Как мировая экономика готовится к серьезным потерям из-за коронавируса

На третьем месяце коронавирус, вспыхнувший в Китае, уже охватил 70 стран – почти 90 тысяч заболевших, более 3 тысяч погибших. Правительства отменяют массовые мероприятия – Женевский международный автосалон, энергетическую конференцию CERAWeek в США, Гран-при MotoGP в Таиланде и Катаре, футбольный матч любительской лиги в Москве. Под угрозой срыва проведение Олимпиады в Японии.

Как коронавирус обрушил фондовые рынки и рубль

Аналитики успокаивают: за эти месяцы от простого гриппа погибло гораздо больше людей. Но COVID‑19 беспокоит медицинское сообщество и ВОЗ тем, что имеет высокий уровень летальности – около 3%.

«О том, как распространяется новый коронавирус, мы пока не имеем абсолютно четкого представления, – рассказала в ходе дискуссионного клуба «Финансовой газеты» врач высшей категории, главный исследователь в ЦКИ «Бессалар» Ольга Демичева. – Не совсем понятен инкубационный период заболевания. Изначально предполагалось, что он порядка 14 дней. Сейчас есть основания говорить о более длительном периоде. Более того, есть случаи заражения людей, у которых не было контакта ни с гражданами из зараженных регионов, ни с предметами».

Эпидемия заражает не только людей, но и мировую экономику. Снижение биржевых индексов в конце февраля привело к тому, что 80% богатейших людей планеты оказались в минусе. По данным агентства Bloomberg, 500 самых крупных богачей лишились $444 млрд. Большинство потерь связано именно с распространением вируса и паники вокруг него. Среди них россияне – глава «Лукойла» Вагит Алекперов, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, председатель «Новатэка» Леонид Михельсон и другие. Пятеро богатейших потеряли более $6 млрд, подсчитал Forbes.

Предвестники кризиса

Экономисты довольно противоречивы в своих оценках развития ситуации. Одни считают коронавирус триггером для начала нового глобального кризиса, другие призывают не драматизировать. Так, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев отмечает, что мировая экономика как раз созрела для ослабления. «В последний раз кризис был в 2008–2009 годах, а они приходят с регулярностью в 7–10 лет, – говорит он. – Это происходит тогда, когда для этого созрели экономические условия – надулись те самые экономические пузыри на финансовом рынке».

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Для того чтобы они лопнули, должно произойти какое-то внезапное событие, которое принято называть «черным лебедем». По мнению Николаева, коронавирус очень хорошо подходит на эту роль.

«Мировая экономика получила удар, сравнимый со стартом кризиса 2008 года, – согласен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. – Индекс S&P 500 обвалился более чем на 10%, статистические данные по производству и деловой активности Китая оказались ниже худших ожиданий аналитиков. Все ведущие мировые финансовые площадки потеряли порядка 8–15% стоимости».

И это ВОЗ еще не объявила пандемию – пока есть только риск ее возникновения. «Рынки падают в ожидании сокращения спроса, – объясняет эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. – В последнюю неделю февраля зафиксировано максимальное по объемам падение за последние четыре года. Но пока неясно, сколько в этом падении реального сокращения спроса и сколько самих ожиданий».

Производство в Китае, согласно разным оценкам, будет восстанавливаться еще несколько месяцев, а долговой пузырь китайской экономики может лопнуть уже в апреле–мае. «Тогда это повлечет за собой падение всей азиатской экономики, которая локомотивом потащит в пропасть и мировую, – говорит Кричевский. – Самый пессимистичный прогноз – обвал рынков на 50–60% от стоимости конца января, до начала «коронакризиса». На горизонте текущего года такой сценарий видится вполне реальным».

Для российской экономики потери тоже довольно существенны, если говорить о фондовых рынках. В реальности же они гораздо сильнее. «За полтора месяца рубль потерял порядка 10% стоимости относительно доллара, нефть лишилась 30% цены, – отмечает эксперт. – Несмотря на заверения правительства о том, что экономика выдержит и $30 за баррель, верится в это неохотно».

Впрочем, Ян Арт считает, что если проблема коронавируса будет локализована в ближайшие две-три недели, то снижение спроса на сырье перестанет влиять негативно на российскую экономику уже во втором квартале.

В остальном последствия для России огромны. Разрушение туристического направления, прогнозируются миллиардные убытки, готовятся проекты помощи из бюджета. Постепенно встает работа предприятий, связанных с торговлей с Китаем и близлежащими странами. Малый и средний бизнес, занимавшийся импортом, приостанавливает работу. Страны ОЭСР уже снизили прогноз темпов роста ВВП России с 1,6% до 1,2%.

Отказ от зарубежных отпусков и возрастающий страх перед посещением мест с массовым скоплением людей будут поднимать объемы онлайн-торговли и развлекательных услуг, доступных из дома

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Самая пострадавшая отрасль

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) оценивает потери авиакомпаний после вспышки коронавируса в $1,5 млрд. Многие страны, включая Россию, ввели ограничения для въезда не только гражданам Китая, но также Южной Кореи, Ирана и Италии. В общем, из всех стран, где наблюдаются самые большие очаги распространения.

Российским туроператорам рекомендовано не продавать туры в эти страны. По данным опроса профессиональной закрытой группы в Facebook Radio Travel, примерно у 60% турагентств продажи фактически встали. Ассоциация туроператоров России (АТОР) пока оценивает потери туроператоров в 27 млрд рублей.

Особенно недовольны участники рынка, которые работают на въездной туризм, так как наибольшую часть составляли китайцы. И заменить их некем. По самым оптимистичным прогнозам, границы откроются в конце марта, но, скорее всего, не раньше апреля–мая.

«По анализу Исследовательского института выездного туризма в Китае, как только откроют границы, туристический поток увеличится на 7%, – рассказывает заместитель исполнительного директора ассоциации «Мир без границ» Анна Сибиркина. – В аналогичной ситуации 2003 года (эпидемия атипичной пневмонии, одного из видов коронавирусов. – «Профиль») оценки сходились на том, что примерно два года понадобится, чтобы туристические потоки восстановились. Но, когда границы открыли, оказалось, что достаточно полугода».

Плюс только в одном – сейчас не сезон для китайского туриста. Именно поэтому многие ничего не потеряли. А вот в апреле, когда туристический сезон обычно начинается, влияние будет существенным.

Другое дело – русские туристы. Отели наблюдают спад на других направлениях, помимо Китая. Аннулирование броней доходит до 70–80%. Люди просто боятся путешествовать. И этот страх продлится очень долго. «Туристический бизнес, который больше 10–15 лет работает только на мононаправлениях, сейчас в некоторой растерянности и ждет, что же будет, – говорит Сибиркина. – Потому что русский человек будет очень долго бояться иметь отношения с китайской стороной». Самый большой кризис в этой отрасли – это кризис доверия.

Фарма в опасности

На прошлой неделе в нескольких школах Москвы и Подмосковья дали команду – всем детям явиться в масках. Зачем, никто не понял. И не все смогли эти самые маски купить. По всему городу, по всем каналам – реклама противовирусных препаратов. Казалось бы, вот они, наглядные выгодоприобретатели. Но не все так однозначно.

В Китае столетний мужчина вылечился от коронавируса

Да, определенные панические настроения среди населения присутствуют, согласен директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. И продажи противовирусных препаратов и иммуномодуляторов на пике ажиотажа выросли на 15–20% относительно нормальных сезонных показателей. Спрос на маски возрос в 3–4 раза.

Однако все эти меры, предпринимаемые населением, бесполезны. «Лечение вирусных заболеваний направлено на создание конгруэнтного лекарства конкретному вирусу, – объясняет Ольга Демичева. – Поэтому бездейственны наши арбидолы и кагоцелы – это не конгруэнтные молекулы, они созданы для борьбы с другими вирусами».

А обычные маски предназначены для защиты других людей от себя, если ты болен, но не наоборот. Здоровым людям требуются иные респираторные маски, хотя и они не гарантируют полной защиты. И вот тут-то нашим предпринимателям бы поднапрячься и сорвать куш. Но, увы, в России просто нет таких мощностей. «Китайцы искренне удивляются, когда приходят и спрашивают, могут ли они найти в России завод для производства 200 тысяч масок, а мы отвечаем: нет, – говорит руководитель китайского направления МШУ «Сколково» Олег Ремыга. – Нет у нас такого завода. И это вопрос для нас: а что происходит в нашей экономике? Ребят, у вас есть спрос. Теперь под Пекином строят завод, который будет производить 250 тысяч масок».

В России зафиксировали три новых случая коронавируса

У фармпроизводителей, в свою очередь, зреет иная опасность – это поставки фармсубстанций для производства лекарств. «В 2019 году на долю поставок из Китая в Россию приходилось почти 52% от общего натурального объема импорта фармсубстанций, – рассказывает Николай Беспалов. – Речь идет о почти 300 наименованиях сырья, часть из которых поставляется к нам в страну только из Китая, и заменить ее будет не так просто.

Второй по значимости поставщик – Индия, на нее приходится 26% поставок. Но на деле значительное количество сырья, которое поступает из Индии, имеет в конечном счете китайское происхождение».

В провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии, расположено значительное количество химических предприятий. Доля поставок субстанций из них занимает более 22% в натуральном выражении от общего объема импорта сырья из Китая. Семь наименований производятся только в этой провинции.

«По нашим расчетам, российский фармпром имеет запасы фармсубстанций, которых хватит примерно на 1–1,5 месяца работы в обычных условиях, – говорит Беспалов. – Помимо этого, на складах дистрибьюторов за пределами России накоплены определенные запасы, которых тоже должно хватить на 1–2 месяца. Сейчас предприятия в Китае возвращаются к нормальной работе, но до полной нормализации обстановки еще далеко. Так что, если в пределах месяца-двух ситуация не стабилизируется, мы вполне можем столкнуться с перебоями в отношении производства отдельных наименований лекарств. Причем проблема будет носить международный характер».

Кроме того, возможны перебои в поставках вспомогательных веществ, полупродуктов, оборудования и расходных материалов. «Сети аптек или производители, продавцы гигиенических средств, например, тот же Procter&Gamble, что называется, «на круг» даже теряют, что видно по упавшим акциям упомянутой компании, – отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. – Ни один сегмент мировой экономики, скорее всего, не сможет похвастаться стратегическим заработком. На большом отрезке времени все «пищевые цепочки» в бизнесе давно и тесно переплетены».

Стоило начаться эпидемии в Китае, как весь мир тут же почувствовал нехватку самых привычных товаров, которые выпускаются только в одной стране

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Бизнес просел

Срыв поставок компаний, которые закупают товары, компоненты и материалы в Китае, ощущают практически все – от крупного бизнеса до малого. Есть проблемы в Microsoft, Apple, Tesla, в КАМАЗе и др.

«У разных производителей степень использования комплектующих, произведенных в Китае, отличается в разы, – объясняет руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. – Поэтому степень влияния коронавируса на бренды может значительно отличаться».

На текущий момент, по его словам, нехватки комплектующих и запчастей на складах нет. Товарные запасы пополняются, но не с такой скоростью, как прежде. И если вспышка коронавируса окажется краткосрочной, то российский авторынок не почувствует на себе влияния. «При затяжном протекании процессов, с мерами по локализации и борьбой с вирусом, возможна более глубокая перенастройка производств и бизнес-процессов», – говорит Захаров.

На железнодорожных перевозках эпидемия никак не отразилась, утверждает специалист отдела по работе с Китаем группы компаний AsstrA Владислав Мартин. Да, Ухань закрыт, но грузопоток довольно быстро перенаправился из других провинций. А вот перевозки по автодорогам и авиасообщением действительно просели, как и морским транспортом.

«Безусловно, мы ожидаем сокращение объемов, но несильное, – говорит он. – Разумеется, пока что у Китая есть перебои с поставками и далеко не все фабрики работают в обычном режиме, однако ожидать каких-то критических изменений не стоит».

Что касается продуктов питания, то на этот счет тоже переживать не надо, уверяет директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Продукция из Китая на данный момент считается безопасной, и товарное сообщение происходит без ограничений.

«В случае введения Роспотребнадзором запрета на импорт такой продукции или возникновения значительных задержек в поставках торговые сети смогут оперативно переориентироваться на поставки из других стран, – уверяет он. – Доля продукции, ввозимой из Китая, небольшая – несколько процентов по отдельным категориям. Для примера, в 2019 году Россельхознадзор неоднократно вводил запрет на импорт из Китая рыбы и цитрусовых, и торговые сети сменили поставщиков без каких-либо заметных для покупателей последствий».

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Те, кто в плюсе

Практически никто не сможет существенно обогатиться на фоне эпидемии, согласны эксперты. Но получить небольшие бонусы – да. Так, агробизнес и фермерские хозяйства имеют шансы поднять свои доходы при благоприятных погодных условиях. Или поставщики онлайн-услуг.

«Спрос на онлайн-приложения вырос на $150 млрд за счет китайских пользователей, а акции крупнейшего в Китае поставщика мобильных игр достигли 20‑месячного максимума, – замечает сооснователь компании Brizo Ильдар Гиниятов. – В текущей ситуации отказ от зарубежных отпусков и возрастающий страх перед посещением мест с массовым скоплением людей – а это концерты, кинотеатры, торговые центры – будут поднимать объемы онлайн-торговли и развлекательных услуг, которые доступны потребителям из дома, онлайн».

Прибыль могут получить влиятельные финансовые группы, но не столько на коронавирусе, сколько на распространении слухов в СМИ и интернете, считает Петр Пушкарев. «Есть как минимум два глобальных выгодоприобретателя, и они-то точно расположены не в Китае, – замечает он. – Первый – финансовая система США в своей основе, на которую резко облегчилась долговая нагрузка. Стоимость привлечения нового госдолга и его ежегодного обслуживания снизилась с недавних 2% годовых до уровней 1,1–1,3%».

Второй выгодоприобретатель, по его словам, – заказчики «биржевого ралли», иными словами, спекулянты. «Замедление мировой экономики, будь оно действительно сильно и надолго, никому, кроме биржевых спекулянтов и «чистых» финансистов, ничего хорошего не сулит, – говорит Пушкарев. – Сейчас вот, например, от падения цен проигрывают нефтяники, но завтра это почувствовали бы на себе и смежные сектора, если в Россию как в «экосистему» станет поступать меньше денег от экспорта. Но, по счастью, ничего подобного надолго ожидать не стоит. От прервавшихся же на время цепочек поставок российская экономика не проиграет: у нас проблема в нехватке у населения денег, чтобы покупать товарную массу, а вовсе не в нехватке товарного предложения».

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