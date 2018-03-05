Как изменится курс доллара в Украине: прогноз на неделю

Сегодня, 13:30

Просмотров: …

Гривня заметно укрепилась к доллару, а НБУ продолжил ужесточать свою политику



Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня»

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 – 1,8%. Такие данные сайту «Сегодня» предоставил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,99 грн до 26,54 грн. Средневзвешенный курс доллара на межбанке упал с 27,01 грн до 26,53 грн. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,85/27,12 до 26,51/26,82.





«Основной вклад в укрепление гривни внесло повышение учетной ставки НБУ с 2 марта до 17% годовых. Хотя основным мотивом Нацбанка при повышении ставки была борьба с инфляционными ожиданиями, а рост гривни – побочный эффект этого решения», – отметил аналитик.





На начавшейся неделе Иосуб ожидает дальнейшего снижения курса доллара.





«Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,2/26,5 грн», – прогнозирует эксперт.





Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине и как на гривню повлияет «газовая война». читайте на сайте «Сегодня» в материале «Курс доллара в Украине: валюта уже дешевле, чем год назад«.

Вы сейчас просматриваете новость «Как изменится курс доллара в Украине: прогноз на неделю». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»





Источник