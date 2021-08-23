Как использовать Google для демонстрации продуктов электронной коммерции бесплатно [Infographic]

Вы ищете способы вырастить электронная коммерция? Хотите продавать больше своих товаров с помощью различных онлайн-сервисов Google?
Команда из Google Merchant Center поделитесь в этой инфографике способами, которые могут помочь вам добиться успеха.
Они разбивают вещи следующим образом:
- Начало работы с Google Merchant Center
- Заполнение информации о вашей компании
- Подключение к вашей платформе электронной торговли
- Обзор ваших продуктов
- Помогаем Google разобраться в ваших продуктах
- Как повысить вашу заметность
Ознакомьтесь с инфографикой для получения более подробной информации.
Версия этого поста была впервые опубликована в блоге Red Website Design.