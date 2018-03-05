Как Майдан убил экономику Украины. Колонка Владимира Лактюшина

Англоязычная газета Kyiv Post опубликовала 2 марта статью «Как остановить утечку мозгов с Украины?», проиллюстрированную интересной инфографикой о том, куда, по данным Государственной службы статистики Украины, «утекают» мозги из страны.

Судя по карте, прежде всего они утекали в 2015-2017 годах из Украины в Польшу (506,5 тыс. человек), Россию (342,4 тыс.), Италию (146,7 тыс.) и Чехию (122,5 тыс.), затем с большим отставанием идут США (23,5 тыс.), Белоруссия (22,5 тыс.), Португалия (20,3 тыс.), Венгрия (17,1 тыс.), Израиль (13,9 тыс.), Финляндия (13,3 тыс.) и Германия (10,2 тыс.). Другие страны выглядят на карте белыми пятнами, то ли данных у украинских статистиков нет, то или мозги туда по каким-то причинам не утекают (хотя экономическая ситуация в Австрии, Франции или Швеции выглядит весьма привлекательной для мигрантов).

Low wages and unpredictability driving Ukraine’s brain drain: https://t.co/7RTmm9hL65 pic.twitter.com/bdCdeGTLD3

— Kyiv Post (@KyivPost) March 5, 2018

Правда, судя по подписи к карте, речь не идет про отъезд исключительно выпускников топовых вузов, программистов, технологичных стартаперов, высококвалифицированных врачей и прочих, которых принято именовать «утечкой мозгов». В легенде к карте сказано лишь, что 70% мигрантов уехали в эти страны с Украины из городов или промышленных регионов (то есть это не выходцы совсем уж из села), а 16% из этих мигрантов даже (!) имели высшее образование! Поневоле задумаешься, что же это за мозги такие утекают.

По Польше, к счастью, есть подробное исследование «Граждане Украины, работающие в Польше в 2015 году», опубликованное Национальным банком Польши 12 декабря 2016 года. Более поздних исследований такого рода, насколько известно, не выпускалось.

Цифры в этом исследовании и на карте Kyiv Post примерно совпадают. В Национальном банке Польши, насчитав до миллиона работавших в стране украинцев, сочли нужным «подчеркнуть, что краткосрочный характер этой работы приводит к тому, что в то же время в Польше единовременно находилось около 500 тысяч граждан Украины».

Что касается структуры занятости украинских мигрантов в Польше, то в исследовании на сей счет сообщается: «Если речь идет о виде выполняемой работы, то в подавляющем большинстве (70,7%) это работы простые, не требующие квалификации. Например, сбор фруктов, уборка гостиничных номеров, присмотр за детьми и пожилыми людьми или работа на стройке. Вторую по величине группу (23,8%) составляют квалифицированные рабочие и мастера, например, операторы машин, каменщики, парикмахеры или медсестры. Остальные 5,5% составляют специалисты (например, программисты, учителя или юристы) и менеджеры (в основном низшего звена)». Для сбора клубники или уборки номеров высшее образование, действительно, не требуется. При этом, по данным поляков, действительно около 70% мигрантов – выходцы из городов, а не из села.

Есть более актуальные данные. Популярная польская газета Rzeczpospolita опубликовала 9 августа 2017 года сообщение представителя министерства семьи, труда и социальной политики, согласно которым 326 тыс. украинцев в Польше работает в транспортной отрасли и на складах, 200 тыс. — в сфере торговли, 116 тыс.— в сфере туризма, и лишь 15 тыс. в научной и технической областях. С другой стороны, речь идет о том, что многие представители технических и интеллектуальных специальностей с Украины вынуждены работать в Польше и других странах Европы на черной работе ниже своего уровня. Просто даже это более доходно, чем получать среднюю зарплату на Украине.

По данным Национального банка Украины, частные денежные переводы украинцев из-за рубежа в 2016 году составили 5,5 миллиардов долларов, или 5,8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Судя по карте, опубликованной 29 января в исследовании американского Pew Research Center на основе данных Всемирного банка, Украина с такой долей частных денежных переводов смотрится аномальным пятном на карте Европы.

Украинская экономика разрушена Майданом. Это 28 февраля этого года в своем блоге на «Украинской правде» прямо признал главный редактор сайта Realist.online Сергей Лямец: «ВВП в 2013 году — 179,6 миллиардов долларов… Наша экономика имела все шансы на прорыв. Потом был Майдан… И вот. Приблизительный расчет показывает, что по итогам 2017 года мы взяли рубеж в 100 миллиардов долларов. Это 55,7% от показателя 2013 года! Рецессию ощутил на себе каждый. Среднемесячная зарплата в благополучном 2013 году составляла 410 долларов. В счастливом 2017-м — только 253 доллара. Зато теперь ее, якобы с подачи МВФ, съедают олигархи, которые контролируют поставки электроэнергии, газа, воды и отопления. Вот еще шокирующая статистика. По расчетам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в 2014 году за чертой прожиточного минимума находились 28,6% населения, а в 2015 году — уже 58,3%».

Это пишет не пророссийский активист, а главный редактор мэйнстримного и солидного издания, созданного в 2016 году журналистами ведущих украинских изданий — той же прозападной и промайданной «Украинской правды», журнала «Фокус», the Insider и т.д. Просто эти факты стали очевидны сейчас на Украине уже всем и никого не радуют.

В это время Россия, оказавшаяся под прессом экономических санкций (тогда как Украина получала миллиардные транши от Международного валютного фонда), получившая удар от падения цен на нефть и атак на рубль, сохранила промышленность, прежде всего, производящую и технологическую. Мы можем строить ракеты, поражающие весь мир. Тогда как население Украины, судя по свежим социологическим опросам, поддерживает в массе своей тезис «Стать великой аграрной державой», сырьевым придатком Европы.





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