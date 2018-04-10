Как аптеки формируют цены на лекарства

На украинском рынке действует 3 крупных импортера, поэтому создалась монополия. Однако, поставляя импортные лекарства, импортеры несут риски, связанные с колебанием курса валют.

Цены на лекарства в Украине возрастают из года в год. В 2018 году эксперты прогнозируют увеличение розничной стоимости медикаментов на 7%. Главная причина изменения цен — колебания курса национальной валюты, потому что большинство аптечных сетей закупают импортные препараты в валюте, к тому же вносят 100-процентную предоплату. Какие еще факторы влияют на розничную стоимость медикаментов, и почему цены в аптеках иногда различаются?

Риски поставщиков заложены в цену

В Украине действует три крупных импортера лекарственных препаратов — это не слишком благоприятная для покупателей ситуация, потому что фактически тройка импортеров является монополистами. Из-за отсутствия серьезной конкуренции цены на некоторые препараты даже выше, чем в соседних странах, включая европейские страны, откуда их поставляют.

Однако импортеры тоже находятся в не слишком выгодном положении: все риски, связанные с колебанием курса валют, ложатся на них. Они вносят полную предоплату по тому курсу, который актуален на момент продажи оптовой партии, но оптово-розничная цена в Украине формируется уже в момент реализации лекарств в аптеках, и она опирается на актуальный в этом время курс валют. И этот курс не обязательно в пользу импортера.

Некоторые производители в договорах указывают фиксированный курс доллара или евро, по которому происходят расчеты. Также договор с импортером может предусматривать покрытие разницы при стремительном падении курса национальной валюты. Это помогает импортерам удержаться на плаву, а многие производители также идут навстречу, предоставляя скидки. Но поскольку импортеры фактически являются монополистами, выигранную таким образом разницу они попросту кладут себе в карман, а медикаменты в украинских аптеках продолжают дорожать соответственно изменениям курса валют.

Наконец, многие аптеки пересчитывают по актуальному курсу не только лекарства, завезенные недавно, но и те, которые были куплены по старому курсу.

Как действовать покупателям

Покупатели могут найти более добросовестных продавцов, сравнивая цены на препараты. Для этого не нужно обходить все аптеки города, достаточно воспользоваться онлайн-сервисами поиска лекарств и сравнения цен. Например, https://aptekin.com/ охватывает все крупные города Украины, и позволяет не только сопоставить цены на один препарат, но и подобрать для него более доступный аналог.

Курс валюты влияет и на медикаменты украинского производства: отечественные производители закупают за границей сырье. Однако, в среднем, украинские лекарства по-прежнему остаются более дешевыми, чем импортные, поэтому поиск отечественного аналога поможет уменьшить цифры в чеке. Главное, выбирая аналоги через онлайн-сервисы, обращайте внимание на дозировку действующего вещества. Она должна совпадать с дозировкой его в том препарате, который рекомендовал врач. В остальном, при условии совпадения состава и дозировки, вы можете заменить препарат без консультации с медиками.





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