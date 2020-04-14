Как экономика Украины пережила первый месяц карантина — отчет НБУ

Первый месяц карантинных мер, введенных для борьбы с Covid-19, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно, потому что еще с лета готовились к этому.

— В этот период мы вошли крепкими и выносливыми. Держите цифры, факты и выводы о том, как мы отбили первую волну мирового кризиса, вызванного пандемией, — говорится в сообщении НБУ.

Население доверяет деньги банкам

Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+ 4%). В иностранной валюты средства населения немного сократились на $182 млн до $9,8 млр (-2%).

То есть приток гривневых денежных средств и незначительный отток валютных.

Банки имеют запас прочности

Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков. Валютная ликвидность составляет $7,9 млрд. Почти столько же средств было и месяц назад. Этого вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие денежных средств.

Все финуслуги доступны

Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме. Приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей и тех, которые находятся в недоступных зданиях. Поэтому все банковские услуги доступны.

Банки продолжают кредитовать

Кредитования для населения ожидаемо начало замедляться и сейчас растет темпами 27% в годовом измерении. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита.

Если чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются.

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В то же время банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами — это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом — из-за исчерпания средств.

Кредитные каникулы

Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.

Настроения бизнеса ухудшились

Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, который оказывает услуги. Наименее пессимистические — экспортеры.

Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина.

Рост безработицы

Большинство предприятий пытается сохранить сотрудников — это позитив. Однако не нанимает новых сотрудников, и это усложняет ситуацию для тех, кто в поисках работы.

Соотношение резюме к вакансиям растет во всех сферах, кроме торговли, медицины и сельского хозяйства.

Рост цен

Инфляция в марте оставалась низкой — 2,3%. Правда, цены на отдельные товары росли быстрее — на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода. Причины просты — ажиотажный спрос и частичное сужение предложения из-за карантина.

Однако в апреле они уже постепенно потеряли определяющую роль. В течение последней недели цены на эти товары перестали расти.

Ажиотаж на валютном рынке

Психологические факторы уступили экономичным. На протяжении последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более $0,5 млрд с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

Также в НБУ уверяют, что Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

— У нас есть в казне более $25 млрд. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости, — говорится в сообщении НБУ.

К слову, Международный валютный фонд принял решение об освобождении от долга для 25 своих бедных стран-членов.

Это сделано для того, чтобы они могли сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса.





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