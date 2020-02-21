как и с кем надежно переслать деньги

Такую статистику обнародовал НБУ. Как утверждает регулятор, средства «прибывали» с использованием 37 систем перевода денег. Это не менее впечатляющая цифра, особенно, с точки зрения пользователя, который сталкивается с проблемой выбора наиболее надежного и выгодного из них.

«Минфин» решил разобраться, какой же сервис будет наиболее выгодным и безопасным для путешествия ваших средств через границу.

Мы остановили свой выбор на услуге перевода средств с карты на карту, так называемый p2p перевод, который сегодня являются наиболее популярной банковской операцией.

Растущая популярность таких переводов объясняется просто.

Во-первых, они быстрые. Обычно средства зачисляются в течение нескольких минут, и лишь изредка, в течение 1-5 дней (точное время зависит от банка-эмитента получателя).

Во-вторых, они удобные. Для перевода средств нужно знать только номер карты получателя (при переводе внутри страны), минимальную информацию об отправителе и получателе (при международных переводах) и иметь доступ к Интернету. Посещать отделение банка не нужно.

В-третьих, такие операции безопасные, если следовать элементарным правилам проведения расчетов в Интернете. А именно – осуществлять переводы необходимо на сайтах банков и платежных сервисов, которые начинаются с https://. Также в начале строчки должен размещаться значок «замка», показывающий, что происходит защищенное соединение.

Все три преимущества актуальны и при осуществлении международного перевод: в или из Украины.

Существует только одно «но». Сервис p2p переводов стал услугой, которая предлагается практически всеми отечественными банками, когда речь идет о переводах внутри страны. Но если возникает потребность перевода средств из Украины или в Украину – обслуживающий банк может не оправдать ваших ожиданий и придется разбираться с условиями сторонних сервисов.

Услуга международных переводов на сегодняшний день предоставляется всего тремя отечественными банками: Альфа-Банка Украина, ПриватБанка и Monobank.

Кто же лучше?

Уровень комиссий у банков, предлагающих сервис международных переводов, существенно не отличается. То есть, сервисы конкурируют между собой по разнообразию функционала и предлагаемых возможностей. В этом плане от предложений конкурентов выгодно отличается сервис переводов от Альфа-Банка.

– Доступность. Прежде всего, следует отметить, что услуга доступна для держателей карт любых украинских банков. То есть, для осуществления перевода в Украину наличие карты и/или счета в Альфа-Банке совершенно необязательны. Карта банка нужна только при отправлении средств из Украины.

– Поддерживает обе платежные системы. Очень важным преимуществом сервиса от Альфа-Банка по сравнению с конкурентами является возможность зачислять и отправлять средства с помощью карт обеих крупнейших международных платежных систем: Visa и MasterCard по единому понятному и прозрачному тарифу. В то время как, например, ПриватБанк предлагает подобную услугу с разной тарификацией для каждой из платёжных систем.

– Широкая география переводов. С помощью платежного сервиса Альфа-Банка можно отправлять деньги на карты банков из 97 стран мира. При этом получать деньги через карточные переводы можно из 51 страны, включая Польшу, Чехию, Беларусь, Турцию, Израиль, Испанию, Нидерланды и т.д.

Таким образом, украинцы, работающие в этих странах, получили альтернативный инструмент для цивилизованного перевода средств на родину. Учитывая большое количество украинских трудовых мигрантов в Польше, именно по этому направлению ожидается наибольший денежный поток.

Тарифы комиссионных Альфа-Банка соответствуют среднерыночному уровню. Так, карточный перевод денег в Украину будет стоить всего 2% от суммы перевода, минимум – 2 евро. Комиссия на исходящие переводы составит также 2% от суммы, но минимум 50 грн., 2 доллара США или 2 евро в зависимости от валюты перевода. Кстати, для успешного осуществления операции лучше, чтобы валюта перевода соответствовала валюте карты получателя. Например, если необходимо отправить перевод в долларах США, то карта получателя также должна быть долларовой. Это позволит избежать лишних потерь на конвертации средств.

Также следует учитывать, что на международные переводы действуют определенные лимиты. Сумма одной транзакции в Украину не должна превышать эквивалент 15 тыс. грн, при переводе из Украины – не более 50 тыс. грн. Общий суточный объем операций по одной карте не может превышать 150 тыс. грн.

Простой перевод

Для осуществления операции в Украине достаточно знать только номер карты получателя и ввести его в соответствующем поле на сайте сервиса. Следует отметить, что в сервисе Альфа-Банка есть возможность перевести средства, указав вместо номера карты только номер мобильного телефона получателя. Как и для любой другой карточной операции потребуется внести данные своей карты – номер, срок действия и CVV-код.

При осуществлении международного перевода понадобится добавить минимум дополнительной информации о себе и получателе: ФИО и адрес.

Для того, чтобы перевести деньги в Украину, например, из Польши, теперь не нужно прибегать к услугам международных систем денежных переводов, таких как Western Union. Достаточно знать номер карты получателя и иметь доступ к Интернету, а ваш банк сделает все остальное!

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