как его совершить и не сорваться в пропасть

Станислав Зинченко, ведущий эксперт по промышленности Центра экономического восстановления, глава Комитета экологии и устойчивого развития European Business Association

О вызовах European Green Deal и ее перспективах для Украины.

Опыт ЕС в реализации «зеленой» промышленной политики может стать драйвером структурной перестройки экономики Украины

В январе 2021 г. исполнится год с тех пор, как в Украине представлена Концепция «зеленого перехода». Этот документ предполагает почти полное прекращение выбросов парниковых газов. Говоря научным языком, экономика Украины должна стать углеродно нейтральной к 2070 году.

Это крайне амбициозная цель. Кроме того, она может быть опасной, так как несет в себе риски для экономического роста. Повышение экологичности промышленных предприятий предполагает повышенную потребность в инвестициях. Меньше инвестиций в рост, больше в экологичность. «Зеленые» технологии стоят дорого. Также, в результате декарбонизации возможно ухудшение конкурентоспособности продукции. «Зеленые» товары производить дороже. Поэтому, важно соблюдать баланс между экологическими целями и экономическим ростом.

Здесь показателен пример европейской зеленой сделки для металлургической отрасли – Green Deal on Steel. По данным Eurofer, европейская стальная отрасль снизит выбросы парниковых газов на 55% к 2030 г., но для этого необходим комплекс мер по финансовой поддержке отрасли и ряд регуляторных мер. В частности, создание рынка для «зеленых» товаров путем системы госзакупок, применение мер торговой защиты, поддержка инвестиций в инновационные решения.

В чем результат этих мер? Европейские металлурги активно разрабатывают и испытывают новые технологии для снижения выбросов. Последний пример – запуск пилотного проекта (HYBRIT) по использованию водорода в процессе производства железа прямого восстановления. Это позволит практически полностью избежать выбросов парниковых газов в процессе производства стали. Возникает другой вопрос – где взять водород в таких крупных объемах? Предполагается использовать экологически чистый водород, произведенный методом электролиза, с использованием электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. В данном случае производство водорода для энергетики – это способ хранения электроэнергии, что являлось узким местом в развитии «зеленой энергетики». От угля Европа решительно отказывается.

Аналогичные процессы проходят в сфере транспорта. Субсидии сделали покупку электромобилей доступнее. Наоборот, стандарты выбросов от автомобилей внутреннего сгорания сделали традиционные автомобили более дорогими. Повышается спрос на такие товары как литий, медь, никель, редкоземельные металлы. В долгосрочной перспективе снизится спрос на нефть, а соответственно, на целый ряд продуктов и услуг для ее добычи и переработки.

Получается, что применение одних технологий тянет за собой по цепочке целый ряд трансформаций в экономике. Изменяются цепочки создания стоимости, создаются новые отрасли, новые рынки, спрос на одни товары исчезает, на другие – резко возрастает. То есть, повышение «экологичности» приводит к структурному изменению экономики.

Готова ли Украина к таким трансформациям? С момента принятия Концепции «зеленого перехода» сделано уже немало. Например, принят пакет документов для мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Это создает условия для запуска в Украине системы торговли квотами. Также, разработан позиционный документ «Об участии Украины в Европейском зеленом курсе». Этот документ станет основой для сотрудничества между Украиной и ЕС в экологической сфере.

Также сегодня, по инициативе правительства, в Украине ведется работа по созданию Национальной экономической стратегии. Одним из векторов стратегии станет промышленность. И зелёные технологии — один из пунктов, который, как мы видим, станет важным элементом украинской промышленности.

Присоединение к Европейскому «зеленому переходу» даст Украине очень многое. Во-первых, это индивидуальный подход к условиям декарбонизации нашей экономики. Во-вторых, это позволит избежать барьеров при экспорте в ЕС, что актуально в рамках дискуссии о введении специального фискального инструмента (CBA), который будет препятствовать экспорту углеродоемкой продукции. В-третьих, ожидается, что это откроет для нас источники финансирования.

Украина, как страна с развивающейся экономикой, не может быть лидером процесса декарбонизации. Лидерами этого дорогого процесса являются самые развитые страны мира. Поэтому, будучи частью европейской «зеленой» сделки, Украина сможет перенимать опыт ЕС. Учитывая тот факт, что стратегические документы по экологической политике мы еще не разработали, то использовать опыт Европы более чем логично. Если мы ставим себе цели аналогичные ЕС, то целесообразно использовать те же инструменты, что использует ЕС.

Европейцы к экологической политике подходят системно. Проще говоря – это политика противовесов, «кнута и пряника». Если где-то есть ограничения, то даются и инструменты за счет чего можно решить эту проблему. То есть, если ужесточаются стандарты или налоговая политика, то вместе с этим работают финансовые инструменты, субсидии, торговые барьеры и т.д. Для большей эффективности данные меры применяют комплексно, что экономит средства и позволяет избежать провалов в связанных между собой отраслях. Для промышленности такой комплекс мер называется «зеленая» промышленная политика.

«Зеленая» промышленная политика – это комплекс проводимых государством мероприятий, направленных на ускорение трансформаций экономики с целью как снижения вредных выбросов, повышения ресурсной эффективности, так и с одновременным повышением производительности и конкурентоспособности.

«Зеленая» промышленная политика позволяет не только устранить риски перехода к безуглеродной экономике, но и послужить источником роста экономики. Такая политика предполагает стимулирование инвестиций в новые эффективные технологии, создание новых рабочих мест, создание новых рынков, продвижение экспорта «экологичной» продукции, и т.д.

Декарбонизация создает ряд вызовов и рисков для экономики Украины. Но, если подойти комплексно и разумно, без популизма, декарбонизация, вместе с использованием опыта ЕС, может стать драйвером структурной перестройки нашей экономики. Это может быть ответом на вопрос как нам избавиться от наследия устаревших технологий и статуса сырьевого придатка.

Вместе с тем декарбонизация – глобальный процесс и глобальная гонка. Кто зайдет на новый рынок первым, может получить преимущество и лидерские позиции в дальнейшем. Поэтому, если развивающиеся страны стремятся сохранить свое место в глобальных цепочках создания стоимости, выйти на новые рынки, то реализация «зеленой» промышленной политики – не опция, не международные обязательства, не модное течение, а необходимость.





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