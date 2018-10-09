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Как глобальное потепление влияет на мировую экономику

Мировая экономика 09 Окт 2018
Как глобальное потепление влияет на мировую экономику
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  • Как глобальное потепление влияет на мировую экономику  ГОЛОС АМЕРИКИ

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