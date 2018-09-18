Как будет расти экономика и падать инфляция. Прогнозы от Нацбанка и правительства

В Украине постепенно будет уменьшаться безработица, однако будет наблюдаться трудовая миграция.

В течение следующих трех лет темп роста экономики Украины может ускориться до 3-4% в реальном измерении.

Такой прогноз Национального банка, который обнародовал «Основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу», где сравнил свои данные с правительственными.

По прогнозам НБУ, инфляция на конец 2020 года составит 5%.

«Предположение этого прогноза базируется на дальнейшей взвешенной монетарной и фискальной политике, увеличении предложения пищевых товаров при торможении роста цен импорта», — пояснили в Нацбанке.

Читайте также: Украинский бизнес спрогнозировал, насколько в следующем году подорожает доллар

Среди рисков, которые могут существенно изменить макроэкономический сценарий, в НБУ выделили такие — эскалация конфликта на Донбассе, ухудшение ситуации с судоходством в Черном и Азовском морях, торможение структурных реформ, трудовая миграция, переход мировой экономики в фазу спада, отток капитала из развивающихся стран, снижение объемов транзита газа через территорию Украины, негативные демографические тенденции.

Международные золотовалютные резервы Нацбанка в следующем году уменьшатся, потому что нужно будет отдавать долги. Прогнозы по резервам такие: 2018 год — 20,7 млрд долларов, 2019 год — 18,8 млрд долларов, 2020 год — 19,7 млрд грн.

Номинальная зарплата в Украине должна вырасти с нынешних 8,6-8,7 тыс. грн до 10,7-11,4 тыс. грн через два года.

Безработица должна сократиться с 9,3-9,4% до 8,5-8,9% в 2020 году.

Национальный банк Украины





Источник