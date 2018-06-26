Как изменится госдолг Украины к 2045 году: экономист дал прогноз

Государственный долг Украины при каждом подорожании курса доллара на 26 копеек будет увеличиваться на 13,52 миллиарда гривен.

Об этом написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook, предоставив соответствующую инфографику.

«Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга Украины (млрд грн) в период с 2018 по 2045 год рассчитаны при курсе 26,3155 грн за доллар. После каждого подорожания доллара на 26 копеек государственный долг будет увеличиваться на 13,52 млрд гривен», – написал он.

Компаниец добавил, что после получении новых кредитов график платежей будет меняться.

«По состоянию на 31.05.2018 государственный долг Украины составляет 51,75 млрд долларов в иностранных валютах и 641,37 млрд гривен в национальной валюте», – пояснил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Компаниец рассказал, как в Украине изменилось отношение государственного долга к ВВП за I квартал 2018.





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