Как изменится курс валют к концу лета: точный прогноз от эксперта, украинцам стоит быть начеку

Эксперты утверждают, что украинская валюта не так безнадежна, как заставила всех думать ее слабость

На всех сегментах валютного рынка за прошедшую неделю гривна ослабела на 1,9-2,2% по отношению к доллару.

Об этом сообщает аналитик Вадим Иосуб.

«С прошлой пятницы официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,11 грн до 27,67 грн, или на 2,1%, — констатировал эксперт. — Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным Укрдилинга, за это же время выросли с 27,29/27,33 до 27,82/27,86 (+1,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,13/27,45 до 27,69/28,07.»

«Таким образом, покупка выросла на 2,1%, а продажа – на 2,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,4%, за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой», — добавил он.

Тенденция подорожания доллара наблюдается не только в Украине — то же происходит и с валютами стран с формирующимися рынками. Это объясняется волнением глобальных инвесторов, их уходом из риска в качество. Хотя и этим не ограничилось — евро и фунт, которые тоже заметно сдали к доллару. За то же время грузинский лари потерял 5,5%, российский рубль — 4,2%, казахстанский тенге — 3,6%, белорусский рубль — 2,2%.

По мнению Вадима Иосуба, к концу следующей недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 28,3/28,7 грн.

С начала нынешнего года в Украине существенно вырос объем депозитов, однако радоваться пока не стоит. Об этом сообщил директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Сегодня банковская система Украины является прибыльной. Объемы кредитования, в том числе потребительского, растут. Чтобы обеспечить больший объем кредитов необходимо иметь ресурс. Это могут быть депозиты. Чтобы конкурировать за привлечение денег, банки поднимают ставки. Кроме того, месяц назад Нацбанк до 17,5% повысил учетную ставку. Это также повлияло на рост стоимости депозитов», — отметил он.

Напомним, власти придумали подлую хитрость с недвижимостью, придется платить дважды.

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