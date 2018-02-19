Как менялся трафик крупнейших интернет-магазинов, маркетплейсов и агрегаторов Украины — исследование

19 Февраля, 2018

15:00

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В компании Promodo изучили 22 основных ecommerce-игрока Украины: интернет-магазины, прайс-агрегаторы, маркетплейсы и классифайды. В ходе исследования проанализировали общий объем ecommerce-рынка, динамику органического трафика в каждой категории и используемые стратегии в поисковой оптимизации (использованы данные из SimilarWeb). О результатах исследования в своей статье для AIN.UA рассказывает Антон Полищук, руководитель отдела поискового маркетинга Promodo.

Основные игроки

Внимание украинской аудитории делят между собой четыре основных категории площадок: интернет-магазины, прайс-агрегаторы, маркетплейсы и классифайды.

Интернет-магазины

Прайс-агрегаторы

Маркетплейсы

Классифайды

Comfy

«Алло»

«Фокстрот»

«Цитрус»

F.ua

Moyo

Stylus

Eldorado

«Мобиллак»

Elmir

Hotline

Ek.ua

M.ua

Pn.com.ua

Sravni

Price.ua

Prom.ua

«Розетка»

Bigl.ua

«ПриватМаркет»

Часть аудитории уходит на зарубежные площадки: AliExpress, Ebay, Amazon. На аудиторию также претендуют социальные сети, информационные площадки, YouTube и большое количество мелких новых игроков.

Рынок e-commerce в Украине

Общий объем органического трафика из Украины на указанные выше 22 площадки в 2017 году составил 757 млн посещений. Это на 4,3% больше, чем в 2016 (724,3 млн посещений).

Доля продаж в онлайн в Украине в 2017 году составила 3,2% и увеличивается на 20-30% ежегодно. Мы видим что на развитых рынках, например, в Великобритании, доля продаж онлайн составляет уже почти 18%.

Средняя доля онлайн-продаж в Европе — 8,8% в 2017, это означает, что в Украине еще существует огромный потенциал прироста.

Распределение трафика по типам площадок

За 2017 год больше всего по органическому трафику выросли маркетплейсы – на 9,7%.

Если брать конкретные цифры по трафику в категориях в 2017 году:

Крупные интернет-магазины становятся еще крупнее. Существенно выигрывают в трафике маркетплейсы (OLX – 33,7% трафика):

Органический трафик основных игроков, 2016 vs 2017 год:

Изменение трафика

Мы проанализировали, как изменился органический трафик в категориях за последний год.

Прайс-агрегаторы

Лидеры по росту трафика – Hotline и Price.ua. Сама категория потеряла долю в общем ecommerce-трафике с 15% в 2016 году до 13% в 2017.

Суммарный трафик категории в 2016 году — 92,93 млн. По сравнению с 2016 трафик увеличился на 1 млн или +1,15%.

Существенный рост демонстрирует Hotline — 1,958 млн или +5,32%. Худший результат у Price.ua -2,77 млн или — 10,74%.

Маркетплейсы

Сокращается разрыв между Rozetka и Prom.ua. Часть аудитории Prom.ua перетекла в Bigl.ua. «ПриватМаркет» постепенно набирает трафик и за год прибавил ~ 1 млн.

Суммарный трафик маркетплейсов в 2016 году – 194 млн или 278 млн с Rozetka. В 2017 году — 207 млн или 305 млн с Rozetka. По сравнению с 2016 трафик увеличился на 12,7 млн (+6,15%) или на 27 млн (+8,85 %) с Rozetka.

Bigl.ua, «Розетка» и «ПриватМаркет» демонстрируют рост. Несмотря на падение Prom.ua на 7,92 млн, в абсолютных цифрах он остается лидером с большим отрывом.

Интернет-магазины

Суммарный трафик в категории остался без изменений – 100 млн пользователей.

«Мобиллак», Eldorado, Elmir и F.ua (бывший Fotos) потеряли трафик в 2017 году:

Ближайшие конкуренты приросли на ~ 1 млн трафика. Прирост Comfy 1,233 млн, первый абсолютный результат и третий относительный. Хорошие темпы роста у Moyo +15,25 % и Stylus +12,06%.

В 2016 год Comfy входил на третьей позиции практически на одном уровне с «Фокстрот» и F.ua. Завершает 2017 год с ростом в 2,5 раза, фактически сравнявшись с «Цитрусом».

Лидирует по-прежнему «Алло».

Лучшие результаты в категории — Bigl.ua +19,6 млн, «Розетка» +14,2 млн. Prom.ua «отдал» часть трафика Bigl.ua.

Стратегии

Сейчас на рынке выигрывают четыре стратегии:

Маркетплейс с максимальным охватом товарных позиций, вариаций по ценам, продавцам и регионам. Prom.ua, Bigl.ua, «Розетка», «ПриватМаркет».

Расширение структуры. Доски объявлений и прайс-навигаторы идут в сторону максимального охвата региональных запросов, очень быстро реагируют на изменение пользовательского спроса, постоянно ищут новые связки ключевых слов. OLX, Besplatka.ua

Цель на лидеров в категории. Выбирается ограниченное количество товаров и все усилия направляются на них. Apple, Samsung, Xiaomi etc. Stylus, «Цитрус», «Розетка», «Алло».

Смешанная модель. Комбинация приоритетов и расширения структуры при умеренном расширении SKU.

Выводы

Рынок e-commerce вырос в Украине на ~30%. Трафик 22 крупнейших игроков вырос на 5,61% или на 28,1 млн пользователей. Быстрее всех растут маркетплейсы Bigl.ua и «Розетка».

Классические интернет-магазины находятся в стагнации и постепенно теряют долю трафика. Прайс-агрегаторы получили минимальный прирост трафика.

Рынок насыщается новыми игроками, Google отдает предпочтение сайтам с широким выбором и возможностями для пользователя. Стоит обратить внимание на быстрорастущих игроков и факторы их роста.

Автор: Антон Полищук, руководитель отдела поискового маркетинга Promodo.

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