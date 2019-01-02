Как доллар пережил праздники: НБУ опубликовал курс валют на 2 января — politeka.net

Курс валют в Украине на 2 января 2019 года: Нацбанк установил курс доллара, евро и других валют до 3 января.

В среду 2 января продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил в пятницу 28 декабря:

100 долларов США – 2768.8264 гривны

100 евро – 3171.4138 гривны

10 российских рублей – 3.9827 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 2 января составляет 27,69 грн. Курс евро НБУ на 2 января находится на отметке 31,71 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2745.4979 гривны

100 евро – 3123.5530 гривны

10 российских рублей – 3.9861 гривны.

Курс валют в Украине на 2 января 2019 года

В среду 2 января действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 353648.35 грн

Серебро – 4168.47 грн

Платина – 219567.93 грн

Палладий – 347764.60 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на среду 2 января 2019 года Нацбанк установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,37 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,13 грн

Швейцарский франк – 28,25 грн

Юань Китай – 4,03 грн

Японская йена – 0,250 грн

Турецкая лира – 5,25 грн.

Как сообщалось, украинцам меняют правила обмена валют. В НБУ решили полностью переписать правила валютного контроля якобы в соответствии с новым законом «О валюте». Но, по сути, чиновники самоустранились от проведения базовых проверок сделок купли-продажи валюты и переложили всю ответственность в этом вопросе на банки. Уже банки должны самостоятельно разработать критерии и правила анализа клиентских заявок и следить за потенциальными нарушениями требований Нацбанка.

В НБУ составили длинный перечень признаков, наличие которых свидетельствует о возможных нарушениях. Ожидается, что банки теперь начнут перестраховываться и при малейших подозрениях будут требовать у клиентов дополнительные документы. В конечном итоге все это приведет к затягиванию сроков проведения сделок. Исключением являются только операции на сумму до 150 тысяч грн, которые проверять не нужно.

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