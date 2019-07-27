Как блокчейн может уберечь от хакеров

Кибермошенничество представляет собой растущую угрозу, с которой сталкивается большинство пользователей интернета. Масштабы этой угрозы могут быть разными, но результат один — тяжелый день для жертвы.

Но с изобретением и развитием блокчейн-технологии ситуация меняется к лучшему. За совсем короткий промежуток времени технология достигла значительных успехов, и сегодня в экосистеме блокчейна вся децентрализованная структура работает по узловой модели.

Это означает, что каждый блок создается и подключается через узел. Во время этого информация с одного узла передается в другой, и с созданием нескольких блоков связь увеличивается. Все данные, хранящиеся в сети блокчейна, остаются неизменными и имеют временные метки. Это означает, что пользователь не может вносить в него никаких изменений. Если кто-то попытается это сделать, то ему придется решать уравнения всех блоков сразу, что технически невозможно.

В этой статье мы рассмотрим влияние блокчейн-технологий на кибербезопасность в век новых технологий.

Защита от DDoS-атак

В век цифровых преобразований распределенные сетевые атаки (DDoS) являются серьезной угрозой, которая может мгновенно дестабилизировать бизнес. Хакеры обычно проводят специфические DDoS-атаки, основанные на использовании ботнетов.

Эти попытки могут парализовать работу бизнеса и привести к нарушению стандартов компетентности многих компаний. При этом они могут потерять не только клиентов, но и репутацию. Существуют и другие проблемы, связанные с потерей доверия клиентов из-за заражения вредоносным ПО или других форм утечки данных и аппаратных сбоев.

Чтобы справиться с этой проблемой, многие компании используют сетевые фильтры для защиты от хакеров. Существуют и другие фильтры, которые могут поглощать вредоносный трафик. Но это дорогостоящее решение, затраты на которое в конечном итоге придется принять на себя пользователям.

Но с появлением блокчейн-технологий, появилась и другая альтернатива решения этой проблемы. Все узлы в сети могут объединить ресурсы, обеспечивая тем самым защиту от атак. В случае, если вы не хотите использовать всю пропускную способность для защиты, ее можно разделить, чтобы предотвратить атаку и даже увеличить время загрузки веб-сайта.

Защита от хищения личных данных

Исследование случаев мошенничества с использованием личных данных за 2017 год показывает, что более 15,4 миллиона человек стали жертвами кибермошенничества. Все эти мошеннические действия привели к убыткам в размере 107 млрд долл. В большинстве случаев эти потери касались выплаты государственных пособий, платежей по кредитным картам, налоговой отчетности и других мошеннических действий, связанных с трудоустройством. Децентрализованная идентификация (DID) помогает избежать мошенничества и даже остановить его.

В целях защиты децентрализованная сеть хранит все ценные данные в децентрализованной среде. Для примера можно привести ситуацию, с поставщиком услуг электронной почты, где вы храните все данные на их персональном сервере.

Таким образом, любой, у кого есть ваше имя и пароль, может без проблем получить доступ к вашей учетной записи. Это может произойти и в организации, где сотрудники компании или банковские учреждения используют ваши данные недобросовестно.

Но в децентрализованной среде доступ ко всем действиям и транзакциям будет осуществляться только с вашего собственного устройства с помощью приложения для децентрализованных идентификаторов. Таким образом, каждая завершенная транзакция будет вноситься в распределенный реестр, и каждый участник сможет либо одобрить ее, либо отменить. В случае, если один из участников не подтверждает транзакцию, она не будет считаться законной или акцептованной.

Защита от мошенничества

В децентрализованной среде эффективными инструментами для смягчения последствий мошенничества являются смарт-контракты. Бывают случаи, когда клиенты заявляют о мошеннических действиях, связанных с непоставкой товара. В таких случаях они вправе потребовать возврат платежа.

Кроме того, за последние годы число случаев мошенничества с возвратом платежей выросло на 20%. Даже если продавцы будут подавать иск и пытаться привлечь покупателей к ответственности, это нанесет им финансовый ущерб. Поэтому они предпочитают побыстрее решить эту проблему, возвращая оплату за товар. В таких ситуациях продавцы всегда зависят от третьей стороны или централизованной системы, где они мало что могут сделать.

Однако по мере децентрализации происходит переход к децентрализованной сети или публичному реестру. Таким образом, смарт-контракты могут работать независимо друг от друга и выполнять возврат платежей, руководствуясь конкретными указаниями, изложенными в условиях продавцов.

Отслеживание доставки преобразует заказ в продажу и автоматически вычитает соответствующую сумму за покупку. Но только цифровая революция в экосистеме блокчейна может обеспечить эффективное использование таких смарт-контрактов в сфере электронной коммерции.

В настоящее время в пространстве блокчейна существует лишь несколько платформ электронной коммерции. Однако, по мере развития технологий в будущем их будет становиться все больше.

Бесключевая инфраструктура подписи

Один из ведущих поставщиков блокчейнов в сфере электронной коммерции Guardtime заявляет, что экосистема переходит к бесключевой модели. В этой экосистеме именно прозрачность обеспечивает безопасность и защищенность. Важную роль в борьбе с мошенничеством при возврате платежей сыграла бесключевая инфраструктура цифровой подписи. В отличие от инфраструктуры открытых ключей аналогичного уровня, бесключевая инфраструктура подписи не нуждается в участии внешних органов власти.

В результате, хранить все соответствующие документы и списки аннулирования становиться легче и проще. В системе блокчейна смарт-контракты автоматизируют этот процесс с помощью алгоритма хэширования. Таким образом, копии, хранящиеся в системе блокчейна или децентрализованных реестров, сравниваются с недавно сохраненными данными в реестре. Это поможет решить проблемы, связанные с наиболее распространенными ошибками и устаревшим программным обеспечением.

Бесключевая инфраструктура подписей оптимально подходит для обеспечения безопасности цепочки поставок и предприятия в целом. В большинстве случаев, это помогает решить ошибки модели последнего клика или «атрибуцию по последнему клику» на многочисленных рекламных платформах. Таким образом, рекламодатели смогут более эффективно оценить свою рекламную кампанию. Это также обеспечит защиту потребителей от вредоносных ссылок и веб-сайтов.

Новые и улучшенные решения

Компании-поставщики блокчейна значительно преуспели в разработке новых и усовершенствованных решений для различных секторов. Неизменяемая, защищенная от несанкционированного вмешательства система дала новую надежду на создание и поддержку надежной ИТ-инфраструктуры для решения будущих задач во всех направлениях, будь то морская индустрия, фармацевтическая сфера или электронная коммерция.

Переведено редакцией LetKnow.News

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