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Как использовать Google для демонстрации продуктов электронной коммерции бесплатно [Infographic]

E-commerce 23 Авг 2021
Как использовать Google для демонстрации продуктов электронной коммерции бесплатно [Infographic]
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Вы ищете способы вырастить электронная коммерция? Хотите продавать больше своих товаров с помощью различных онлайн-сервисов Google?

Команда из Google Merchant Center поделитесь в этой инфографике способами, которые могут помочь вам добиться успеха.

Они разбивают вещи следующим образом:

  • Начало работы с Google Merchant Center
  • Заполнение информации о вашей компании
  • Подключение к вашей платформе электронной торговли
  • Обзор ваших продуктов
  • Помогаем Google разобраться в ваших продуктах
  • Как повысить вашу заметность

Ознакомьтесь с инфографикой для получения более подробной информации.

Версия этого поста была впервые опубликована в блоге Red Website Design.

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