кризиса — это надо суметь. Такой перманентной стагнации мировая экономика не знала, а Карл Маркс от стыда сжег бы в печке свой непатриотичный «Капитал».



Это заблуждение, что после Ганди поговорить не с кем. Хорошего экономиста из Индии можно по России, как слона, водить. Приходится сделать вывод, что средний по стране уровень образования значения не имеет. Страна, где никто не читал «Трех мушкетеров», может развиваться гораздо динамичнее страны, населенной кандидатами наук. Я слышал множество объяснений (я их коллекционирую), почему Россия, где звучат сплошь правильные и мудрые речи, ничего не производит, а если производит, сама ужасается. Многие версии очень убедительны, но ситуацию это не меняет ни на грош. Может быть, слова — наша стихия, а великая и велеречивая русская литература — изготовленный для самих себя Троянский конь?



Другое объяснение, и оно вполне логично, состоит в том, что умудренному правительству нежелателен и опасен экономический рост. Декларации — это психотерапевтическое средство, успокоительное для публики. Рост связан с формированием беспокойного среднего класса, которому необходимы независимый суд, политическая конкуренция, сменяемость власти, гарантии собственности. Это с какой стати?! Понятно, что такие дикие пожелания вступают в противоречие с олигархическим капиталом и властью силовых кланов.

Почему наши богачи такие глупые?



Закрадывается подозрение, что высшее образование в России нужно для того, чтобы лучше всех в мире играть в телевизионных викторинах вроде «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Когда российский зритель видит в кино примитивные вопросы из иностранных интеллектуальных телешоу, его разбирает высокомерный смех. Иностранцы тоже могли бы смеяться, наблюдая, с какой бездарностью Россия расходует свои богатые недра и разбазаривает человеческий капитал.



Да, кстати, чуть не забыл. 13 февраля в Сочи открывается Российский инвестиционный форум. Очень крупное и важное мероприятие. С докладом выступит премьер Дмитрий Медведев. Найдется ли человек, который затаив дыхание станет гадать, с какими революционными тезисами выступит на очередном собрании глава правительства России?



Форумов много. Прибыли от них нет.



Сергей Лесков

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