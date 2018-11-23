Как и почему Трамп намерен разрушить союз России и Китая

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп готовится оказать решающее давление на Китай на предстоящем в Аргентине саммите «двадцатки». Уставший от торговой войны Пекин может пойти на уступки Вашингтону. К чему может привести этот разворот?

Автор:

Кучер Егор

Понятие «торговая война» в последний год прочно закрепилось в мировой экономике и политике. До прихода к власти в США Дональда Трампа меры глобального протекционизма не были столь популярны. Однако одним из пунктов программы президента США является «сделать Америку великой снова», причем и в экономическом плане.

Поэтому экономическая, промышленная и торговая мощь Китая, который к тому же не является союзником, была и есть для Вашингтона серьезным раздражителем. И Трамп решительно подошел к вопросу ликвидации дефицита в торговле с Китаем, введя заградительные пошлины на целые группы товаров, составляющих основу китайского экспорта. Впрочем, Пекин поступил зеркально и обложил пошлинами часть американского экспорта.

Торговые разборки таких гигантов не могли не сказаться на всей мировой экономике. Даже Международный валютный фонд (МВФ) в итоге вынужден был признать, что мировая экономика замедляется, и причиной тому — как раз торговые войны.

Параллельно с этим Россия и Китай укрепляют сотрудничество на фоне введенных против Москвы санкций. Политологи говорят о полноценном развороте Москвы на Восток, где теперь располагаются новые рынки для российских товаров. Однако в преддверии саммита G20, который пройдет в конце ноября в Аргентине, стало известно, что Трамп готов сделать торговые послабления для Китая. Нас ждет очередной разворот отношений?

Успешный бизнесмен Трамп

Ряд влиятельных западных СМИ, включая агентство Bloomberg и газету Washington Post, сообщили в пятницу, 23 ноября, что Трамп намерен провести на полях G20 новые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и предложить ему «выгодную торговую сделку».

Bloomberg отмечает, что о готовности к переговорам заявил и китайский лидер. При этом Трамп подчеркнул, что Си Цзиньпин предлагает «очень плохие» условия новой сделки, однако США готовы «поговорить об этом».

Китай хочет заключить новую сделку, и мы очень этому рады. Я очень хорошо подготовлен, я готовлюсь к этому всю свою жизнь,

– заявил Трамп в свойственной себе манере.

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: www.globallookpress.com

Так на каких условиях успешный бизнесмен Трамп готов дать послабления Китаю? Под «поговорить» Трамп имел в виду, что разговаривать с Китаем на самом деле никто не собирается. По данным Bloomberg, Трамп потребует от Китая пересмотреть его агрессивную промышленную стратегию, сократить индустриальный потенциал.

Отмечается, что Китай может дать добро на импорт большего числа товаров из США, чтобы выйти из-под разорительного давления со стороны Вашингтона. Однако господин Си вряд ли будет отказываться от поддержки целых отраслей китайской промышленности, за счет которой экономика Китая растет не по дням, а по часам. Переговоры не будут простыми, добавляет агентство.

«На самом деле Китай поступил бы мудро, если бы пересмотрел свою промышленную политику. Она вполне может превратиться в большую головную боль для собственной экономики прежде, чем станет таковой для всего остального мира», – советует Bloomberg.

В этом русле и будет действовать Трамп. Агентство указывает, что Китай в данный момент реализует стратегию «Сделано в Китае 2025», которая предусматривает господдержку передовых отраслей экономики. В США же всерьез опасаются, что итогом такой политики станет затягивание удавки на шее американских компаний: Пекин попросту захлестнет рынки своим высокотехнологичным экспортом. Именно поэтому Трамп говорит о том, что торговая война с Китаем отвечает национальным интересам Америки.

Российские и западные аналитики неоднократно отмечали, что президент США в этом смысле действует как бизнесмен, с той только разницей, что его корпорация сегодня – это все Соединенные Штаты. Сначала он делает очень высокую ставку, которая совершенно неприемлема для оппонента, а затем снижает ее, вынуждая принять выгодные себе условия. Однако эти условия уже не соответствуют той точке, с которой начинались переговоры. То есть речь идет о шантаже и давлении.

Выгодная сделка

Китаю нынешнее положение дел совершенно невыгодно. США обложили пошлинами китайский экспорт на сумму в 200 млрд долларов. Перспективы еще хуже: в случае несговорчивости Пекина Вашингтон намерен увеличить тарифы на 25% вообще на все товары, речь тогда пойдет о сумме примерно в 500 млрд долларов.

Ну и, наконец, даже действующие торговые меры против Пекина уже замедлили рост китайской экономики до 6,5%, что соответствует уровню 2009 года. Китай ответил своими пошлинами, однако они не нанесли США серьезного урона. Пекин также отказался от закупок американской сланцевой нефти, согласившись, впрочем, нарастить импорт СПГ ради отсрочки по новым торговым санкциям.

Фото: www.globallookpress.com

Как отмечает Washington Post, Трампу следует заключить новую сделку с Китаем как можно скорее. Дело в том, что торговая война в итоге бьет бумерангом и по самим США, причем не только из-за ответных мер со стороны КНР и партнеров в Европе (она также возмущена заградительными пошлинами на сталь и алюминий), но и из-за ухудшения общей ситуации в мировой экономике.

Эскалация напряженности в торговле и потенциальный переход от многосторонней торговой системы, основанной на правилах, являются ключевыми угрозами глобальным перспективам. Увеличение торговых барьеров нарушит глобальную цепочку поставок, замедлит распространение новых технологий и в итоге приведет к снижению производительности и всеобщего благосостояния,

– приводит издание предостережение МВФ.

Трамп также не учел, что от введения высоких пошлин на китайский импорт страдают американские производители, которые его используют. Кроме прочего, высокими пошлинами Трамп хотел не только насолить Китаю, но и добиться сговорчивости членов Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Президент США хотел получить выгоды в НАФТА, чтобы компенсировать потери от выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое состоялось в 2017 году и сопровождалось множественными выступлениями Трампа на тему, что «соглашение не работает» и вредит Вашингтону.

В итоге ТТП прекрасно существует и развивается без США, подписано новое соглашение между странами. А от НАФТА Трамп не получил ровным счетом ничего, а лишь обидел членов союза пошлинами и получил торговые меры в ответ.

Именно поэтому, как отмечает Washington Post, Трампу срочно необходимо «отыграть назад», добившись выгод от Китая, снизить градус напряженности в мировой торговле и затем на новых условиях говорить с членами НАФТА. Однако первая остановка – Китай.

Китай разорвет союз с Россией?

Еще один повод навязать Китаю чуть более выгодные для него условия торговой войны – это показать всему миру, что Пекин и Вашингтон успешно договариваются друг с другом, в то время как мировое сообщество все громче говорит о перспективах российско-китайского сотрудничества.

Россия и Китай продвигают инициативу «Один пояс – один путь», совместно строят дальнемагистральный авиалайнер CR929, поддерживают друг друга на международных площадках – в ООН, ОЗХО и других. Наконец, оба государства – члены БРИКС.

Вопрос о сговорчивости Си Цзиньпина с Трампом пока остается открытым. Ясно лишь, что США и Китаю придется как-то договариваться по торговой войне: это в интересах обеих стран. России же необходима незыблемость ее соглашений с Китаем.

Едва ли американский демарш поставит под вопрос всю политическую стратегию Поднебесной. По крайней мере Трамп видит своей задачей на переговорах с Китаем именно экономическую победу над Си Цзиньпином. Однако совершенно точно мировому сообществу на саммите G20 будет явлен пример того, как Вашингтон при помощи шантажа и других нечистоплотных в мировой политике и экономике методов попытается навредить Китаю и России, чтобы записать этот успех себе в актив. Это ведь просто большой бизнес, ничего личного.

Оставьте email и получайте интересные статьи на почту

*

Подписаться



19:22Зима уж близится, а «томоса» все нет



20:43Нефть — $60: Кого благодарить и как быть дальше?

Новости партнёров





Источник