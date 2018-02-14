Как биотопливо поможет экономике Украины

Украина может стимулировать внутреннее производство на десятки миллиардов гривен и повысить энергонезависимость путем выпуска биотопливных добавок к бензину и дизельному топливу. Для этого есть все условия.

Об этом пишет БизнесЦензор.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №7348, который касается стимулирования производства жидкого биотоплива для нужд транспортной отрасли. Согласно с ним, трейдеров планируют обязать продавать бензин и дизтопливо с обязательным установленным уровнем примеси биотоплива.

Проект разработан при поддержке «Госэнергоэффективности», а среди его инициаторов 35 народных депутатов из разных фракций.

Планируется, что с 1 января 2019 года в реализуемых бензинах содержание биодобавок (в процентах от общей энергетической ценности) должно быть не меньше 3,4%; а еще через год – 4,8%. Для дизтоплива порог несколько ниже – 2,7%. Причина – в стране пока что отсутствуют необходимые мощности по производству биодизеля.

Исключение в законопроекте сделано для топлива для нужд Министерства обороны и Государственного резерва.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, нововведение приведет к тому, что ежегодное потребление жидкого биотоплива к 2020 году возрастет до 390 тыс. т (из них добавки к бензину – 320 тыс. т, к дизтопливу – 70 тыс. т).

Данный объем рынка можно оценить, согласно котировок «Украинской энергетической биржи» начала февраля текущего года, в сумму свыше 12,5 млрд. грн.

Нынешнее потребление биотоплива отечественным транспортом в 6 раз меньше. При этом Украина практически его не производит. По информации Минагрополитики, в 2016 году выпущено было всего 8,5 тыс. тонн биоэтанола (используется как добавка к бензину). Добавка производилась на двух заводах ГП «Укрспирт» – Зарубинском и Гайсынском.

В том же году, по данным Государственной службы статистики, было импортировано 58 тыс. тонн жидкого биотоплива.

В частности, топливо завозится из стран Евросоюза, где применение биотопливных добавок регламентировано стандартами (на уровне 5–7%) и поддерживается законодательно (Директива ЕС 2009/28/ЄС «О поощрении использования энергии, полученной из возобновляемых источников»).

Нонсенс заключается в том, что это биотопливо производится из сельхозпродукции, вывезенной на экспорт украинскими предприятиями. Украина в этой сфере остается в роли поставщика сырья и покупателя, а не производителя конечного продукта.

Ситуация выглядит довольно странно, учитывая, что Украина обладает огромным потенциалом сельского хозяйства в поставках сырья для производства биотоплива. Наша страна ежегодно экспортирует в страны Евросоюза до 4 млн т рапса, из которого там производят около 1,4 млн т биотоплива.

Всего в ЕС, по информации «Биоэнергетической ассоциации Украины», выпускается порядка 15 млн. т жидкого биотоплива в год, из которых свыше 70% приходится на биодизель.

Внутреннее производство и экспорт жидкого биотоплива, тыс. т*

2013

2014

2015

2016

Производство

66

26

16

6

Импорт

–

38

46

58

* – по расчетным данным, приводимым Государственной службой статистики в ежегодном отчете «Энергетический баланс Украины (продуктовый)»

Рапс — не единственный источник автомобильного топлива. Получить биодизель можно из практически любого жира растительного или животного происхождения. В связи с этим, его производство эксперты оценивают, как более выгодное, в сравнении с выпуском добавок к бензину, фактически, из пищевых продуктов.

Как отмечает директор Украинской ассоциации производителей альтернативных транспортных топлив «Укрбіопаливо» Тарас Николаенко, куда выгоднее использовать отходы переработки – некондиционные жиры птицефабрик, скисшее масло от животноводческих комплексов и т.д. Ведь продать их невозможно.

С 2017 года знаменитые двухэтажные автобусы Лондона начали использовать дизтопливо, содержащее биодобавки, полученные из кофе. «Кофейное» биотопливо состоит из традиционного ДТ (80%) с маслом, произведенным из кофейной гущи (20%).

В будущем Украина планирует наращивать переработку масличных культур. Как сообщалось, сейчас строится несколько крупных маслоэкстракционных заводов. Они также могут стать базой поставщиков сырья для производства биотоплива.

Потенциал производства

Необходимость в значительных дополнительных объемах биоэтанола позволит, в первую очередь, загрузить простаивающие мощности предприятий ГП «Укрспирт». Из 41 его производственной площадки, в работе на конец 2017 года только 17.

Общие мощности госпредприятий по производству биоэтанола оцениваются в 123 тыс. тонн в год. Существует также ряд частных предприятий, которые закупили оборудование 5–7 лет назад, но в настоящее время фактически простаивают.

Мощности предприятий ГП «Укрспирт» по производству биоэтанола, тыс. т в год

Название предприятия

Область

Установленная мощность

Барский с/з

Винницкая

16,8

Зарубинский с/з

Тернопольская

14,2

Ивашковский с/з

Харьковская

11,6

Наумовский с/з

Сумская

9,6

Гайсинский с/з

Винницкая

36,0

Лохвицкий с/з

Полтавская

14,0

Червоненский завод продтоваров

Житомирская

7,0

Хоростковское МПД

Тернопольская

61,9

Всего

123,1

На производство биоэтанола можно перепрофилировать и сахарные заводы.

В частности, о реализации проекта по модернизации Заплажского сахарного завода (Одесская область) сообщает группа компаний «Укртепло». Компания планирует получать биоэтанол из соломы и стеблей кукурузы. Проектная мощность производства биотоплива – 50 тыс. тонн/год.

Что касается биодизеля, то пока что каких-либо существенных мощностей по выпуску в Украине нет. При этом в нашей стране производится современное оборудование для его производства. Выпускается оно на базе завода «Укрбудмаш» в Полтаве, входящего в международную группу Globe Core GmbH (штаб-квартира расположена в Германии).

Этот завод производит установки по собственной технологии с применением иностранных комплектующих. Поставки продукции производятся в США, Евросоюз, Объединенные Арабские Эмираты, а также в страны Азии и Африки.

«Вскоре летим на запуск нового завода на Филиппины, – рассказал корреспонденту БизнесЦензора специалист по оборудованию предприятия Виталий Колесник. – Мы работаем по всему миру, поставляем оборудование, производим пусконаладку и модернизацию, участвуем в международных выставках».

Однако, на внутреннем рынке, в Украине, по словам менеджера, продукция не идет.

Основная продукция предприятия – установки по производству биотоплива производительностью от 1 до 16 тыс. л/ч. Стоимость таких установок стартует от 450 тыс. евро. Однако есть и меньшие – стоимостью от 36 тыс. евро, позволяющие разово получать порции по 30 –300 л/ч.

То есть, вполне достаточно для использования, например, в фермерских хозяйствах. Именно агропредприятия являются их основными покупателями за границей.

Окупаемость оборудования при эксплуатации в других странах, по заверениям представителя предприятия-производителя, составляет от 1,5 до 2,5 лет, в зависимости от местных условий, в частности, наличия государственных преференций.

Побочными продуктами при производстве являются глицерин и мыло, за счет которых можно получать дополнительный экономический эффект.

Предприятие также производит и специальное оборудование для смешивания биотоплива с традиционным. При этом добавляются антикоррозионные присадки и добавки, выравнивающие свойства жидкостей, в частности, плотность.

Однако процесс производства и использования биотоплива не идет. Не смотря даже на то, что в текущем году Украина полностью перешла на стандарт Евро-5, который предусматривает 5% добавку биотоплива. Именно это означает знак Е5 в маркировке бензина.

Однако, на деле, как отмечает руководитель «Укрбіопаливо» Тарас Николаенко, все трейдеры пользуются тем, что стандарт предусматривает от 0 до 5% и, на практике, топливо продается без биодобавок.

Интересно, что основные поставщики украинских АЗС (а более чем на 80% – это импорт) могут и производят на своих мощностях топливо, предназначенное для смешивания с биотопливом.

В частности, на сайте ЗАО «Белорусская нефтяная компания» говорится о том, что дочерние предприятия группы «на рынках стран Евросоюза обеспечивают 100% выполнение норм экологического законодательства по вводу в оборот топлива, произведенного из возобновляемых источников». Видимо, речь идет о поставках с последующим смешиванием с биотопливом бензина марки Eurobob.

БизнесЦензор проанализировал приводимые основными продавцами и производителями в Украине паспорта качества предлагаемого топлива и не обнаружил там сведений о существенных примесях биодобавок.

Сложности и преграды

Главной преградой на пути внедрения производства биотоплива в Украине является акцизный сбор на него, на уровне, фактически равном традиционному топливу – свыше 100 евро за 1 тыс. л.

К примеру, согласно Налоговому кодексу, акцизный сбор на биодизель составляет 106 евро за 1 тыс. л, однако это при условии содержания менее 70% нефтепродуктов. Более же приближенное к европейским стандартам топливо с содержанием биодобавок до 5%, аналогично традиционному – 213 евро за 1 тыс. л.

Именно введение акцизного сбора на топливо в 2013 году спровоцировало обвал отечественного производства биотоплива. По данным «Укрбіопаливо», до этого момента в Украине были более 14 производителей, большая часть из которых сейчас закрыты, некоторые – из-за боевых действий на востоке страны.

Помимо отмены акцизного сбора, вероятный стимул для развития выпуска биотоплива – введение льгот на его производство «для собственных нужд» агропромышленными предприятиями.

В то же время, введение стандартов биотоплива может быть не выгодно основным нефтетрейдерам. Видимо, в связи с этим на протяжении многих лет проводится информационная компания о вредности примесей биотоплива для двигателей, в первую очередь, изрядно подержанных автомобилей. А таких в Украине – абсолютное большинство.

Некоторые термины и основные типы жидкого биотоплива для транспорта

Биоэтанол

Спирт этиловый обезвоженный, изготовленный из биомассы или спирта этилового-сырца

Биодизельное топливо (биодизель)

Метиловые и/или этиловые эcтеры высших органических кислот, полученных из растительных масел или животных жиров

Жидкое топливо из биомассы

Биодизель, биоэтанол, биобутанол, чистое масло и другие жидкие синтетические топлива, изготовленные из биомассы

Как отмечает кандидат технических наук Владимир Семенов, который много лет проводил профильные исследования, будучи доцентом Харьковского политехнического института, все завит от концентрации.

«В чистом виде биотопливо действительно агрессивно, однако, если речь идет о небольшом добавлении – в пределах 5–7%, то никакого вреда быть не может», – заверяет ученый.

В то же время, действительно, может быть некоторое увеличение расхода топлива в связи с добавлением в него биодобавок. Ведь их энергоемкость, как правило, ниже.

Кроме того, эксперты обращают внимание на необходимость соблюдения и контроля качества. Процесс производства и смешивания биотоплива с традиционным не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Именно от правильного выбора и добавления присадок будет зависеть, в частности, длительность хранения. Поэтому, конечно, лучше всего все это делать в заводских условиях.

Пока нет и однозначного ответа на вопрос, насколько изменится цена топлива непосредственно на АЗС в случае внедрения «биостандартов».

Однако применение биотоплива может дать существенный экономический эффект и снизить зависимость страны от поставок дорогих импортных энергоносителей, учитывая, что Украине еще далеко до массового перехода на электромобили.

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