Как нашим производителям максимально использовать возможности членства страны в ВТО и минимизировать риски

Беларусь вышла на финишную прямую на пути в ВТО. Очевидно, пока не достигнут окончательный консенсус, рано говорить детально о конкретных условиях вступления. Тем не менее реальный сектор находится в ожидании, задаваясь вопросом: что принесет стране членство в ВТО? Усилятся ли экспортные позиции наших производителей? Станет ли жестче конкуренция на внутреннем рынке? Эти вопросы обсудили с послом по особым поручениям Владимиром Серпиковым, начальником отдела развития и интеграции Министерства экономики Анастасией Бичун, заместителем начальника управления координации поставок товаров на внутренний рынок и ВЭД концерна «Белгоспищепром» Михаилом Чепелиным.

Вступление в ВТО увеличит приток инвестиций, будут создаваться новые рабочие места.

На финишной прямой

— На какой стадии находится сегодня переговорный процесс?

В. Серпиков:





— Заявку на вступление в ВТО Беларусь подала еще в 1993 году. Тогда и начался переговорный процесс. Но в 2007-м наступила пауза. По разным причинам. А на пороге стоял мировой финансовый кризис. К тому же рассматривали перспективу вступления во Всемирную торговую организацию сразу тремя странами — членами Таможенного союза. Но потом наши партнеры — Россия и Казахстан — решили вступать по отдельности. Естественно, для ВТО и ее членов в приоритете стояли переговоры с Россией, которая вступила в организацию в 2012 году. Потом с Казахстаном. Сейчас Беларусь, по оценкам участников переговоров, находится в приоритете. Переговорный процесс активизировался в 2016 году. В стране создана межведомственная комиссия, в которую входят руководители ключевых министерств, ведомств и других органов государственного управления, причастных к этому процессу. Возглавляет эту работу первый заместитель Премьер-министра Александр Турчин. Он лично принял участие в 12-м заседании Рабочей группы по присоединению к ВТО в штаб-квартире организации в Женеве 11 июля. В конце ноября — начале декабря планируется еще одно заседание. Подготовка к нему — трудоемкий процесс. Просто приведу пример, что проект доклада рабочей группы Беларуси — это серьезный документ объемом около 500 страниц. В нем отражены все аспекты внешнеторгового режима страны, все области регулирования, связанные с международной торговлей, а также содержатся проекты будущих обязательств Беларуси в ВТО.

Процесс присоединения к ВТО распадается на несколько треков. Первый — проведение многосторонних переговоров по так называемым системным вопросам. Они касаются регулирования нашего внешнеторгового режима: например, санитарные и фитосанитарные процедуры, правила таможенной оценки товаров, регулирование экспорта, технические барьеры и так далее. Обсуждения проходят в рамках Рабочей группы по присоединению к ВТО, в которую входят 47 заинтересованных государств — членов ВТО, включая и наших ключевых торговых партнеров: ЕС, США, Канаду, Индию, Китай, страны ЕАЭС и СНГ… Кроме того, проводятся переговоры и в более ограниченном, так называемом плюрилатеральном, формате. Там количество участников меньше — около двух десятков. В таком режиме обсуждаются вопросы господдержки сельского хозяйства.

Третий трек — двусторонние переговоры с заинтересованными странами по взаимному доступу на рынки друг друга товаров и услуг. Количество таких государств в случае Беларуси уже достигло 28. С двадцатью странами соответствующие протоколы уже подписаны. С Австралией близки к завершению переговоров, ожидаем подтверждения из Канберры. Продолжаются переговоры со США, ЕС, Бразилией, Канадой, Украиной, Афганистаном и Коста-Рикой. Процесс в разной стадии: все зависит от запросов партнеров. Тесно взаимодействуем с нашими отраслевыми министерствами и ведомствами. Именно регуляторы играют ключевую роль в выработке позиции, а Министерство иностранных дел координирует этот процесс, совместно с регуляторами презентует позицию партнерам на внешнем контуре и отстаивает интересы страны.

— Как Беларусь воспринимают на переговорах?

В. Серпиков:





— В прошлом году на «Кастрычнiцкім эканамічным форуме» директор Департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майка Ошикава отметила высокую квалификацию белорусской переговорной команды. С партнерами сложились позитивные, продуктивные и уважительные отношения. Некоторые страны — с простой экономикой, в которой превалируют 2—3 отрасли, — быстро вступали: нанимали зарубежных консультантов, они готовили все документы, отдавали в Секретариат ВТО, и там оперативно принимали решения. Наша экономика, так сказать, сложная, в ней представлены практически все отрасли. Поэтому так долго переговоры и ведем, скрупулезно обсуждая с партнерами все нюансы, чтобы защитить национальные интересы. Кроме того, Беларусь — член ЕАЭС, страна связана рядом обязательств, которые нельзя нарушать. Например, в части тарифной защиты. Нашу позицию объясняем партнерам по переговорам, аргументируем и в большинстве случаев находим понимание. Даже если первоначально в своих вопросах они хотели большего, чем объективно Беларусь может предложить.

А. Бичун:

— Профессионализм белорусской переговорной команды не раз подчеркивали эксперты из стран — членов ВТО. Например, после последнего раунда переговоров в июле эксперты из некоторых стран сказали, что комментарии к их вопросам белорусской стороной подготовлены развернуто и профессионально. Поэтому у них никаких вопросов не осталось. Такая оценка нашей переговорной команды уже повышает имидж страны на международной арене.

Вызовы и возможности

— А какие выгоды и вызовы вступление в ВТО принесет нашим производителям? Ведь в той или иной мере придется брать на себя обязательства по либерализации доступа на наш рынок зарубежных товаров. С другой стороны, откроются и некоторые новые возможности для наших экспортеров. Какие отрасли выиграют, а каким придется столкнуться с усилением конкуренции?

В. Серпиков:

— Беларусь является членом и одним из учредителей ЕАЭС, а союз живет по правилам ВТО. Например, единый таможенный тариф, применяемый в ЕАЭС, базируется на обязательствах России при вступлении в ВТО. Поэтому наша команда старается, чтобы не было существенных отклонений от права ЕАЭС. Например, в Казахстане из-за того, что есть изъятия из единого таможенного тарифа, по ряду товарных позиций действуют две процедуры растаможки. По более низкой ставке — только для оборота на внутреннем рынке. Если по ставке единого таможенного тарифа — товар может быть выпущен в свободное обращение на территории союза. Ситуация таит в себе ряд проблем, создает новые барьеры. Поэтому объясняем нежелательность такого подхода нашим партнерам по переговорам. Многие нас понимают. Переговоры еще не закончились, но рискну предположить, что тарифная защита не должна существенно измениться по сравнению с той, которая действует в рамках ЕАЭС.

А. Бичун:

— Некоторые сектора нашей экономики пострадали, когда Россия вступила в ВТО, и по некоторым позициям тарифная защита была существенно снижена. Например, нашим производителям шин пришлось столкнуться с возросшей конкуренцией. И на соседнем, и на белорусском рынках. Определенные проблемы возникли у легкой промышленности. Нашим отраслям пришлось подстраиваться под новые условия. Поэтому вступление страны в ВТО не принесет им каких-то существенных изменений. Пока не просматриваются некие обязательства, которые нанесут ущерб отдельным секторам экономики. На такую либерализацию никто не согласится, исходя из интересов нашей национальной экономики.

— Но были вопросы по акцизной группе товаров?

М. Чепелин:





— Действительно, обсуждаются вопросы оборота алкоголя и табака. Но это самые зарегулированные сектора во всем мире. Мы объясняем партнерам по переговорам, почему у нас такие подходы к регулированию обращения этих товаров: это связано с защитой здоровья нации. Надо понимать, что вопросы задают не страны, а бизнес через переговорщиков. Компании, которые хотят использовать повод вступления страны в ВТО, чтобы получить для себя более интересные условия доступа на рынок. Пожалуй, один из наиболее острых — это вопрос по квотам. В том числе для табачной продукции нижнего ценового сегмента. ВТО квоты не приветствует, хотя и допускает. Но они должны быть доступны для всех: и для своих производителей, и для импортеров. В принципе, сегодня на нашем рынке присутствуют все транснациональные корпорации со своей продукцией, в том числе и в нижнем ценовом сегменте. Сегодня на табачный рынок в большей степени будут влиять решения в рамках ЕАЭС. Разрабатывается соглашение, которое планируется к подписанию к концу этого года, согласно ему ставки акцизов на дешевую и дорогую продукцию будут приближаться к единому знаменателю. Соглашение начнет действовать с 2024 года. Планируем в течение года-двух проанализировать реакцию рынка. Исходя из результатов, будем корректировать механизмы регулирования.

Свои производители не пострадают

— Скажется ли вступление в ВТО на других отраслях, которые курирует концерн (например, на сахарной, кондитерской, консервной)? Ситуация на внутреннем и внешних рынках для нас изменится?

В. Серпиков:

— Тарифы на эти товары не должны поменяться, мы работаем в этом направлении.

М. Чепелин:

— Действительно, судя по ходу переговоров, волноваться нет оснований. Хотя приведу пример: у нас несколько лет назад был вопрос, связанный с поставками сахара в одну из европейских стран — крупных производителей сахара. И страна ввела для наших производителей квоты. Как выяснилось, против других государств не пошли на такие меры, поскольку они являлись членами ВТО. Эта страна для нас не ключевой рынок, наши объемы поставок «вписывались» в их квоты, практически проблем не возникло. Но было очень неприятно.

В. Серпиков:

— Еще один яркий пример: в ВТО есть Соглашение о торговле текстильными изделиями, в рамках которого страны-члены обязались друг перед другом отменить квотирование импорта этих товаров в 2005 году, что и произошло. Однако в отношении Беларуси эти квоты со стороны крупных мировых игроков продолжали действовать до 2017 года. Их отменили только после долгих переговоров. Будь мы членом ВТО, этот вопрос решился бы гораздо проще и быстрее.

— А по каким направлениям мы могли бы расширить экспорт? Многие позиции ведь интересны, однако барьеров на внешних рынках пока еще немало…

М. Чепелин:

— Нужно понимать: при вступлении в ВТО страна больше открывается, чем получает доступ на чужие рынки. Моментальных плюсов нет. Это вопрос перспективы. Причем она касается больше крупных компаний. Когда мы уже присоединимся к ВТО, тогда сможем проанализировать, в каких экспортных направлениях можно активизироваться. Например, говорить об обоюдном размене по пошлинам. Тема сложная, но очень важная.

В. Серпиков:

— У крупного бизнеса, который интересуется нашей страной, всегда возникает вопрос, является ли Беларусь членом ВТО. И пока это накладывает отпечаток на наш имидж и влечет некоторые ограничения. У нас есть прекрасный пример Stadler. А вот вступим в ВТО — повысятся шансы, что у нас больше таких проектов появится. Крупные транснациональные компании будут более заинтересованы приходить на наш рынок.

— Вы как-то анализировали, насколько это вероятно?

А. Бичун:





— Приближаясь к формированию итогового пакета обязательств, Минэкономики совместно с МИД запустило проект по анализу эффектов от присоединения к ВТО в целом для всей страны на макроуровне. Такие же анализы делаются и в Евросоюзе, когда принимаются решения о торговых соглашениях. По их результатам обычно утверждаются окончательные решения: подписывать или не подписывать те или иные договоры. Мы такой процесс запустили, работаем с международными экспертами. Есть симуляционные экономико-математические модели, которые позволяют спрогнозировать возможный приток инвестиций, как отразится вступление в ВТО на доходах населения, сколько будет создано новых рабочих мест, как это в целом повлияет на рост ВВП… Сейчас, когда конкретные модальности членства стали более осязаемы, мы запускаем такой анализ и рассчитываем, что к моменту, когда у нас все будет согласовано с членами ВТО, будем иметь полный расклад по всем макропараметрам во всех секторах экономики. Ожидаем, что в январе—феврале 2020 года исследование будет завершено.

— Одними из самых сложных вопросов в переговорах наверняка являются темы по линии господдержки сельского хозяйства и тарифов на продовольствие?

В. Серпиков:

— Сейчас идет активный переговорный процесс, он на продвинутой стадии. Минсельхозпрод в нем отвечает за три трека: господдержку, СФС (санитарные и фитосанитарные процедуры) и доступ на рынок сельскохозяйственных товаров. С этим связаны и квоты: например, применяемая таможенная ставка на говядину — 50 процентов, но внутриквотная ставка — 15 процентов. На свинину — 65 и нулевая ставка соответственно. Конечно, все хотят ввозить продукцию по выгодным условиям. С Канадой, США, ЕС эти вопросы сейчас в самом разгаре обсуждения. Надеемся, выйдем на взаимоприемлемые договоренности, которые, с одной стороны, будут соответствовать нашим национальным интересам, с другой — удовлетворят запросные требования наших партнеров по переговорам. Рассчитываем, что по некоторым двусторонним трекам удастся договориться уже в этом году. Хотя скажем откровенно: из-за нашей четкой и местами жесткой позиции переговоры порой длятся дольше, чем хотелось бы.

— А много ли в таких переговорах политики?

В. Серпиков:

— Политики на самом деле меньше, чем кажется. У нас хорошее окно возможностей, и надо им в полной мере воспользоваться. Сейчас мы сталкиваемся с механистическим, очень техническим подходом со стороны переговорщиков. Там политика стоит за дверью.

М. Чепелин:

— Я бы добавил вот что: чем быстрее страна вступает в ВТО, тем больше она отдает своих позиций. А чем дольше длятся переговоры, что кажется, на первый взгляд, плохо, тем сильнее государство отстаивает свои интересы.

Хочу еще затронуть такой вопрос: один из плюсов, которого ждали наши российские коллеги при присоединении к ВТО, — возможность работать с органом по разрешению споров. Пока страна не член организации, с тобой разговаривают уважительно, но безрезультативно. А являясь членом ВТО, будучи даже небольшим государством, можно успешно спорить даже с гигантами. Есть прецеденты, когда небольшое африканское государство выигрывало спор у крупной мировой державы. Более того, выступая с каким-то вопросом, к нам могут присоединиться и поддержать другие члены ВТО, тогда это еще более упрощает решение спорных моментов.

— А как бы ответили на вопрос, что получат простые граждане от вступления Беларуси в ВТО?

М. Чепелин:

— Мы импортную защиту не уменьшаем (я имею в виду таможенные пошлины): снижения цен и наплыва зарубежных товаров не произойдет. Это было актуальнее во время присоединения России к ВТО, поскольку в то время уменьшались некоторые ставки пошлин. По некоторым группам товаров наши соседи взяли длинный переходный период, чтобы инвестировать столько ресурсов, чтобы к моменту открытия рынка он был практически полностью занят собственным качественным продуктом. Говорить о том, что мы после вступления в ВТО вдруг вырвемся на какие-то новые внешние рынки, тоже не стоит. Никто никаких пошлин для нас не снимает. Это не соглашение о свободной торговле, когда страны взаимооткрывают свои рынки и стремятся снять все барьеры.

В. Серпиков:

— Посмотрите на ту же Россию в плане развития автопрома: сколько новых производителей появилось, настоящий бум.

М. Чепелин:

— Возможно, именно вступление в ВТО существенно повлияло и на изменение «Жигулей» — сегодня это современная Lada. Открытие рынков и рост конкуренции заставляют производителей лучше работать. Что касается наших товаров, то та же кондитерская, винно-водочная и другие отрасли держат руку на пульсе, завоевывают награды на международных конкурсах — их продукция известна, узнаваема и востребована. Поэтому вряд ли белорусов в этом плане можно чем-то удивить.

— Есть ли какие-то примеры, где нас обидели на внешних рынках и в этом смысле членство в ВТО помогло бы решить вопросы?

В. Серпиков:

— Есть квоты на поставки сельхозпродукции, я уже приводил выше пример со ставками внеквотными и внутриквотными.

Не членов ВТО в эти квоты могут не пускать, то есть приходится поставлять продукцию по высоким ставкам. Присоединение к Всемирной торговой организации даст нам возможность попасть в квоты со сниженными ставками. Это не везде будет, но в некоторых странах по некоторым позициям есть потенциал.

М. Чепелин:

— Дело в том, что в нашем Таможенном союзе был один из самых высоких уровней тарифной защиты. Этот средний тариф сегодня существенно снизился. И сегодня говорить о том, что мы слабо присутствуем, например, на рынке ЕС из-за высоких пошлин, не совсем корректно. В принципе, по товарным группам, которые производят предприятия концерна, у нас сопоставимые защитные тарифные меры. Да, есть отдельные категории товаров, по которым в ЕС ставки пошлин выше, но это, возможно, будет тема для будущих переговоров.

— Сегодня уже назрел блок вопросов, связанных с развитием IT-сектора, электронной коммерции. Насколько нам важно сейчас участвовать в выработке совместных решений?

В. Серпиков:

— Действительно, это одна из важных тем при обсуждении нашего потенциального членства в ВТО, когда мы сможем активно принимать участие в дискуссиях, чтобы с учетом национальных интересов формировать новые передовые правила международной торговли. В том числе в этих продвинутых отраслях. Разговоры о кризисе ВТО — это пиар, поскольку большие игроки пытаются сделать так, чтобы более дисциплинированно остальные члены подходили к выполнению правил и требований. Например, в части прозрачности — это один из критериев работы в ВТО: страны должны уведомлять своих партнеров об изменении своего таможенного режима, о принимаемых мерах, доказывать и обосновывать их… Поэтому это важный аспект нашего будущего членства в ВТО. Надо нарабатывать команду молодых специалистов, что сейчас и происходит. Видим в этом позитивный потенциал для страны.

А. Бичун:

— В ходе последних переговоров в Женеве мы анонсировали возможность и желание присоединиться к дискуссиям, которые в рамках ВТО проходят: та же электронная коммерция, женщины в бизнесе, малое и среднее предпринимательство. Со вступлением в ВТО наша страна будет более полно представлена на международной арене и сможет участвовать в разработке правил игры в важных для нас темах и направлениях развития международной торговли.

volchkov@sb.by,

konoga@sb.by

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