как Киев планирует развивать альтернативную энергетику — РТ на русском

На Украине появился Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, который будет заниматься содействием развитию зелёной энергетики, в том числе водородному направлению. Информация об этом появилась на сайте СНБО. За последние годы на Украине выросла генерация энергии из возобновляемых источников, однако экологически чистое электричество намного дороже того, что поставляют местные АЭС и ТЭС. Кроме того, как заявили ранее в СБУ, альтернативная энергетика нарушает энергобаланс страны. По мнению экспертов, развивая зелёные технологии, Киев пытается продемонстрировать идеологическую близость с Западом. Однако при этом власти государства не учитывают особенности экономики и потребности потребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности страны (СНБО). Этот совещательный орган призван содействовать развитию альтернативной энергетики, в том числе водородному направлению.

«(Алексей) Данилов (секретарь СНБО. — RT) проинформировал, что с целью обеспечения эффективного реагирования государства на угрозы в сфере энергетической безопасности и определения стратегических направлений развития топливно-энергетического комплекса государства с учётом новейших мировых тенденций президентом Украины создан Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, который будет высшим совещательным органом для главы государства и Совета национальной безопасности Украины по энергетической проблематике», — говорится на сайте СНБО.

12 июня Данилов провёл заседание рабочей группы по вопросам развития водородной экономики, имеющей на Украине, по словам секретаря СНБО, большой потенциал, который необходимо использовать, объединяя усилия науки, бизнеса и власти. Для этого, как считает чиновник, в стране есть специалисты, ресурсы и инвесторы.

«Модная европейская тема»

Водородная энергетика считается одним из перспективных направлений в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По прогнозу исследовательской компании BloombergNEF (BNEF), при поддержке государства и необходимом уровне инвестирования в инфраструктуру уже к 2050 году большинство стран смогут перейти на производство водорода при помощи солнечной и ветровой энергии, его цена будет сопоставима со стоимостью природного газа. При определённых условиях к тому времени водород сможет покрывать около четверти мировой потребности в энергии.

Для производства водорода используется несколько методов, в том числе электролиз воды — её разделение на водород и кислород. Сейчас учёные работают над удешевлением этой процедуры, что позволит снизить цены на этот ресурс и сделать его более привлекательным для потребителей. В частности, рассматривается возможность выработки водорода при помощи возобновляемых источников энергии — «лишнюю» энергию можно будет хранить не только в более привычных аккумуляторах, но и в водородных системах накопления. Создание более эффективных методов хранения водорода — задача, которую также сейчас решают учёные.

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Водород может использоваться для обеспечения электроэнергией жилых домов и заправки автомобилей на специальных топливных элементах. В прошлом году Стратегический форум по крупным проектам (структура при Еврокомиссии) включил водород в список направлений, требующих приоритетных политических решений и инвестиций.

Однако серьёзными минусами водородной экономики остаются недостаточная мощность генерации и высокая стоимость по сравнению с традиционными источниками энергии. Большие расходы бизнеса и государства потребуются и на развёртывание инфраструктуры для водородной экономики. Правда, после этого, согласно прогнозу BloombergNEF, цена килограмма водорода для крупных потребителей должна уменьшиться до $0,8—$1,7 (сегодня она в несколько раз больше).

В беседе с RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что использование водорода превратилось в «модную европейскую тему». Мотивацию Киева развивать водородную экономику эксперт объяснил желанием «быть в тренде» и продемонстрировать близость к развитым странам.

«Сегодня на Западе под исследования в этой области достаточно легко получить финансирование. Возможно, Киев рассчитывает на какие-то гранты и инвестиции. Лично я к перспективам водородной экономики отношусь скептически. Эта тема плохо изучена, и нет никаких гарантий, что вложения в неё дадут масштабный практический результат. В любом случае подобными исследованиями могут заниматься только богатые страны, а никак не Украина», — рассуждает Фролов.

Проблемы с балансом

Развитие альтернативной энергетики является одним из направлений работы кабинета министров Украины, который с марта 2020 года возглавляет Денис Шмыгаль. Однако для Киева крайне актуален ценовой вопрос — за зелёную генерацию потребитель платит значительно больше, чем за энергию АЭС и тепловых электростанций.

Как заявил ранее премьер-министр Украины, «зелёная энергетика — это очень хорошо, и мы рано или поздно должны к ней прийти, но она должна быть дешёвой, как атомная».

Солнечная энергостанция в Черкассах

© cetus.org.ua

14 мая Шмыгаль провёл встречу с и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец и представителями компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии. На заседании глава правительства Украины призвал предпринимателей снизить тариф.

«Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зелёную энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зелёную энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии», — заявил Шмыгаль.

10 июня правительство Украины утвердило Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики. Документ предусматривает снижение зелёных тарифов. Производители электричества при помощи солнечной энергии должны будут уменьшить их на 15%, при помощи ветряной — на 7,5%. До принятия меморандума закупочная стоимость 1 кВт, произведённого c помощью возобновляемых источников энергии, составляла €0,18.

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Приоритетное внимание властей Украины к развитию альтернативной энергетики привело к сокращению генерации атомных станций. Как сообщали СМИ, Министерство энергетики и угольной промышленности страны ожидает, что в 2020 году выработка электричества на АЭС упадёт вдвое. Сейчас на четырёх ядерных объектах Украины функционируют десять энергоблоков. Три из них в этом году выведут в резерв, остальные начнут работать на пониженной мощности.

Однако далеко не все на Украине видят пользу в замещении традиционных источников энергии. В конце апреля глава СБУ Иван Баканов направил письмо председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову. В нём он сообщил, что за последние два года зелёная генерация в стране выросла более чем в шесть раз — с 1,18 ГВт до 6,7 ГВт. Совокупную долю возобновляемых источников энергии по состоянию на 2019 год в силовом ведомстве оценили в 3,6%. Однако, по словам Баканова, строительство ВИЭ осуществляется «исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов, без учёта реальных потребностей объединённой энергосистемы Украины». В конечном итоге процесс развития альтернативной энергетики может привести к разбалансировке всей энергосистемы страны и возникновению аварийных ситуаций, предупредил глава СБУ.

Эксперты также обратили внимание на то, что энергетическая система Украины слабо приспособлена под интеграцию с ВИЭ.

«Украина испытывает объективные трудности, связанные с энергобалансом и общим состоянием промышленности. В такой ситуации бессмысленно развивать возобновляемую энергию и тем более проекты, связанные с водородом. Это всё не заработает нормально, пока находится в упадке национальная экономика. Украине необходимо решать реально существующие проблемы, а не гоняться за европейскими трендами», — констатировал Фролов.

Хмельницкая АЭС

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Аналогичной точки зрения придерживается экономист Александр Дудчак. В комментарии RT он подчеркнул, что альтернативная энергетика Украины всё равно не сможет полностью заместить традиционные энергоресурсы и занять долю в совокупной генерации на уровне развитых государств.

«Украинское предприятие, которое решит пользоваться возобновляемой энергией, не сможет производить недорогую конкурентную продукцию. Чтобы радикально уменьшить стоимость ВИЭ, нужны десятилетия поступательного развития, долгосрочные инвестиции и политическая стабильность. Но современная Украина всего этого лишена», — подытожил Дудчак.





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