как будет выглядеть конкуренция великих держав?





Аналитики из Центра стратегических и международных исследований разработали четыре вероятных, дифференцированных сценария для изучения меняющегося геополитического ландшафта 2025-2030 годов, включая потенциальные долгосрочные последствия от первой и второй волны COVID-19. Сценарии сосредоточены на относительной мощи и влиянии США и Китая и взаимодействии между ними, а также на подробном рассмотрении других основных союзников и противников США в каждом из четырех миров.

Каждая часть сценария была основана на глубоком анализе тенденций и беседах с экспертами по конкретным вопросам. Лаборатория Dracopoulos iDeas CSIS создала четыре видеоролика, предназначенных для проверки предвзятых представлений политиков о проблемах обороны и безопасности, с которыми столкнутся США и их союзники во второй половине этого десятилетия. Это исследование было проспонсировано Отделом стратегических тенденций Агентства по уменьшению угрозы обороны.

Показатель 1: Оси сценария





Ось X: глобальное лидерство / влияние США





Ось Y: глобальное лидерство / влияние Китая





Желание руководить на основе общих глобальных интересов, которые отвечают основным национальным интересам





Жесткая военная сила, которую можно проецировать в Южном и Восточно-Китайском морях и потенциально за их пределами





Развитие высококвалифицированных вооруженных сил и желание использовать силы для продвижения и поддержания глобальных интересов





Продолжающийся экономический рост, превышающий 5% в год, и развитие технологий четвертой промышленной революции





Способность влиять на глобальные институты, стандарты и нормы поведения в соответствии со своими предпочтениями





Другие формы принудительного воздействия: долговые рычаги / инициатива «Один пояс, один путь», дезинформация, киберэкфильтрация и хищение интеллектуальной собственности, захват режима





Дальнейшее расширение альянса





Способность влиять на глобальные институты, стандарты и нормы поведения в соответствии со своими предпочтениями







Показатель 2: Матрица сценария 2×2

Показатель 3: Обзор сценария





Серп и молот (Слабые США; Сильный Китай)

Китай первым разработал вакцину против COVID-19



Китай уделяет повышенное внимание военно-техническому прогрессу

Китай уделяет повышенное внимание военно-техническому прогрессу

США перестают быть международным лидером

США перестают быть международным лидером

Продолжающаяся поляризация и спад в США





Инь и Ян (Сильные США; Сильный Китай)



Китай и США изобретают успешные вакцины



Китай остается напористым, но США и их союзники сдерживают ревизионизм и агрессию

Китай остается напористым, но США и их союзники сдерживают ревизионизм и агрессию Существует технологический разрыв, но мировая торговля не меняется



США и Китай сотрудничают по отдельным вопроса





Череп и кости (Слабые США; Слабый Китай)



Мировой порядок разваливается по мере того, как COVID-19 бесконтрольно продвигается



Вспышки вируса разрушают мир, пока коллективный иммунитет не будет достигнут в 2024 году

Вспышки вируса разрушают мир, пока коллективный иммунитет не будет достигнут в 2024 году

Альянс США ослабевает

Альянс США ослабевает

Индия и Пакистан наращивают ядерный потенциал





Звезды и полосы (Сильные США; Слабый Китай)



США играют ведущую роль в разработке вакцины от COVID-19



В Китае происходят акции протестов после неудачного внедрения вакцины

В Китае происходят акции протестов после неудачного внедрения вакцины

Экономика Китая сокращается, а экономический рост замедляется

Экономика Китая сокращается, а экономический рост замедляется

США возобновляют лидерство в международной системе





Основные выводы

Мировой порядок распадается без четкого организационного принципа. В рамках этого преобразующего геополитического ландшафта наиболее важными переменными являются относительное влияние и лидерство Соединенных Штатов и Китая, а также двусторонние отношения между этими странами. Эти сценарии предполагают, что относительное влияние Соединенных Штатов и Китая и их взаимодействие будут играть преобладающую роль в определении международного ландшафта в ключевых регионах мира в течение этого периода времени. Было также установлено, что относительный подъем обеих стран после COVID-19 и степень их ослабления или усиления в результате этого также играют важную роль в формировании будущего геополитического ландшафта.

Эти переменные образуют оси Х и У дедуктивной модели, используемой для анализа сценариев.

Ни при каком сценарии отношения между США и Китаем не считались полностью кооперативными или позитивными, хотя сотрудничество было возможно по избранным, общим глобальным интересам, когда сила и влияние США равнялись или превышали Китай. Во всех сценариях отношения между США и Китаем оставались взаимосвязанными, и во всех сценариях, кроме самого серьезного сокращения глобального влияния Китая, двусторонняя динамика становилась все более конкурентной. Примечательно, что США смогли получить преимущество в формировании поведения в отношении Китая через своих союзников и партнеров, но только тогда, когда они были готовы к многостороннему взаимодействию, и когда другие страны сделали выбор в пользу США, как более сильного игрока для поддержания мира. Альянсы США, как правило, существовали в различных сценариях, но были более стабильными и предсказуемыми в Европе, нежели в Азии или на Ближнем Востоке, где геополитика была более изменчивой, а общие интересы подвергались давлению.

Этот анализ сценария показал, что наиболее вероятным результатом мирового порядка в предстоящее десятилетие будет не однополярный порядок или биполярное соперничество в стиле холодной войны, а свободная многополярность. При любом исходе относительная сила как США, так и Китая будет ослаблена или уравновешена влиянием собственной внешней политики и политикой Индии, Японии, Германии, Франции, Великобритании и других стран. В сценариях также фигурировало растущее число оспариваний власти и влияния США — в частности, из-за поведения России, Ирана и Северной Кореи. Несмотря на относительную потерю экономической мощи в этот период, Россия оставалась самым проблематичным глобальным игроком для США и их союзников, имея лишь ограниченные возможности для сотрудничества по вопросам стратегической стабильности. Иран был наиболее агрессивным в сценариях, в которых он чувствовал ослабление приверженности США Ближнему Востоку. Северная Корея оставалась постоянной проблемой в расширении своих программ вооружений, хотя она была более открыта для переговоров, когда США были сильнее, а Китай — слабее. Во всех сценариях активно действовали воинствующие экстремистские организации, но они были более локализованными и менее транснациональными. Они использовали относительную слабость США или их кажущееся отступление из ключевых регионов, в которых они стремились закрепить достижения, и когда они чувствовали ослабление сотрудничества США с региональными партнерами.

Сценарии, в частности, выявили неустойчивость в отношениях между Китаем и Россией, предполагая, что связи между странами, возможно, достигли высшей точки, которую будет трудно поддерживать. Выяснилось, что внешняя политика России тесно связана с ее собственными взглядами на ее относительную силу по отношению как к Китаю, так и к США, против чего она динамически изменяла баланс в пользу своих собственных предполагаемых преимуществ.

Технологическим и военным сюрпризом станут «черные лебеди» в 2025-2030 годах. Применение технологий в военных целях, скорее, будет эволюционным, чем революционным, но технологический сюрприз нельзя исключить и он считается неизбежным, если его невозможно точно предсказать. Ключевые технологии для отслеживания, в порядке их вероятной стратегической важности, включают обычное и ядерное гиперзвуковое оружие, автономные системы и синтетическую биологию. Стратегические возможности представляются особенно проблематичными и, вероятно, тоже произойдет в космическом пространстве в условиях обострения конкуренции между серыми зонами и потенциальной военной борьбой. Связанная с этим, непреднамеренная и неконтролируемая эскалация во всех областях вызывала озабоченность в многочисленных сценариях, прокладывая путь либо к созданию основ новой стратегической стабильности и возможных переговоров по контролю над вооружениями, либо к военной конфронтации. И наконец, противники США активизировали деятельность в серой зоне в различных сценариях, стремясь снизить риск обычных или ядерных конфликтов, одновременно добиваясь достижения политических целей в тех районах, где США с трудом реагировали. Считалось, что риск обычного или ядерного конфликта между странами возрастает обратно пропорционально относительному влиянию США и был особенно высок в мировом порядке, в котором влияние как Китая, так и США было уменьшено, а глобальное восстановление после COVID-19 было особенно проблематичным.

Показатель 4: Ключевые элементы сценария









Череп и кости





Звезды и полосы





Инь и Ян





Серп и молот





Глобальное лидерство США





Слабое





Сильное





Сильное





Слабое





Глобальное влияние Китая





Слабое





Слабое





Сильное





Сильное





Мировой порядок





Фрагментированный / неполярный





Многополярный, под руководством США





Многополярный, под руководством США и Китая





Многополярный, под руководством Китая





Общая обстановка в плане безопасности





Неустойчивая и нестабильная





В целом стабильная





Балансирование между Китаем, США и союзниками





Доминирование Китая





Распространение ядерного оружия





Ядерное табу нарушено, Израиль проводит испытания, Турция и Саудовская Аравия достигли прорыва





Нет





Нет





Япония и Южная Корея достигают прорыва и заявляют о своих намерениях





Контроль над вооружением





Никаких новых соглашений, широкое распространение обычных вооружений





США и Россия договорились о новом СНВ-3





Трехстороннее соглашение между США и Россией по гиперзвуковому оружию, транспарентности и укреплению доверия





Никаких новых соглашений





Показатель 5: США в разных сценариях







Череп и кости





Звезды и полосы





Инь и Ян





Серп и молот





Состояние альянсов США





Ослабленные, напряженные отношения с Израилем и Турцией в плане распространения ядерного оружия





В целом сильные, с увеличением разделения бремени союзников и напряженными отношениями с Южной Кореей





Эффективный совместный подход к политике Китая





Ослабленные, напряженные отношения с Южной Кореей и Японией в плане распространения ядерного оружия





Восстановление США после COVID-2019





Катастрофическое





Сильное





Сильное





Слабое, медленная разработка вакцины





Экономическое /технологическое развитие США





Слабое





Ускоренное





Сильное





Слабое





Расходы на оборону /модернизация





Незначительные





Высокие





Высокие





Незначительные



Показатель 6: Китай в разных сценариях









Череп и кости





Звезды и полосы





Инь и Ян





Серп и молот





Внешняя политика Китая





Ограниченные планы в международной политике, уменьшение глобального ревизионизма, но продолжающаяся региональная агрессия





Изолированная на международном уровне, замкнутая, застопорившаяся ревизионистская повестка дня





По-прежнему напористая, но сдерживаемая союзниками, сотрудничество с США по отдельным общим интересам





Китай влияет на глобальную систему в соответствии со своими предпочтениями





Восстановление Китая после COVID-2019





Катастрофическое





Катастрофическое, неудачная вакцина от коронавируса





Надежная вакцина, разработанная вместе с США





Быстрое, первая вакцина





Экономическое /технологическое развитие Китая





Ослаблено на фоне общего замедления глобального роста





Серьезно ослаблено с эффективным прекращением слияния гражданских и военных технологий, утечки умов в области науки и техники





Сильное на фоне синхронизированного восстановления; однако, сдерживаемое широким экспортным контролем со стороны США и их союзников





Сильный рост и быстрое развитие технологий, доминирующих в мире 5G





Расходы на оборону/модернизация





Незначительные





Незначительные





Высокие





Высокие



Показатель 7: Другие противники США в разных сценариях









Череп и кости





Звезды и полосы





Инь и Ян





Серп и молот





Россия





Снижение расходов на оборону, региональное вмешательство через ЧВК, тесные отношения с Китаем





Восстановление после COVID-19, возобновление сотрудничества с США по вопросам стратегической стабильности, снижение активности в серой зоне





Нервничает из-за относительного снижения мощности, развивает дополнительные стратегические возможности, увеличивает серую активность





Стремится оградить Китай от новых отношений





Иран





Преобладание хаоса с целью приобретения ядерного оружия, стремление к региональной гегемонии





Реформисты смело ведут переговоры и сотрудничают с Западом





Увеличивает давление на региональную политику, сотрудничество с Россией и Китаем в обход санкций США





Более тесное сотрудничество с Китаем по мере выхода США из региона





Северная Корея





Статус-кво





Переговоры о денуклеаризации с США создают напряженность с Южной Кореей, которая возражает против давления США





Китай стремится использовать Северную Корею, чтобы получить преимущество над США в Восточной Азии





Высокая напряженность на Корейском полуострове, Северная Корея отказывается от переговоров под руководством США, Южная Корея заявляет о возможности прорыва





Экстремистские организации





Рост числа и географического охвата операций, включая участие в региональных конфликтах в Северной Африке и Латинской Америке.





Поражение США в работе с партнерами и союзниками во всем мире





Активные, но не возрождающиеся





Особенно активны на Ближнем Востоке заговор с целью противодействия американским войскам





Показатель 8: Мировая экономика в разных сценариях







Череп и кости





Звезды и полосы





Инь и Ян





Серп и молот





Мировая экономика





Неизменно низкий экономический рост





В целом сильное восстановление (слабое восстановление Китая сказывается на основных торговых партнерах)





Сильное восстановление мировой экономики





Неравномерное (слабое восстановление экономики США оказывает давление на основных торговых партнеров)





Мировая торговля





Фрагментация производственно-сбытовых цепочек, протекционизм и национализация отраслей промышленности





В целом положение улучшилось, хотя Китай более изолирован санкциями в области прав человека





Ограниченное ослабление зависимости от технологии





В значительной степени контролируется принудительными методами Китая





Глобальное человеческое развитие





Кризис, вызванный резким спадом





Стабильное





Климатический миграционный кризис, меры по борьбе с изменением климата под руководством США и Китая





Отступление от демократии и прав человека под руководством Китая



Методология: ученые CSIS Сэмюэль Браннен, Стирлинг Хейг, Хабиба Ахмед, Брайан Катц, Линдси Шеппард и Джозеф Федериси провели всесторонний анализ литературы по ключевым геополитическим, военным и технологическим тенденциям, формирующим глобальную обстановку безопасности 2025-2030 годов. Это послужило основой для разработки матрицы угроз, призванной выявить весьма вероятные и высокоэффективные тенденции, а также тенденции, характеризующиеся высокой степенью неопределенности и высокой степенью воздействия.

Затем директор CSIS Risk and Foresight Group Сэмюэль Браннен провел серию полуструктурированных интервью с ведущими экспертами по обороне и безопасности, а также внутренними экспертами Министерства обороны США. Все обсуждения проводились в соответствии с правилами Чатем-Хауса, чтобы обеспечить откровенный обмен мнениями, и проводились на основе информации из открытых источников. В ходе бесед была предпринята попытка выявить как несоответствия, так и расхождения во мнениях между экспертами, включая использование предварительно просматриваемого вопросника. В ходе бесед основное внимание уделялось пониманию лежащей в основе логики или оснований для расхождений во мнениях между экспертами. Матрица угроз постоянно пересматривалась на основе этих бесед с экспертами. И наконец, были выявлены наиболее значимые, наиболее неопределенные тенденции, которые образуют центральные оси для набора дедуктивных сценариев 2×2.



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