Как электронная коммерция разрушает американский ретейл :: РБК Pro

К 2025 году в ретейле США исчезнут 500 тыс. рабочих мест и 30 тыс. предприятий, следует из исследования проблем американского ретейла международной страховой компании Euler Hermes («Ойлер Гермес»)

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Сектор ретейла в США испытывает в последние годы серьезные проблемы: закрываются магазины, сокращается число рабочих мест, падает рентабельность. При этом развитие электронной коммерции не способно исправить положение в отрасли.

Как отмечают эксперты Euler Hermes, на первый взгляд нынешняя ситуация в секторе ретейла в США представляет собой типичный пример того, что австрийский экономист Йозеф Шумпетер называл «созидательным разрушением»: новые игроки пользуются преимуществами, которые предоставляет им растущий рынок, или же сами создают новые рынки, и все это происходит целиком за счет уже существующих компаний.

В долгосрочной перспективе созидательное разрушение, как принято считать, должно оказывать положительное воздействие на экономику. Однако, если судить по цифрам, свидетельствующим об уменьшении количества компаний, сокращении рабочих мест и снижении рентабельности в американском ретейле, то получается, что более «молодой» фактор — а именно электронная коммерция — не компенсирует разрушение «физически существующих» традиционных магазинов.

(Слайд 1. Количество магазинов, продающих товары не первой необходимости в США, см. презентацию в конце текста)

Несмотря на существенные расходы потребителей на покупку товаров не первой необходимости (discretionary consumer goods), в США с 2008 года закрылось более 56 тыс. магазинов, продающих подобные товары. Это составляет 10,7% от общего числа таких магазинов. Данные о ситуации в сфере занятости рисуют столь же мрачную картину: количество рабочих мест в отрасли с 2008 года сократилось на 670 тыс. (снижение на 9,6%).

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