Как изменится курс доллара в Украине: назван тревожный фактор

«Качели» на экспорте и импорте особо не повлияют на изменение курса, однако есть еще один фактор

За последний год от динамики гривны по отношению к доллару несколько раз захватывало дух.

Эксперт спрогнозировал, что будет с национальной украинской валютой до конца этого года.

Специалист выделил несколько важнейших факторов, которые влияют на курс: цены на основные экспортные товары — сельхозпродукты, минеральные удобрения и продукцию черной металлургии, основные импортные — энергоносители и потребительские товары для населения, перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по государственному долгу.

По словам эксперта, осенью стоит ждать умеренного роста цен. Это связано с сезонностью спроса на экспортируемую Украиной металлургическую продукцию.

Цены на минудобрения стабильны с осени прошлого года. Судя по урожаю этого сезона, экспорт зерна будет высоким, а это должно положительно сказаться на курсе.

Цены на кукурузу и подсолнечное масло снижаются, однако это компенсируется объемом поставок.

Мировые цены на нефть с начала года колеблются на сравнительно высоком уровне — в районе 80 долларов за баррель. Промежуток времени между изменением цен на нефть и розничных цен на топливо в Украине один-два месяца, это уже учтено в ценниках на украинских заправках.

Со стороны газовой сферы давления на валютный рынок быть не должно. Газа, закачанного Украиной в подземные хранилища по состоянию на конец сентября, достаточно для транзита и отопительного сезона.

Наиболее тревожным фактором, наряду с неопределенностью относительно очередного транша от МВФ, является выплата внешнего долга, на конец года он составит 616 млн. долларов (из них 429 миллионов — на погашение кредитов МВФ).

По словам эксперта, остается только надеяться на то, что в случае осложнений Минфин сможет организовать привлечение долгового финансирования.

Отметим, что доллару предрекают грандиозное падение, которое обернется ростом цен на некоторые товары

Главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал уверен, что американский доллар упадет примерно на 40% к евро к 2024 году.

По словам Линдала, с 1970-х годов доллар повторяет 15-летний цикл падения и роста. Он считает, что эта схема повторится и в этот раз.

Нагадаємо, в МВФ попередили про економічну кризу: постраждають всі, часу на реформи немає.

Як повідомляла Politeka, в Україні впали ціни на бензин, стало відомо, коли чекати нової хвилі подорожчання.

Також Politeka писала про курс валют на 17 жовтня.

Источник: Новое время

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