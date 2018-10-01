Как изменится курс доллара в Украине: прогноз эксперта

Сегодня, 15:44

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Аналитик напомнил, что за последнюю неделю гривня потеряла в цене



Фото: Pixabay

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,7%. Такие данные сайту «Сегодня» предоставил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 28,06 грн до 28,27 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 28,06/28,09 до 28,19/28,22 грн. Курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,91/28,16 до 27,97/28,25 грн.





«На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28/28,4 грн», – прогнозирует Иосуб.





В то же время в НБУ уже заявляли, что в Украине стабилизировался курс доллара.

«По итогам сентября официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне предыдущего месяца», – подсчитали в Нацбанке.

Регулятор подчеркнул, что стабилизация стала возможна, благодаря снижению ажиотажного спроса на валюту на межбанковском на наличном рынке.

Ранее Министерство финансов Украины дало прогноз курса доллара на три года:

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

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