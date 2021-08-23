Как использовать Google для демонстрации продуктов электронной коммерции бесплатно [Infographic]

Вы ищете способы вырастить электронная коммерция? Хотите продавать больше своих товаров с помощью различных онлайн-сервисов Google?

Команда из Google Merchant Center поделитесь в этой инфографике способами, которые могут помочь вам добиться успеха.

Они разбивают вещи следующим образом:

Начало работы с Google Merchant Center

Заполнение информации о вашей компании

Подключение к вашей платформе электронной торговли

Обзор ваших продуктов

Помогаем Google разобраться в ваших продуктах

Как повысить вашу заметность

Ознакомьтесь с инфографикой для получения более подробной информации.

Версия этого поста была впервые опубликована в блоге Red Website Design.