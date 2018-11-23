Как Kasta и Visa развивают украинский рынок электронной коммерции на примере Black Friday

Рынок е-commerce в Украине стремительно развивается, совершенствуя алгоритм продаж и покупок в Сети. Во многом такой прорыв связан с увеличением количества пользователей Интернета и повсеместным распространением безналичных расчетов.

Интернет-магазин “Kasta” начал сотрудничество с транснациональной компанией Visa в 2015 году. На тот момент всего 4% покупок оплачивались при помощи банковских карт. Зато наличные расчеты были очень популярны среди клиентов сайта и в целом по стране. Со временем ситуация кардинально изменилась.

«Мы разделяем стремление компании Visa предлагать инновационные способы совершения и получения оплаты банкам, малому и среднему бизнесу, операторам торговли и сервиса и, конечно, потребителям. Такой подход органично вписывается в миссию Kasta – обучать онлайн-шопингу и делать его удобнее, быстрее и дешевле», – подчеркивает команда маркетплейса. Именно благодаря совпадению приоритетов компании и приняли решение о сотрудничестве. Через три года можно делать первые выводы о результативности коллаборации – на сайте процент оплат банковскими картами держится стабильно высокий, подавляющее большинство – через платежную систему Visa.

Все преимущества сотрудничества Kasta и Visa можно оценить в период распродаж. Ноябрьская акция Black Friday проводится на сайте маркетплейса ежегодно после длительной и тщательной подготовки. Компания Visa неизменно участвует в распродаже и помогает клиентам не беспокоиться о безопасности транзакций. Кроме того, расчеты картой Visa приносят покупателям приятные скидки: каждый получает 5% на все товары и 20% экономии, если его сделка станет пятой на сайте. Предложения действуют весь период грандиозной Черной пятницы – с 19 по 23 ноября.

Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы (CISSEE): “Сегодня развитие безналичных платежей определяет ряд факторов, среди которых – он-лайн и мобильные технологии, а также новая модель поведения потребителей, которые все более активно ими пользуются. Те торгово-сервисные предприятия, которые могут предложить потребителям наилучший опыт виртуального шопинга, широкий выбор товаров, а также удобный и безопасный способ совершать покупки, безусловно, имеют больше шансов расширить клиентскую базу и обеспечить лояльность потребителей.

Мы видим большой потенциал для развития электронной и мобильной коммерции в Украине. Динамика роста объемов электронной коммерции в Украине составляет около 40% (Данные Visa, по результатам 2017г. в сравнении с 2016г) и демонстрирует устойчивую положительную тенденцию. Мы готовы работать в партнерстве с участниками безналичной экосистемы для того, чтобы внедрять современные, безопасные и удобные платежные решения и сервисы и таким образом способствуя развитию различных форм коммерции”.

Компании не собираются останавливаться на достигнутом – прислушиваются к пожеланиям клиентов, анализируют запросы в call center. Помимо этого, специалисты скрупулезно изучают мировые тренды, чтобы внедрять лучшие идеи в Украине.

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