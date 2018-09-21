Как долго будет продолжаться экономический бег и что это значит для предпринимателей?

Рост латвийской экономики все еще очень мощный, однако с более острой нехваткой рабочей силы и замедлением роста экономик стран – торговых партнеров темп роста станет медленнее. Что это значит для латвийских предпринимателей, с какими рисками и вызовами экономика может столкнуться в будущем, рассказывает главный экономист Swedbank в Латвии Лия Страшун.

Лия Страшун, главный экономист Swedbank в Латвии. Фото: Swedbank.

В Латвии – мощный рост, но все острее становится вопрос

рабочей силы.

В первой половине нынешнего года рост латвийской экономики

составил 4,6% – близко к рекордам прошлого года. Прогноз роста на 2018 год

– около 4%; ожидается, что он замедлится до 3% и 2,5% в 2019 и в 2020 годах

соответственно.

Достижения экспорта на благоприятном фоне мирового роста

по-прежнему очень хорошие, хотя не столь яркие, как в прошлом году. Главные

рулевые роста – инвестиционная активность, которая растет в тандеме с объемами

строительства, и потребление домохозяйств, которому способствует подъем

покупательной способности. Рост не только быстрый, но и обширный, то есть

растут все отрасли, кроме финансовой отрасли. Хотя уменьшение числа

нерезидентов в банковском бизнесе происходит медленнее, чем можно было ожидать после

высказываний должностных лиц в начале года, этот процесс в ближайшее время

продолжит оказывать влияние на достижения отрасли и притормозит экономический

рост в целом. Сейчас спад более чем компенсируется быстрым бегом строительства.

Существенный импульс ему придает возведение нежилых зданий и инженерных

сооружений, но прирост вернулся и в сегменте жилых зданий. Общий годовой рост

строительной отрасли превышает 30%.

Правда, частично тут сказываются последствия спада

строительных объемов в 2015–2016 годах и более быстрого притока структурных

фондов ЕС.

Под влиянием ограничений емкости и резко растущих расходов

подъем объемов строительства, скорее всего, уже в следующем году станет

медленнее.

Рывок в строительстве может еще больше обострить проблему

доступности рабочей силы, создав дополнительное давление на зарплаты и в других

отраслях. Под влиянием активности растущей экономики и негативных

демографических тенденций уровень безработицы продолжит снижаться, а подъем

занятости в 2019–2020 годах приостановится. Хотя предприятия все больше

начинают ввозить работников из-за рубежа, эти цифры все еще очень маленькие, и

с учетом нынешней политики маловероятно, что они существенно возрастут.

Нехватка рабочей силы начинает все больше тормозить рост – например, заметно

замедление роста промышленности, несмотря на благоприятное развитие спроса.

Средняя зарплата брутто в этом году вырастет примерно на

9%, а в следующем, с учетом исчезновения эффекта подъема минимальной зарплаты,

по нашим прогнозам – в среднем на 7%, что тоже является очень мощным подъемом.

В 2020 году в связи с торможением экономического роста

ожидается, что рост средней зарплаты притормозит до 5,5%. С учетом

прогнозируемого постепенного снижения цен на нефть и более медленного подъема

акцизного налога у нас, в Латвии, подъем потребительских цен постепенно

замедлится с 2,6% в этом году до 2,3% в 2020 году. Прирост цен на услуги,

несмотря на резкий рост, в последние два года был довольно стабильным –

около 3% в год.

Мировая экономика на коне, хорошие результаты ожидаются и

в пару последующих лет.

Мировая экономика с начала финансового и экономического

кризиса в 2008 году не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Долговая ноша

домохозяйств во многих местах сократилась, растущая экономическая активность

способствует спаду безработицы, что постепенно начинает отображаться в более

резком приросте оплаты труда. Предприятия снова инвестируют; настроение

предпринимателей и потребителей довольно хорошее. Все это в этом году поможет

мировой экономике удержать достигнутый в прошлом году темп роста, который

является самым стремительным за последние восемь лет. И в пару последующих лет

он будет мощным, однако немного замедлится. Это создает очень хороший фон для

латвийских экспортеров – внешний спрос продолжает расти.

В экономике США в этом и следующем годах ожидается очень

мощный рост в 2,7–2,5%, который в 2020 году под влиянием нехватки рабочей силы,

растущих процентных ставок и расходов, а также торговых ограничений замедлится

до 1,5%. В еврозоне самый высокий темп роста уже позади, и рост постепенно будет

замедляться – в основном по причине более слабого экспорта, но и из-за растущей

неопределенности и ограничивающих факторов со стороны предложения (например,

таких, как нехватка рабочей силы, высокая загрузка мощностей). Рост все еще

будет довольно хорошим и обширным, около 2,0% в этом году, 1,8% в 2019 году и

1,6% в 2020 году.

Сильная экономика побуждает центральные банки уменьшать

поддержку монетарной политики, чтобы избежать перегрева, но подъем ставок будет

осмотрительным, и деньги все еще будут дешевыми.

Европейский центральный банк прекратит «печатание денег» в

конце нынешнего года, ставку рефинансирования впервые после кризисного периода

повысив в конце 2019 года. Тем временем и межбанковские процентные ставки

Euribor (к которым в основном привязаны кредитные ставки в Латвии) могли бы

вырваться из негативной территории, где они находятся с 2015 года. В свою

очередь, Центральный банк США продолжит поднимать базовую процентную ставку раз

в квартал вплоть до осени следующего года, повышая процентные ставки США.

Риски – от изменений климата до новой волны

протекционизма

В этом году мы пережили новую волну протекционизма из-за

обострения торгового конфликта между США и Китаем, и существует риск, что эта

волна еще вырастет. По-прежнему в центре внимания – геополитика, которая

включает в себя как региональные обостренности и конфликты (например, на

Ближнем Востоке, что приводит к колебаниям цен на нефть), так и новые взаимные

санкции (например, со стороны России, Турции, Ирана). Протекционизм, санкции и

уменьшение торговых потоков больше влияют как раз на открытые экономики, к

каковым относится и Латвия. Тревогу вызывает и долговая обуза на различных

рынках, например, долговая ноша предприятий в Китае, долговой груз правительств

в ряде стран еврозоны, в США, а также эмитированный в долларовую валюту долг в

развивающихся странах (Турции, Аргентине, Южно-Африканской Республике), что

делает их чувствительными к поднятию процентных ставок США.

Медленный прогресс переговоров по Brexit увеличивает риск

того, что переговоры завершатся без компромисса, в результате чего может

пострадать благоприятный режим торговли между двумя блоками. Мы ожидаем, что

две стороны все же смогут договориться.

Все больше возрастающим риском остается вызванное

изменениями климата негативное влияние на экономику и общество, что нынешним

летом пережила и Латвия. Если не последуют адекватные действия ведущих

политиков, потенциальный ущерб от последствий, вызванных подобными

экстремальными погодными условиями, со временем лишь возрастет. Это также создает

риски и для финансовой стабильности, поскольку означает более высокие кредитные

риски и повышенные страховые премии.

На латвийских предпринимателей эти негативные риски могут

повлиять и через колебания на финансовых рынках (падение цен акций, колебания

валютных курсов и цен на сырье), и как ухудшение настроения (осмотрительность в

отношении инвестиций и потребления), и как спад объемов международной торговли.

Чем ближе к Латвии появляются такие риски, тем большим может быть их

влияние – например, риск более повышенных тарифов для Европы со стороны

США для Латвии был бы больнее, чем повышение тарифов между США и Китаем. Однако

мы ожидаем, что рост мировой экономики в ближайшие годы будет устойчивым по

отношению к влиянию потенциальных рисков. Есть также ряд факторов, которые

могут и ускорить рост, – например, вызванный технологическим прогрессом

стремительный рост производительности, а также существенно более крупные

инвестиции в сегменте возобновляемых энергоресурсов. Ясно одно –

близорукость в политике и экономике рано или поздно расшатают фундамент

экономического роста.

К охлаждению экономического роста мы подготовились

Рост экономики цикличен, и его в известной мере можно

сравнить с переменами столбика термометра при смене времен года в природе. Мы

провели очень жаркое лето, и тепло в последние пару лет было в экономике.

Температура экономического роста, хотя все еще находится в стабильных плюсах,

под влиянием различных ограничивающих факторов начнет медленно снижаться.

Поэтому часто возникает вопрос о том, когда же придет зима и какой она будет.

Зима непременно придет не только в природе, но и в экономике, и она проявится в

замедлении роста, но это вовсе не означает, что обязательно будут и минусы.

В сентябре исполняется ровно 10 лет с банкротства

предоставлявшей финансовые услуги компании Lehman Brothers, что привело к

заморозкам на мировых финансовых рынках и дало решающий импульс волне

глобального финансового и экономического кризиса.

Фундамент латвийской экономики сейчас намного стабильнее,

чем он был в так называемые «тучные» годы перед мировым финансовым кризисом.

Долговая ноша и домохозяйств, и предприятий очень мала, долг правительств в

контексте Европы тоже низкий. Доступность жилья с учетом стремительного подъема

средней зарплаты, низких процентных ставок и умеренного роста цен на жилье

очень хорошая. Создана довольно хорошая подушка безопасности для подъема процентных

ставок. Мы больше не живем не по средствам. Баланс внешней торговли, хотя

по-прежнему и негативный, близок к нулю – это значит, что экспортный и

импортный потоки практически сбалансировались.

Да, ограниченные ресурсы рабочей

силы способствуют резкому приросту средней оплаты труда, который опережает

подъем производительности, создавая риски для конкурентоспособности. Однако эта

проблема вовсе не так остра, какой она была в «тучные» годы.

Экономический рост понемногу отступит от высокой отметки

столбика термометра, и к этому надо быть готовыми. Однако ожидаемые колебания

будут значительно меньше, чем мы когда-то пережили – повторения 2009 года

совершенно нет оснований ожидать!







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