как из русских лепят шпионов — Новости политики, Новости России — EADaily

Несколько дней назад стало известно о притеснениях российского гражданина Дмитрия Ефуни со стороны властей Венгрии, которые обвинили его в «угрозе национальной безопасности». Сейчас Ефуни находится под домашним арестом в городе Сомбатхей, у него изъят российский заграничный паспорт. Корреспондент EADaily связался с нашим соотечественником.

— Дмитрий, как вы оказались в Венгрии?

— Я родился и вырос в Москве, здесь же родились моя супруга и дети. В Венгрию мы переехали 8 лет назад, и здесь дочка Виктория заболела тяжелым заболеванием. Дочери нужно ещё десять лет находиться под наблюдением венгерских врачей, поэтому мы приняли решение подать документы на получение постоянного вида на жительство в Евросоюзе (национальный вид на жительство у нас уже есть). Жене и двум нашим детям одобрили (евроПМЖ), а мне неожиданно пришла бумага, что я представляю опасность для венгерского государства. Я оспорил решение в суде, но проиграл. В чём состоит моя «угроза национальной безопасности», узнать так и не удалось. Венгерская спецслужба Alkotmányvédelmi Hivatalról (Управление по защите Конституции. — EADaily) сообщила, что моё дело засекречено аж до конца 2036 года.



В документе венгерской спецслужбы сказано, что дело Д. Ефуни засекречено до 2036 года.

— Основные неприятности начались после судебных решений не в вашу пользу?

— Судебные тяжбы растянулись на несколько лет, я дошёл вплоть до Верховного суда Венгрии. Но всюду, повторюсь, проиграл. В итоге получил документ об отзыве венгерского постоянного вида на жительство. Я предложил компромиссное решение — переехать в Австрию, это буквально в 15 километрах от нашего города, чтобы приезжать к семье (власти прекрасно знают о заболевании и о сложном лечении дочки). Но реакция госорганов стала ещё хуже. Меня вызвали в Миграционную службу Венгрии и вручили письмо не только о депортации из страны, но и о запрете въезда в Евросоюз на срок в 10 лет. При этом зачем-то забрали мой загранпаспорт гражданина РФ. До момента депортации, по ходатайству Миграционной службы, мне избрана мера пресечения — домашний арест с правом выхода на улицу только в будние дни с 8.00 до 10.00 и с 13.00 до 15.00.

— Электронного браслета на ноге, надеюсь, нет?

— Нету, слава богу. Но, думаю, «доброжелателей» здесь хватает, чтобы стукнуть, если я вдруг не успею зайти домой к положенному часу.

— Вы лично с чем связываете «угрозу национальной безопасности»? Может, вы компьютерщик, которых сегодня на Западе автоматически записывают в «хакеры Путина»?

— Нет, я экономист. Закончил Государственный университет управления, работал в банках, в Москве занимался ипотекой и недвижимостью. В Венгрии также занимался недвижимостью, всё легально, платил налоги. Никакой не олигарх. Понятия не имею… Думал много раз. Может, кто-то донос написал, а может, попал под гребёнку. Дело в том, что сегодня в Венгрии идёт широкомасштабная борьба с мигрантами, которых по большому счёту нет. Но гражданам это нравится. Нравится, что «невидимый враг» повсюду. Например, знаю, что в соседнем городе семью из России, в том числе 13-летнего ребёнка, также признали угрозой безопасности!

— Вот даже как. А что это за семья?

— Эта семья живёт в Венгрии с 1994 года. Уже четверть века! У них двое детей: парню — 18 лет, а девочке — 13. И вот им всем по той же схеме влепили «угрозу безопасности» и поместили под домашний арест. Когда я обратился в наше консульство со своими проблемами и российские дипломаты начали заниматься моим делом, то вскоре адвокат сообщил и об этой семье. У всех глаза на лоб полезли!

— Но вот мы читаем в прессе, что премьер Венгрии Виктор Орбан — едва ли не единственный друг России в Евросоюзе. И одновременно такая махровая русофобия…

— А вы, например, почитайте интервью бывшего сотрудника венгерских спецслужб. Чего один заголовок стоит: «Агент венгерской секретной службы подробно раскрывает, насколько серьезна российская угроза». Вывод: кругом русские шпионы. Он даже цифры называет — порядка 600−800 человек. Шпиономания…



То самое интервью. «Orosz fenyegetés» — в переводе с венгерского «российская угроза». Скриншот: index.hu

— А венгерские СМИ на вас выходили? Под каким соусом подают информацию?

— Знаете, никто не звонит и не пишет. Я сам написал в «Евроньюс» и «Дойче Велле», но пока не ответили.

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