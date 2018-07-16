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Как изменится жизнь украинцев в ближайшие 3 года

Мировая экономика 16 Июл 2018
Как изменится жизнь украинцев в ближайшие 3 года
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  • Как изменится жизнь украинцев в ближайшие 3 года  Эксперт Украина

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    Что ждет украинцев в ближайшие три года: оптимистический и пессимистический сценарии →



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