Как будет расти экономика Украины: Прогноз от экономиста

Павел Кухта уверяет, что экономика страны “вспыхнет” в 2020 году.

Экономика Украины в 2019 году замедлит свой рост по сравнению с 2018-м. Но уже после 2020 года ВВП Украины начнет догонять страны Восточной Европы, расти на 4% и более. Такой прогноз озвучил экономист Павел Кухта, сообщает «Обозреватель», передает 1Fin.Biz.

Эксперт отметил, что следующий год — год “двойных выборов и политической нестабильности”.

“Это год неопределенности для инвесторов, для бизнеса — для всех участников экономики. Поэтому понятно, что в следующем году темпы роста экономики будут чуть ниже, чем в этом. Это нормально, потому что политический риск очень большой. Если мы пройдем его нормально, политический риск не оправдается… тогда в 2020 году снова увеличатся темпы экономического роста, все прогнозы это отражают”, — заявил Кухта.

Экономист напомнил нынешние показатели роста экономики Украины: “Последняя цифра, которую мы имеем — во втором квартале 2018 года 3,8% ВВП, почти 4% роста”.

По его словам, 4% — это “нижняя граница нормы для Украины”.

“Это нижняя планка показателя, который позволяет нам догонять восточноевропейские страны. Между нами и ними образовался большой разрыв, потому что они в начале 90-х провели реформы и двадцать пять лет развивались, а мы стояли на месте”, — отметил Кухта.

Как подчеркнул эксперт, 4%-ный рост ВВП — это “уровень, на который мы должны выйти и удерживать его как базу экономического роста, но мы сейчас уже почти там”.

Кроме выборов Кухта назвал еще одним большим риском для экономики на следующий год — пик выплат по внешнему долгу Украины.

“В этом году, следующем и в 2020-м, выплаты по долгу создают риск макроэкономической нестабильности и тоже сдерживают инвестиции и экономический рост. Но с 2021 года эти выплаты пойдут на спад. С 2021 года мы можем ожидать, что будем расти на 4% и выше более-менее стабильно, если не сделаем ошибок к тому времени, будем стабильно идти курсом реформ и евроинтеграции. 2021 год — точка бифуркации, после которой мы можем пойти в правильный нормальный рост”, — добавил он.





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