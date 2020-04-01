как бизнес адаптируется к онлайн-торговле :: Черноземье :: РБК

Во время пандемии, объявленной ВОЗ, доставка товаров и продуктов первой необходимости набирает обороты

Фото: РБК Черноземье

В связи с постановлением президента России, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, поэтому спрос на услуги доставки начал расти еще сильнее. В условиях действия особых мер по нераспространению коронавирусной инфекции курьерская доставка стала востребованной и популярной среди жителей всех регионов страны.

Например, в Воронеже на сервисе «Яндекс. Лавка» наблюдается повышенный спрос, в основном на товары длительного хранения: бакалея, гигиена, детское питание. На время действия особых мер в связи с распространением вирусной инфекции онлайн-платформа отменила практику платной доставки, чтобы повысить доступность сервиса для всех, кто находится на самоизоляции дома или перешел на удаленную работу.

Большинство сервисов перешли на бесконтактную оплату. Так, в «Яндекс.Еде» используется только безналичный расчет. При этом курьеры должны соблюдать дистанцию от 1,5 до 3 метров. Чаевые можно оставить безналичным способом — функция в приложении. Стал обязательным и регулярным контроль над состоянием здоровья работников, в том числе у сотрудников проверяют температуру.

В условиях «ажиотажа» и вынужденной нерабочей недели в Белгороде многие предприятия общепита запустили собственную доставку. Выбрать и заказать блюда можно онлайн. Другие – осуществляют продажу блюд и напитков на вынос.

«Поможем ресторанам вместе. Главный способ поддержать их сейчас — заказать доставку. Расскажите о ресторанах, кафе, кондитерских, кофейнях, которые вы бы хотели видеть в Delivery Club, и мы постараемся помочь им в это непростое время. Мы свяжемся с ними и предложим подключиться к платформе без какой-либо комиссии», — призывает на своем портале Delivery Club. При этом компания готова работать только по безналичному расчету.

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