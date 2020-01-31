Как глобальные тренды влияют на рынок электроники РК

Мировой рынок носимых устройств задает тренды и получает
эффективные результаты. По прогнозным данным агентства консультационных услуг IDC, глобальный рынок носимых
устройств в 2019 году достиг 305,2 млн единиц – на 71,4% больше в сравнении с
прошлым годом –178 млн единиц. Через три года, как цитирует IDC аналитический портал ranking.kz, он вырастет до 489,1 млн единиц.
Совокупный среднегодовой темп роста за пять лет составит 22,4%. При этом в
основе роста рынка носимых устройств лежит резкое снижение средних продажных
цен.
Казахстанский рынок электроприборов находится под влиянием
мировых трендов. И если речь идет о беспроводной гарнитуре для мобильных
телефонов, смарт-часах и других носимых устройствах, то они, наравне с
глобальными рынками, набирают популярность и на отечественных прилавках. При
этом мировые новинки продаются в стране через неделю после старта продаж.
Буквально несколько лет назад, как отмечают участники отечественного рынка
бытовой техники и электроники, казахстанские потребители могли приобрести самые
современные гаджеты только через три – шесть месяцев после мирового запуска
реализации. «В прошлом году Казахстан был во второй волне старта продаж нового
IPhone популярного бренда. Это качественный показатель как покупательского
спроса, так и развития рынка», – отметил Артем Копылов, коммерческий директор
специализированной торговой сети магазинов электроники и бытовой техники Mechta.kz.
Быть, а не казаться
Подавляющее большинство сегментов рынка бытовой техники и
электроники близко к насыщению. В основном покупки совершаются для обновления
техники. Наиболее высокий потенциальный спрос зафиксирован на телевизоры нового
поколения и смартфоны. По данным агентства по маркетинговым исследованиям и консалтингу
Alvin Market, одним из
существенных драйверов рынка является развитие потребительского кредитования и
предоставление ретейлерами условий оплаты в рассрочку. В ближайший год 12%
населения намерены получить кредитные средства. Из них 26% планируют получить
кредитные средства для покупки бытовой техники и электроники.
«Сам факт, что у клиентов есть возможность приобрести
электронику без переплат, влияет на покупательский спрос. Банки через
потребительские продажи предоставляют рассрочку на электронику и бытовую
технику от 3 до 24 месяцев. Это, в свою очередь, является неким драйвером роста
продаж», – подтверждает статистику Артем Копылов.
За последний год опыт онлайн-покупок был у 32% казахстанцев.
При этом опыт дистанционного приобретения бытовой техники и электроники
зафиксирован только у 5% из них, делится исследованиями Alvin Market. Условно проблемы,
которые мешают более быстрому развитию электронной торговли, специалисты делят
на две составляющие: технологические и поведенческие. Технологические – это
все, что связано с процессами приема заказов, организации платежей,
осуществления доставки. Поведенческие – это все, что связано с навыками
покупателей как интернет-пользователей, их готовностью выбирать товары или
услуги и оплачивать дистанционно.
«Осуществляя онлайн-заказ техники, 40%
интернет-пользователей оплату производят без использования онлайн-инструментов,
то есть наличными или через банковскую карту курьеру. При покупке бытовой
техники и электроники потребители во многих случаях сначала подбирают модель в
офлайн-магазине, а уже затем заказывают ее онлайн, чтобы сэкономить.
Электронная коммерция развивается с начала 1990-х, но до настоящего момента она
не охватила весь потребительский рынок Казахстана», – говорит Наталья Оспанова,
директор Alvin Market.
Из чьих будешь?
Для поколения бэби-бумеров процесс или вернее ритуал покупки
остался прежним и не изменится с усилением онлайн-торговли, считают маркетологи
. Пока диджитализация не может совсем заменить офлайн- рынок. Одна из причин
заключается в том, что бэби-бумеры хоть и активно осваивают новые технологии,
но не готовы приобретать дорогостоящие покупки, в том числе и электронику,
онлайн. Это актуально как для поколения X, так и для поколения Z.
«Компании, осознавая ситуацию, пробуют простимулировать рост
продаж, минимизируя риски. Например, Ali-express тестирует в России новые
условия, по которым можно вернуть товар максимально быстро и без проволочек.
Если эксперимент удастся, то мы можем провести его и в Казахстане. Кроме того,
формат торговых центров тоже некоторым образом влияет на рост онлайн-продаж.
Семьи проводят выходные в торговых центрах, пользуясь возможностью и
развлечься, и совершить покупки, и поесть, и получить сервисные услуги
(банкинг, химчистки, автомойки) – и все это в одном месте. Это тоже продлевает
жизнь офлайна, хотя некоторые эксперты прогнозируют трансформацию бутиков в
шоу-румы», – прогнозирует Кирилл Куницкий, основатель международной
образовательно-консалтинговой компании «Бизнес Конструктор».
Важный тренд, который наблюдается на сегодня в глобальном
ретейле – поиск новых форматов и каналов коммуникаций. Именно этим обусловлено
взаимное проникновение офлайн и онлайн-рынков. Офлайн-проекты выходят в онлайн,
экспериментируя с маркетплейсами, а онлайн осознает необходимость присутствия в
офлайн-пространстве, поскольку это дополнительные каналы коммуникаций и
возможность побороться за дополнительные аудитории. При этом, считают
представители рынка электроники, на казахстанском рынке электроприборов на
сегодня наблюдается жесткая конкуренция. В крупных и развитых городах, где
рынок продаж сформирован, магазинам электроники становится тесно. То есть
лидеры рынка ежегодно ставят цели как на наращивание объемов сбыта, так и на
рост компании в целом. Для того чтобы они были реализованы, компании
корректируют ценообразование и улучшают сервис. Но самым заметным трендом
рынка, способного стимулировать физический рост сети, является открытие точек
продаж в региональных и областных городах.
Казахстанский рынок среди стран СНГ находится на третьем
месте по привлекательности для производителей электроники и бытовой техники
после России и Украины. Если говорить о Центральной Азии, то экономика страны,
в сравнении с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, самая
развитая в регионе, и российские компании с интересом поглядывают на
отечественный рынок. И здесь, с учётом имеющихся в рамках Таможенного союза
ЕАЭС, их возможности прийти и остаться увеличиваются. «Но на сегодняшний день
этого еще не случилось, – говорит Артем Копылов. – Возможно, на российском
внутреннем рынке есть еще резервы развития данной отрасли торговли».
Отечественный рынок бытовой техники и электроники
максимально зависит от процессов и факторов, которые происходят в мире. Самым
важным моментом здесь является то, что практически вся продукция производится
за рубежом и покупается соответственно в валюте, и далее пересчет происходит на
национальную валюту – тенге. Данный фактор –
чувствительный момент для покупателя. Обычно цена на товары в магазинах
поднимается не сразу, но следующая партия рассчитывается с учетом нового курса
валюты.
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