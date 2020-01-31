Как глобальные тренды влияют на рынок электроники РК

Мировой рынок носимых устройств задает тренды и получает

эффективные результаты. По прогнозным данным агентства консультационных услуг IDC, глобальный рынок носимых

устройств в 2019 году достиг 305,2 млн единиц – на 71,4% больше в сравнении с

прошлым годом –178 млн единиц. Через три года, как цитирует IDC аналитический портал ranking.kz, он вырастет до 489,1 млн единиц.

Совокупный среднегодовой темп роста за пять лет составит 22,4%. При этом в

основе роста рынка носимых устройств лежит резкое снижение средних продажных

цен.

Казахстанский рынок электроприборов находится под влиянием

мировых трендов. И если речь идет о беспроводной гарнитуре для мобильных

телефонов, смарт-часах и других носимых устройствах, то они, наравне с

глобальными рынками, набирают популярность и на отечественных прилавках. При

этом мировые новинки продаются в стране через неделю после старта продаж.

Буквально несколько лет назад, как отмечают участники отечественного рынка

бытовой техники и электроники, казахстанские потребители могли приобрести самые

современные гаджеты только через три – шесть месяцев после мирового запуска

реализации. «В прошлом году Казахстан был во второй волне старта продаж нового

IPhone популярного бренда. Это качественный показатель как покупательского

спроса, так и развития рынка», – отметил Артем Копылов, коммерческий директор

специализированной торговой сети магазинов электроники и бытовой техники Mechta.kz.

Быть, а не казаться

Подавляющее большинство сегментов рынка бытовой техники и

электроники близко к насыщению. В основном покупки совершаются для обновления

техники. Наиболее высокий потенциальный спрос зафиксирован на телевизоры нового

поколения и смартфоны. По данным агентства по маркетинговым исследованиям и консалтингу

Alvin Market, одним из

существенных драйверов рынка является развитие потребительского кредитования и

предоставление ретейлерами условий оплаты в рассрочку. В ближайший год 12%

населения намерены получить кредитные средства. Из них 26% планируют получить

кредитные средства для покупки бытовой техники и электроники.

«Сам факт, что у клиентов есть возможность приобрести

электронику без переплат, влияет на покупательский спрос. Банки через

потребительские продажи предоставляют рассрочку на электронику и бытовую

технику от 3 до 24 месяцев. Это, в свою очередь, является неким драйвером роста

продаж», – подтверждает статистику Артем Копылов.

За последний год опыт онлайн-покупок был у 32% казахстанцев.

При этом опыт дистанционного приобретения бытовой техники и электроники

зафиксирован только у 5% из них, делится исследованиями Alvin Market. Условно проблемы,

которые мешают более быстрому развитию электронной торговли, специалисты делят

на две составляющие: технологические и поведенческие. Технологические – это

все, что связано с процессами приема заказов, организации платежей,

осуществления доставки. Поведенческие – это все, что связано с навыками

покупателей как интернет-пользователей, их готовностью выбирать товары или

услуги и оплачивать дистанционно.

«Осуществляя онлайн-заказ техники, 40%

интернет-пользователей оплату производят без использования онлайн-инструментов,

то есть наличными или через банковскую карту курьеру. При покупке бытовой

техники и электроники потребители во многих случаях сначала подбирают модель в

офлайн-магазине, а уже затем заказывают ее онлайн, чтобы сэкономить.

Электронная коммерция развивается с начала 1990-х, но до настоящего момента она

не охватила весь потребительский рынок Казахстана», – говорит Наталья Оспанова,

директор Alvin Market.

Из чьих будешь?

Для поколения бэби-бумеров процесс или вернее ритуал покупки

остался прежним и не изменится с усилением онлайн-торговли, считают маркетологи

. Пока диджитализация не может совсем заменить офлайн- рынок. Одна из причин

заключается в том, что бэби-бумеры хоть и активно осваивают новые технологии,

но не готовы приобретать дорогостоящие покупки, в том числе и электронику,

онлайн. Это актуально как для поколения X, так и для поколения Z.

«Компании, осознавая ситуацию, пробуют простимулировать рост

продаж, минимизируя риски. Например, Ali-express тестирует в России новые

условия, по которым можно вернуть товар максимально быстро и без проволочек.

Если эксперимент удастся, то мы можем провести его и в Казахстане. Кроме того,

формат торговых центров тоже некоторым образом влияет на рост онлайн-продаж.

Семьи проводят выходные в торговых центрах, пользуясь возможностью и

развлечься, и совершить покупки, и поесть, и получить сервисные услуги

(банкинг, химчистки, автомойки) – и все это в одном месте. Это тоже продлевает

жизнь офлайна, хотя некоторые эксперты прогнозируют трансформацию бутиков в

шоу-румы», – прогнозирует Кирилл Куницкий, основатель международной

образовательно-консалтинговой компании «Бизнес Конструктор».

Важный тренд, который наблюдается на сегодня в глобальном

ретейле – поиск новых форматов и каналов коммуникаций. Именно этим обусловлено

взаимное проникновение офлайн и онлайн-рынков. Офлайн-проекты выходят в онлайн,

экспериментируя с маркетплейсами, а онлайн осознает необходимость присутствия в

офлайн-пространстве, поскольку это дополнительные каналы коммуникаций и

возможность побороться за дополнительные аудитории. При этом, считают

представители рынка электроники, на казахстанском рынке электроприборов на

сегодня наблюдается жесткая конкуренция. В крупных и развитых городах, где

рынок продаж сформирован, магазинам электроники становится тесно. То есть

лидеры рынка ежегодно ставят цели как на наращивание объемов сбыта, так и на

рост компании в целом. Для того чтобы они были реализованы, компании

корректируют ценообразование и улучшают сервис. Но самым заметным трендом

рынка, способного стимулировать физический рост сети, является открытие точек

продаж в региональных и областных городах.

Казахстанский рынок среди стран СНГ находится на третьем

месте по привлекательности для производителей электроники и бытовой техники

после России и Украины. Если говорить о Центральной Азии, то экономика страны,

в сравнении с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, самая

развитая в регионе, и российские компании с интересом поглядывают на

отечественный рынок. И здесь, с учётом имеющихся в рамках Таможенного союза

ЕАЭС, их возможности прийти и остаться увеличиваются. «Но на сегодняшний день

этого еще не случилось, – говорит Артем Копылов. – Возможно, на российском

внутреннем рынке есть еще резервы развития данной отрасли торговли».

Отечественный рынок бытовой техники и электроники

максимально зависит от процессов и факторов, которые происходят в мире. Самым

важным моментом здесь является то, что практически вся продукция производится

за рубежом и покупается соответственно в валюте, и далее пересчет происходит на

национальную валюту – тенге. Данный фактор –

чувствительный момент для покупателя. Обычно цена на товары в магазинах

поднимается не сразу, но следующая партия рассчитывается с учетом нового курса

валюты.

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