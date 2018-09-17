Как изменится «Розетка»: в Fedoriv рассказали о новой айдентике и процессе работы над ней

17 Сентября, 2018

18:00

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В прошлую пятницу крупнейший украинский онлайн-гипермаркет «Розетка» представил обновленный стиль. Основатель компании Владислав Чечеткин отметил, что это «не революция, но давно назревшая эволюция Rozetka». За кулисами ребрендинга — почти год работы одного из крупнейших креативных агентств страны — Fedoriv.

В Fediriv рассказали редактору AIN.UA, что именно отражает новая айдентика «Розетки» по задумке дизайнеров, как обновление стиля повлияет на компанию и почему компания не стала кардинально менять логотип.

В Fedoriv отмечают, что изменения, вступившие в силу на текущий момент — лишь вершина айсберга, дальше — больше: изменится сайт, коммуникация, использование фирменного стиля «Розетки» партнерами. Чтобы проиллюстрировать, как это будет выглядеть, в агентстве создали лендинг по адресу new.rozetka.ua, на котором показывается и рассказывается эволюция «Розетки».

Что символизирует новый логотип, какой месседж в него заложен, какие стили и элементы использовали?

За брендом Rozetka стоит очень простая идея — пора признаться самим себе, что вещи все-таки делают нас немного счастливее. Мы радуемся удачным покупкам, они делают нашу жизнь легче и ярче, а иногда даже осмысленнее. А Rozetka — тот бренд, который стоит за всем этим — самый большой поставщик вещей, а значит — «исполнитель мечт» и «воплотитель планов» миллионов людей.

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Поэтому стиль Rozetka — нейтральный, ведь Rozetka продает не себя, а товары других брендов. Это платформа для любого контента.

В основе нового стиля — эстетика транспортных стикеров, бланков, почтовых коробок и товарных маркировок. В нем практически нет стилеобразующих элементов, он весь — в цвете, в уникальности логотипа и утонченности кастомного шрифта.

Почему логотип «Розетки» почти не изменился?

Когда после стратегии перешли на этап дизайна — четко понимали, что, несмотря на все наши творческие амбиции, мы должны оставить лого узнаваемым.

Для нас дизайн — это прежде всего маркетинговый инструмент. Тем более, когда речь идет о массовом бренде.

Знак Rozetka появился задолго до эпохи смартфонов и эмодзи. Его знают все. Это практически культовая история, и к таким вещам мы всегда подходим с большим уважением и осторожностью.

Поэтому мы сохранили уникальность логотипа, сделав его при этом современным и удобным в использовании.

Вот что по этому поводу написал глава агентства Андрей Федорив:

«Убейте его!». Вот первое, что приходило на ум многим, в том числе членам нашей объединенной команды, когда они обсуждали зеленый «смайлик». «Колобок», «шарик», «кружок» и еще много странных названий и оскорблений я слышал в его адрес. Это заноза, которая врезалась в сознание покупателей. Несмотря на соблазн убрать или перерисовать его «в духе времени» или заменить на новый знак, вместе с клиентом мы принципиально решили поступить иначе. «Смайлик forever». Это культовый украинский бренд. Это актив. И мы просто обязаны его сохранить.

Мы изначально знали, что это решение обречено на критику с каждой из сторон. Фанаты бренда будут недовольны тем, что мы изменили их икону. И он стал слишком зеленым, однотонным, мрачным, темным, веселым, прищуренным, архаичным, современным и т.д. А другие будут ругать за то, что мы не заменили его на какое-то современное дизайнерское, объемное, трендовое, хипстерское, интересное, привлекательное, человечное, яркое решение. А потом все будут получать удовольствие от взаимодействия с обновленной и улучшенной «Розеткой».

Что обновление стиля даст компании? Какие задачи стояли перед агентством в рамках проекта?

Рестайлинг лого — важная, но далеко не главная часть проекта. Rozetka — это целая информационная экосистема, генерирующая ежедневно колоссальный объем контента.

Нашей основной задачей было задать для этой системы простые и универсальные константы, сделать так, чтобы визуальный стиль подчеркивал в том числе и рациональные преимущества бренда — надежность и функциональность, честный сервис, удобный поиск, максимальный ассортимент.

Как долго велась работа над проектом?

Почти год. И сейчас мы находимся в начале пути по внедрению задуманного.

Проект очень большой, он выходит за рамки классического брендинга. Мы долго искали подходящее слово, чтобы описать его суть.

Это точно не ребрендинг. Более подходящие слово — апгрейд.

Что изменится у «Розетки» помимо логотипа в рамках данного проекта?

Все ключевые проявления бренда, включая рекламную коммуникацию. И, конечно, постепенно будет меняться сайт. Это очень сложный и ответственный процесс.

Какие особенности и нюансы нужно было учесть в работе для крупнейшего онлайн-продавца страны?

Как уже говорилось выше — Rozetka — это система по созданию контента. Айдентику Rozetka использует огромное количество специалистов внутри и за пределами компании. Поэтому мы уделили особое внимание разработке как внутреннего закрытого бренд-гайда, так и открытого руководства по использованию визуального стиля Rozetka.

Отметим, что в новом стиле не учтено недавнее объединение «Розетки» с ЕVO. Сделка находится на рассмотрении Антимонопольного комитета.

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