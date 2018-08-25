Как изменится курс валют к концу года: украинцев напугали прогнозом, там все плохо

Уже к концу года курс национальной валюты по отношению к американскому доллару может опуститься на отметку в 30 гривень

Подобные прогнозы озвучили сразу несколько финансовых экспертов. По их словам, каждый месяц курс до конца года будет падать в среднем на 0,5-1 гривню. А спасти национальную валюту сможет новый транш от Международного валютного фонда.

Как заявил финансовый аналитик Андрей Новак, сейчас нет сомнений в том, что к концу года курс по отношению к доллару будет на отметке в 30 грн. Сейчас стоит вопрос лишь о темпах падения.

С подобным прогнозом согласен и аналитик Максим Пархоменко. По его словам, на курс национальной валюты также будут влиять предстоящие президентские и парламентские выборы, запланированные на 2019 год. Кроме этого, валюта может обесцениться из-за того, что международные инвесторы пока не хотят вкладываться в украинские ценные бумаги.

Финансист Сергей Фурса, в свою очередь, более оптимистичен в своих экономических прогнозах. По его словам, курс к концу года будет на уровне 29-29,5 гривень за доллар, если Украина получит в сентябре новый транш от МВФ.

Однако, ситуация может кардинально измениться, если пятый транш не поступит в распоряжение Киева. «В этом случае нет никаких прогнозов, все будет плохо», — подытожил Фурса.

Также сообщалось, что дефолт близок, как никогда: долги растут, есть только один способ спасти экономику. Несмотря на пафосные заявления, которые можно было услышать на вчерашнем заседании Кабмина, Украина продолжает жить в долг

Кабмин сегодня очень нуждается в иностранной валюте, ведь уже к концу 2018 года в Украине могут объявить дефолт, если не будут выплачены внешние долги ($1,75 млрд).

Напомним, украинцев официально предупредили о валютном кризисе.

Как сообщала Politeka, будет что-то серьезное доллар удивил украинцев, такого не прогнозировал никто.

Также Politeka писала, что дефицит бюджета перекроют из кармана украинцев.

Источник: Апостроф.Экономика

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