Как МФО в Украине начинают конкурировать с банками

Услуги МФО становятся реальной альтернативой пусть и не всем, но многим банковским сервисам

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Простая, быстрая и удобная процедура выдачи микрозайма для многих украинцев стала приемлемой альтернативой банковскому сервису. Какие перспективы у подобных услуг?

«Бум» развития микрокредитных компаний в Украине многими экономистами рассматривался скептически. Микрофинансовые организации (МФО ) неоднократно подвергались критике за маленькие кредитные суммы и высокие проценты, а их продуктам было присвоено устоявшееся клише «кредиты до зарплаты». За последний год ситуация во многом изменилась, и услуги МФО становятся реальной альтернативой пусть и не всем, но многим банковским сервисам.

Высокая конкуренция и разнообразие условий кредитования позволяет практически каждому желающему найти удобное именно для него предложение на рынке МФО. Самые выгодные из них, включая предложения по беспроцентному займу для новых клиентов, собраны в сравнительной таблице на финансовом портале Maanimo.

По итогам прошлого года микрокредитные компании выдали украинцам кредитов на общую сумму 22 млрд грн. Объем рынка растет с каждым годом, что дает возможность МФО пересматривать условия кредитования в сторону уменьшения процентных ставок и роста суммы займов. Если еще 1,5 года назад максимальная сумма кредита у большинства компаний составляла 5 тыс. грн., то сейчас многие МФО готовы предоставлять своим клиентам займы в 15, 20 и даже 30 тыс. грн. Стоит отметить, что максимальная сумма для нового клиента по ставке 0,01% в день достигает 10 000 гривен.

Увеличение суммы дает возможность решать с помощью микрозаймов не просто внезапные бытовые проблемы, но и более глобальные задачи. Например, покупка различной техники, организация праздника или юбилея, планирование отпуска – это уже гораздо более масштабные задачи, чем просто «деньги до зарплаты».

Как и ранее, одним из главных конкурентных преимуществ МФО перед банками остается быстрая и удобная процедура выдачи кредита, которая проходит в режиме online всего в несколько кликов, а средства за 10 минут поступают на банковскую карту. При этом микрокредитные компании продолжают модернизировать собственную систему скоринга (электронный алгоритм проверки) для качественного и быстрого обслуживания своих клиентов.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано несколько сотен микрокредитных компаний, самые крупные и популярные из которых представлены в каталоге МФО .

Тренды развития финансового рынка подталкивают микрокредитные компании и далее работать над расширением перечня услуг. Среди самых ожидаемых продуктов, которые в ближайшее время должны запустить МФО можно выделить:

— лизинговые услуги;

— потребительские кредиты;

— кредиты под залог;

— специальные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса.

Некоторыми компаниями запуск вышеперечисленных продуктов запланирован уже в первой половине 2019 года.





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