как «грантоеды» стали «краеведами» — Новости политики, Новости России — EADaily

В Архангельске в школы поступила очередная партия новых учебников по истории Архангельской области.(1) Мы уже указывали на нелепость ситуации, когда их подготовкой и редактированием занимается историк-германист — специалист по истории ГДР Роман Юрьевич Болдырев (1977 г. рожд). Однако обстоятельство это приобретает смысл в свете деятельности завладевших проектом подготовки учебника по региональной истории грантовых историков — преподавателей истории с кафедры всеобщей истории Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Историки, специализирующиеся по загранице, на время стали актуальными «краеведами».

Ключевую роль в овладении проектом учебника сыграл главный проводник интересов Норвегии в историческом образовании в Архангельске — скандинавист проф. Андрей Викторович Репневский, бывший директор института в САФУ и в прошлом многолетний заведующий кафедрой всеобщей истории. Он и привел в проект свою «команду» с кафедры всеобщей истории. Редактор вышедшего учебного пособия — германист Болдырев тоже работает на этой кафедре в тесном контакте с проф. Андреем Репневским, а прежде — и под его руководством.



Скандинавист проф. Андрей Репневский (САФУ) и русист проф. Йенс Нильсен (Унив. Тромсе). Источник: сайт САФУ.

О персональном механизме влияния «мягкой силы» Норвегии на содержание нового учебника по истории Архангельской области все достаточно ясно — это норвежская агентура влияния в САФУ, подкупаемая норвежскими грантами последние три десятилетия. В отношении же внедряемого в школьное преподавание содержания учебника необходимо обратить внимание на созданную для него за рубежом концептуальную основу. В 2014—2016 годах в трансграничном формате и с опорой на финансирование Норвегии было выполнено два многолетних проекта конструирования «общей истории» никогда в прошлом не существовавшего норвежского Баренц-региона (БЕАР). Перечислим их:

1) проект «Асимметричного соседства» норвежского Университета Тромсе и Арктического совета Норвегии;

2) проект «Транснациональной истории Баренц-региона» Университета Умео, Швеция, и Университета Лулео, Финляндия, и связанный с ним проект энциклопедии Баренц-региона.(2)



Транснациональная история Баренц-региона и энциклопедия Баренц-региона. Источник: социальные сети Attachments area

По завершении первого из перечисленных выше трансграничных проектов участник норвежского проекта «Асимметричного соседства» упомянутый профессор САФУ Андрей Репневский предложил губернатору Архангельской области Игорю Орлову подготовить учебник по истории региона. В апреле 2014 года простоватый губернатор Орлов с энтузиазмом откликнулся на предложение проф. Репневского и дальше уже представлял проект учебника как свой собственный — «губернаторский».

Губернатор Игорь Орлов предложил написать и издать для школ области региональный учебник истории Архангельской области. «У Поморья появится свой учебник истории», — сообщали тогда в региональных СМИ. «Предложение по созданию учебника истории Архангельской области уже поддержали руководители кафедр общественных наук архангельских вузов», — сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Но потом почему-то эти самые «руководители» кафедр не появились в проекте, за исключением одного — с кафедры всеобщей истории.

Группу по подготовке учебника по истории, разумеется, возглавил скандинавист проф. Репневский. У нас тут что, уже Скандинавия?

17 февраля 2015 года состоялось заседание кафедры отечественной истории ИСГиПН САФУ и приглашенных заинтересованных лиц. Под руководством проф. Репневского был рассмотрен вопрос «Об организации работ по разработке учебного пособия для 10−11 классов „Архангельский Север в истории России“». Был определен примерный состав разработчиков, из которых, впрочем, подавляющее большинство так и не дошли до дела.

Проф. Репневский составил план будущего учебного пособия, из которого определенно следует, что его целью было внедрить в новый учебник по истории Архангельской области псевдоисторическую идеологию норвежского Баренц-региона. «Вставить параграф о поморской торговле», — написал тогда проф. Репневский в плане и сам себя назначил в авторы по этой баренц-теме.(3)

Следующее заседание рабочей группы для подготовки учебного пособия по региональной истории состоялось в марте 2015 года, но ведущие профессора-историки, на которых проф. Репневский смотрел, как на ненужных ему конкурентов, превосходивших его своим потенциалом, уже не присутствовали на нем. Но зато проф. Репневский привел со своей кафедры всеобщей истории в рабочую группу свою ученицу — скандинависта доц. Оксану Валерьевну Зарецкую.



Заведующая кафедрой всеобщей истории САФУ скандинавист доц. Оксана Зарецкая. Источник: социальные сети

В итоге среди десяти авторов вышедшего сейчас, в 2020 году, учебного пособия для 10−11 классов «История Архангельского Севера с 1914 г. до наших дней» присутствуют три сотрудника кафедры всеобщей истории: редактор издания германист доцент Болдырев и скандинависты проф. Репневский и доц. Зарецкая. Все они и ответственны в первую очередь за внедрение баренц-сюжетов в текст учебного пособия.



Редактор учебника германист доц. Роман Болдырев. Источник: социальные сети

* * *

Сюжет первый в учебном пособии для 10 класса мы обнаруживаем на стр. 71−72. Здесь утверждается тезис о «значительном участии Норвегии в экономическом развитии Архангельского Севера» в период НЭПа в 1920—1929 годах. Источником для подобного рода идей послужила концепция из «асимметричного соседства» и личное «творчество» проф. Репневского.(3)

В теме упоминаются три лесные концессии, предоставленные советскими властями иностранному капиталу. Одна концессия была английской — «Руссанглолес» (1923−1929), другая голландской — «Руссголландлес» (1923−1929), а третья норвежской — «Русснорвеголес» (1923−1929). Таким образом, в логике текста в отношении концессий утверждается, что норвежцы участвовали в «экономическом развитии», а вот об аналогичном «участии» голландцев и англичан учебник почему-то умалчивает. Почему норвежцы в отношении порубки русского леса участвовали в «развитии», а англичане и голландцы — нет? Очевидно, по той причине, что «самый лучший народ норвежцы» — об этом Пришвин писал.

Дальше в учебнике мы читаем:

«Только за время одной навигации 1924 года из портов Белого моря ушло 214 пароходов, груженных лесом. В 1932 году таких судов было уже 613, из них 368 пришли под норвежским флагом. Это было следствием успешного взаимодействия с нашим северным соседом — Норвегией, принявшей участие в восстановлении нашего торгового флота на взаимовыгодных условиях».

Т. е. получается, что норвежское участие в «экономическом развитии» свелось к активному вывозу русского леса из русских портов Белого моря на норвежских судах — более половины от навигации 1932 года, очевидно, в большинстве своем каботажных. Но в чем тут связь между прибытием в 1932 году 368 судов под норвежским флагом в беломорские порты и «восстановлением нашего торгового флота на взаимовыгодных условиях»? По приведенной статистике ясно, что лес в большинстве своем вывозился на иностранных, а не советских судах. У Советской России того времени почти не было своего собственного торгового флота. Причем тут тогда «восстановление нашего торгового флота» и еще якобы при помощи норвежцев?

Дальше в тексте учебника утверждается: «В 1922 году наша страна выступила инициатором создания двух смешанных акционерных обществ — Русско-норвежского мореходного общества („Руссонорзе“) и Норвежско-русского пароходного общества („Норскруссике“)». Но о долях капитала, соотношении контролируемого тоннажа и о финале этих компаний ничего не сообщается. Поверим, что они работают до сих пор?

А теперь вернемся к норвежской лесной концепции «Русснорвеголес» (1923−1929) и сообщим то, чего авторы учебника не сообщают школьникам. По концессионному соглашению, «Русснорвеголес» должен был осваивать край, построить рельсовую дорогу для вывоза леса, построить шоссейные дороги и новые лесоперерабатывающие предприятия. На практике же ничего этого норвежские концессионеры не сделали. Они гнали лес кругляком за рубеж и искусственно занижали прибыль от продаж под предлогом якобы падения на внешнем рынке цен на древесину. А для «развития» и на «социальную сферу» норвежские концессионеры брали кредиты у советского государства. Обо всех этих проблемах с «Русснорвеголесом» можно прочитать в документах, хранящихся в архангельском архиве. Поэтому не проще ли заключить, что норвежцы воспользовались трудным положением Советского Союза в 1920-е годы, иностранной блокадой и прочим и получили доступ к лесным ресурсам Архангельской губернии, чтобы хорошо нажиться на них? А нельзя ли назвать эту концессионную историю грабежом Русского Севера? Советское государство было недовольно концессионной практикой и после начала индустриализации ликвидировало ее.

В соответствующем разделе учебника еще упоминается норвежская «Олезундская» зверобойная концессия, промышлявшая в горле Белого моря. Ее достоинством называется то, что она «оказалась самой длительной в истории СССР и действовала с 1923 по 1939 год». Разумеется, в тексте не упоминается, что созданию этой концессии предшествовал жесткий конфликт советских властей с задержанием норвежских судов, браконьерствовавших в советских территориальных водах — все в том же упоминавшемся «горле Белого моря».

В заключение по этому сюжету отметим, что региональный историко-культурный стандарт Архангельской области (РИКС), по которому должны были писать учебник, в соответствующем разделе ничего о «значительном участии Норвегии в экономическом развитии Архангельского Севера» не сообщает.(4) Таким образом, вольная интерпретация роли Норвегии в развитии «Архангельского Севера» в период НЭПа связана исключительно с материально поощряемым творчеством автора и редактора учебного пособия.

* * *

Сюжет второй: о начале связей с норвежцами в перестройку, создании норвежского Баренц-региона и об участии в нем Архангельской области (1986−2014). В архангельском РИКС об этом написана буквально пара строк: «Тесное сотрудничество с соседними скандинавскими регионами. В 1993 году Архангельская область вошла в Баренцев Евро-Арктический регион» (с. 70), и только. Однако в тексте учебного пособия для 11 класса редактор и автор развернулись. В главе 5-й в § 14 (с. 107−110) и § 15 (с. 125) Баренцеву региону (БЕАР) уделено более чем достаточно места — в общей сложности четыре плюс одна страницы, что свидетельствует о важности темы, с точки зрения редактора издания доц. Романа Болдырева.

Автор материала, упомянутая скандинавист Оксана Зарецкая, сотворила настоящую апологию БЕАР. Старт отношений с норвежцами в Архангельске — прибытие на Двину норвежского парусника «Паулине» — в учебнике изображают как акцию «народной дипломатии», хотя эта самая «народная дипломатия» была не более чем внешним ритуалом и акция согласовывалась на самом высоком государственном верху. Последнее обстоятельство хорошо известно.

Сотрудничество, в основном в сфере культуры, Архангельска с норвежцами через созданный в 1992 году трансграничный регион БЕАР в учебнике рисуется в самых положительных тонах со следующими эпитетами: «очень продуктивное», «наиболее продуктивное», «наиболее плодотворное», «успешное», «хорошие результаты», «плодотворные сферы», «большое количество участников» и т. д.

Доц. Зарецкая, в частности, в учебнике утверждает: «К успешным проектам следует отнести распространение норвежского семенного картофеля». Ну и где теперь тот самый норвежский картофель, спросим мы. Давно его съели…

В учебнике доц. Зарецкая по тексту создает иллюзию, что БЕАР — это некое многостороннее сотрудничество, охватывающее трансграничный регион с 6 млн человек. На самом деле БЕАР при четырех его национальных участниках — это норвежская структура, управляемая норвежским Баренц-секретариатом и финансируемая из бюджета норвежского Министерства иностранных дел. Подавляющее большинство с восторгом расписываемых доц. Зарецкой «проектов» для Архангельска — все они финансировались норвежским МИДом через подчиненную ему структуру — Баренц-секретариат. Норвежский МИД финансирует Баренц-регион, и без норвежского финансирования он бы просто перестал существовать. И финансирование это идет, потому что БЕАР отвечает целям внешней политики Норвегии и стоящим за ней США. Разумеется, в вышедшем учебнике грантовые скандинависты и один грантовый германист не намерены разъяснять подобное состояние дел по части БЕАР. И, как следствие, разумеется, они не позволят учащимся в Архангельске, Северодвинске и далее по области задаваться таким простым вопросом: если БЕАР соответствует интересам и целям норвежской внешней политики, то соответствует ли БЕАР интересам России и более конкретно — интересам ее граждан?

В отношении «целостности» БЕАР автор учебника также не сообщает, например, такую его особенность, что проектное финансирование Баренц-секретариатом «проектов» идет только в Мурманской и Архангельской областях, но уже — не в Коми или Карелии, которые тоже формально принадлежат к БЕАР. Т. е. по работе с российскими регионами у их западных партнеров очевидно просматривается специализация и «разделение труда». Так, например, финны «работают» в них по российским финно-уграм.

В целом автор текста о БЕАР доц. Зарецкая очевидным образом транслирует школьникам главный мотив его «баренц-идеологии»: пусть политическая и военная напряженность между Россией и Норвегией идет по линии их столиц — Москвы и Осло, а у нас на Севере — в БЕАР мир, дружба и благодать «от человека к человеку». И тогда в столь распространившемся под влиянием «баренцев» в местном «гражданском сообществе» в Архангельске и Мурманске благодушии и трансграничном благорасположении исчезает, не сложившись, гражданственность и нация. Регион формируется и начинает вести себя не так, как центр. С этого начинается дезинтеграция.

Нигде по своему тексту в учебнике доц. Зарецкая не пишет о Норвегии и норвежцах как о военно-политических противниках или же мягче — как о конкурентах. И уже совсем из разряда невозможного для доц. Зарецкой — это написать о разведывательной деятельности норвежцев в России через их структуры Баренц-секретариата. Ни-ни, ни одного слова о подрывной деятельности «баренцев» в России через их культур-политику или проекты Баренц-секретариата, направленные на целые группы населения в Мурманской и Архангельской областях или же на местные профессиональные сообщества — вроде работы того же Баренц-пресс или же — по российским коренным народам. Вот весьма характерный пример. На странице 108 доц. Зарецкая с большим удовольствием пишет об установлении побратимских отношений Архангельска с норвежским городом Варде. О том, что Варде со своей станцией «Глобус» является главным шпионским центром США в «Баренц-регионе» против России, разумеется, доц. Зарецкая умалчивает. Эта самая «дружба» в Баренц-регионе всегда имеет двойное дно.

В этом плане весьма показателен финал по баренц-тематике в учебнике для 11 класса от доц. Зарецкой в § 15 (с. 125). Вот что она пишет в ученике истории для российских детей: «Несмотря на определенное охлаждение, наиболее активным партнером области по-прежнему остается Норвегия… 15 сентября 2010 года между Россией и Норвегией был подписан Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, который был призван решить (в том числе за счет уступок России) пограничные проблемы в европейской части Арктики». А почему президент РФ Дмитрий Медведев пошел на уступки Норвегии? Об этом, разумеется, доц. Зарецкая умалчивает. Поэтому мы ответим за нее: «Потому что президент Медведев и его группа рассчитывали на сотрудничество в совместном освоении морских шельфовых нефтегазовых месторождений России». И дальше — самое поразительное в тексте архангельского учебника по баренц-тематике: доц. Зарецкая не знает такого слова, как «санкции» (!). Она его написать в учебник ну никак не может.(5)

Из последних новостей: «Норвегия поддержит санкции ЕС в связи с отравлением Навального».

Впрочем, в самом завершении по баренц-сотрудничеству в учебнике, как и положено для хеппи-энда, доц. Зарецкая подпустила нужную казенно-оптимистическую ноту:

«Международное сотрудничество в Архангельской области расширяется, прирастает новыми партнерами и проектами». Интересно, какими и кем «прирастает» и кто эти «новые партнеры»? Ну а где тогда партнеры старые? Помнится, в 2012 году в Архангельской области было четыре норвежских предприятия. А сколько их теперь — об этом в учебнике не пишется, да и на норвежском информационном ресурсе Barents Observer — не говорится. Очевидно эти самые норвежские фирмы в российской части БЕАР в последние годы на нуль помножились. Санкции и кризис.

* * *

Таким образом, мы констатируем: завладевшие проектом учебника в Архангельске грантовые историки САФУ продвинули в местное школьное преподавание региональной истории концепции трансграничной баренц-истории и идеологии БЕАР с апологией последнего.

Ну и где там тогда исполнитель проекта регионального учебника по истории Министерства образования и науки — ректор Архангельского областного института открытого образования (АО ИОО) Сергей Ковалев? Ведь он еще по совместительству от правящей партии «Единая Россия» выступает координатором регионального проекта «Историческая память», а также председателем местного отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Ковалев почетные доски и памятники открывает, патриотические диктанты проводит, но вот в данном случае гораздо более важное — надлежащую подготовку учебного пособия он сделать не может. Ничего не понимает Ковалев ни в истории, ни в формировании идентичности. Дело в синекуре у Ковалева — в его АО ИОО — пущено на самотек. Обсели бывшего замгубернатора Ковалева местные грантовые историки, как на сахаре мухи, и гадят… А Ковалев… хвалит эту их деятельность. Последнее — от отсутствия компетенций и гуманитарного образования.

