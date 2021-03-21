Как будет торговаться нефть на следующей неделе

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. На торговой неделе с 15 по 19 марта произошла достаточно избыточная корректировка рынка нефти, рассказал в беседе с «Российской газетой» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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По его мнению, нефтяные цены избыточно корректировались вниз, так как мировая экономика продолжает активно восстанавливаться. Вместе с экономикой растет и спрос на большинство активов товарно-сырьевых рынков.

«Снижение нефтяных цен было скорее вызвано спекулятивными факторами (долгим ростом без коррекции и снижением аппетита к риску на фоне укрепления доллара после заседания ФРС США), чем фундаментальным», — поясняет он.

На основании этого можно ожидать, что восстановление может произойти достаточно быстро.

При этом договоренности в рамках ОПЕК+ продолжают контролировать баланс спроса и предложения. В то же время участники этого соглашения явно не желают видеть дальнейший рост цен из-за рисков быстрого восстановления сланцевых добытчиков.

«В текущей ситуации возвращение цен на нефть в диапазон 65-70 долларов за баррель по Brent выглядит более логичным, чем дальнейшее снижение», — отмечает Евстифеев.

Он добавил, что в качестве рисков для рынка сырьевых активов стоит выделить возможное дальнейшее укрепление доллара. Это вызвано продолжением роста доходности казначейских обязательств США.





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