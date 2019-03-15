Как меняется современный ретейл? — Новости Казахстана и Мира на деловом портале Kapital.kz

О том, какие каналы торговли сегодня активно развиваются на казахстанском и международном рынках, в своем выступление на Международном съезде ретейлеров и поставщиков рассказала коммерческий директор Nielsen Казахстан Мадина Сейсенгалиева. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По словам Мадины Сейсенгалиевой, на сегодняшний день в Казахстане активнее всего развивается формат магазинов у дома. Их доля в ретейле — 38%.

«Большие магазины составляют лишь 3%, туда входят и гипермаркеты, и супермаркеты. За последние 12 лет они выросли в 1,5 раза. Это хороший знак. Количество открытых рынков тоже увеличивается», — говорит специалист.

Больше всего новых магазинов открывается в Алматы и Астане — доля Алматы составляет 8%, Центрального Казахстана — 22%, Западного Казахстана — 22%. В сравнении с Украиной, где большая часть новых магазинов открывается в регионах, в Казахстане еще есть пространство для роста в больших городах.

«Опять же, сравнивая с Украиной, там покупатели больше предпочитают магазины у дома, и, как правило, увеличивается частота посещения. По статистике, покупатели стали намного чаще ходить по магазинам. За один год количество посещений выросло до 6 раз в месяц. Говоря про Казахстан, за последние 6 лет мы стали реже ходить по большим магазинам. В магазины у дома мы ходим 18 раз в месяц, в супермаркеты 6 раз в месяц, 3-4 раза в гипермаркеты. Разница в том, что у нас современная розница только развивается, мы только привыкаем к форматам дискаунтеров, супермаркетов, гипермаркетов», — отмечает Мадина Сейсенгалиева.

Сегодня покупатель выбирает, в какой магазин пойти, на основании следующих факторов – наличие свежего мяса, фруктов, овощей, рыбы, молочных продуктов и т. д. Поэтому открытые рынки все также популярны.

«Покупатели меняются, меняется их опыт шопинга, они все больше ценят свое время, и это тоже влияет на выбор магазинчиков у дома. Если вернуться в историю, что же было тригером развития супермаркетов? Прежде всего наличие автомобиля, когда люди могли преодолевать большие расстояния, и индустрия рекламы. Постепенно с развитием торговли стали появляться все новые и новые современные форматы магазинов — дискаунтеры и магазины у дома. Если смотреть в глобальном срезе, то 51% всего розничного товарооборота происходит за счет розничной торговли. Маленькие магазины – это 26%. Они растут всего на 13,6% в год», — объясняет специалист.

Факторы, подстегивающие развитие удобного формата, – урбанизация и уменьшение размера домохозяйств. Все больше людей переезжают в города, где у них уменьшается жилплощадь и даже отсутствуют кухни. Появление мобильных устройств и такого фактора, как «работающая женщина», которая больше не тратит по 2-3 часа в день на шопинг, а быстро забегает в магазин у дома, тоже влияют на ситуацию на рынке.

«Другой глобальный тренд – это электронная коммерция. В мире она ежегодно растет на 15-20%. И уже сегодня онлайн-продажи занимают 6-7% от всех глобальных продаж. Всего лишь 5% опрошенных нами людей сказали, что посетили сайт розничной сети за последний месяц. 70% людей посещают его, чтобы узнать об акциях и промо, и только 10%, чтобы что-то купить. В Казахстане этот процент людей еще меньше. В Европе 86% посещений происходит, для того чтобы заказать продукты питания. И в некоторых странах такие покупки занимают большую часть продаж. Тут важную роль играет быстрая и безопасная доставка продуктов», — объясняет специалист.

Мадина Сейсенгалиева обозначила еще несколько трендов. В Китае 57% покупателей ходят с телефоном и сравнивают цены. 40% покупателей в мире выбирают кассы самообслуживания, чтобы экономить время. Покупатель меняется, и, согласно прогнозам, бурный рост будет приходиться на шопинг с мобильных устройств. Потребители стали больше доверять онлайн-шопингу, а список товаров, которые они предпочитают покупать в интернете, расширился. Запрос на удобство и экономию времени со стороны потребителей способен поддержать дальнейший рост онлайн-торговли, а работа ретейлеров над продуктовым предложением, коммуникациями, а также форматами и гибкостью доставки могут ускорить переключение покупателей на интернет-шопинг.

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