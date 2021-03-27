как англичане разбили флот Муссолини — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Во время Второй мировой войны Средиземное море стало ареной сражений флотов стран Оси и антигитлеровской коалиции. Главные роли в этой драме играли военно-морские силы Италии и Великобритании. 27 марта исполняется 80 лет одной из важнейших побед английского флота на Средиземноморье — бою у мыса Матапан. Об этом напоминает в журнале «Профиль» Владимир Нагирняк.

Во время этого трехдневного сражения эскадра адмирала Эндрю Каннингема нанесла тяжелое поражение итальянскому флоту, от которого тот так и не сумел оправится до конца войны.

Греческие качели

Союзник Третьего рейха — фашистская Италия вступила во Вторую мировую войну 10 июня 1940 года — под конец европейского блицкрига вермахта. Падение Франции развязало руки Муссолини на Средиземном море. В сентябре 1940-го его армия начала боевые действия против англичан в Северной Африке, вторгнувшись в Египет. Однако одного театра военных действий дуче показалось мало, и уже в конце октября Италия объявила войну Греции.

Наступление итальянских войск началось с территории Эпира и западной Македонии. Но грекам удалось сдержать их натиск и перейти в контрнаступление. Греки отбросили агрессора обратно, перенеся боевые действия на территорию оккупированной Италией Албании. Победа греческой армии стала первой среди побед, одержанных войсками стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Дальнейшие действия армии Муссолини на греческом фронте не имели успеха. Из-за этого вмешаться вынужден был вермахт, начавший 6 апреля 1941-го Балканскую кампанию. Но перед этим Греция успела получить помощь от Лондона, перебросившего туда морем экспедиционный корпус. И хотя в итоге англо-греческие войска были разбиты вермахтом, во время сражения у мыса Матапан они одержали внушительную победу.

Итальянцы против англичан

В начале войны флот Италии представлял собой грозную силу. Он состоял из шести линкоров (включая два новейших, достраивавшихся линейных корабля), двух десятков тяжелых и легких крейсеров, свыше полусотни эсминцев. Однако итальянские адмиралы не особо рвались в бой, руководствуясь оборонительной концепцией. Их противник — средиземноморский флот англичан — уступал итальянским ВМС в численности, но зато жаждал сражений.

Первое столкновение главных сил английского и итальянского флотов произошло уже в июле 1940-го, войдя в историю войны как бой у Калабрии. В этот день эскадра адмирала Э. Канингема напала на прикрытие одного из ливийских конвоев Муссолини, состоявшее из крейсеров и линкоров. Разыгравшееся сражение было коротким. Во время боя флагман Каннигема — линкор «Уорспайт» поразил итальянский линкор «Джулио Чезаре», на котором держал флаг адмирал И. Кампиони. После этого Кампиони вышел из боя и увел свои корабли на базу, будучи еще и ошибочно атакован по пути домой итальянской авиацией.

Одержав победу, Каннигхэм, тем не менее, был неудовлетворен. Ведь противник не понес потерь, и его корабли по-прежнему угрожали английским коммуникациям. А в августе 1940-го итальянский флот получил подкрепление: в строй вошли два линкора — «Витторио Венето» и «Литторио». Тем не менее Кампиони по-прежнему старательно уклонялся от боя.

Тогда Каннингхэм решился на дерзкую операцию — воздушный налет на главную базу итальянского флота в Таранто. Используя торпедоносцы авианосца «Илластриес», в ночь на 12 ноября англичане нанесли удар по Таранто. Результатом этой атаки стало торпедирование и повреждение трех итальянских линкоров, один из которых так и не вернулся в строй.

Но, несмотря на яркий успех английских пилотов, главные силы флота Муссолини уничтожены не были, хотя и понесли потери. А в начале 1941-го на Средиземном море у британцев появился новый противник — пикировщики 10-го воздушного корпуса люфтваффе.

Побуждение к инициативе

После атаки на Таранто итальянцы были деморализованы. В свою очередь, немцы, готовясь к Балканской кампании, требовали от союзников прервать поток транспортов, перевозящий войска и вооружения из Египта в Грецию. 14 февраля 1941-го состоялась встреча главнокомандующих ВМС Италии и Германии — А. Риккарди и Э. Редера. Адмиралы попытались скоординировать свои дальнейшие действия на Средиземном море. Как отмечает итальянский историк М. Брагадин, Редер требовал от коллеги большей активности. Его беспокоило, что англичане могут перебросить в Грецию сильное подкрепление. В связи с этим немцы предложили итальянцам при поддержке субмарин нанести несколько ударов по английскому судоходству южнее острова Крит. Однако Риккарди ответил, что что английская авиация обнаружит итальянские корабли раньше, чем те найдут конвои с войсками. На этом вопрос о крейсерских действиях итальянцев у Крита был закрыт.

Вновь эту тему немцы подняли в начале марта, сообщив Риму о приготовлениях вермахта к операции на греческом фронте. Берлин настаивал, чтобы итальянский флот хоть как-то помешал англичанам подвозить войска из Египта. Риккарди был вынужден согласиться провести рейд итальянских крейсеров, поддержанных линкором «Витторио Венето», во взаимодействии с 10-м авиакорпусом люфтваффе. Надежду на успех ему вселили слова немцев о повреждении их авиацией в Александрии двух английских линкоров. Но, как показали дальнейшие события, это не было правдой.

Бой у мыса Матапан

Вечером 26 марта 1941 года из Неаполя в сопровождении эсминцев вышел «Витторио Венето» под флагом адмирала А. Иакино. Когда линкор прошел Мессинский пролив, к нему присоединились шесть тяжелых и два легких крейсера. Согласно плану, итальянская эскадра должна была выйти в район острова Гавос, южнее Крита, где крейсеры под прикрытием линкора должны были провести поиск и уничтожение конвоев. В этом им также должна была помочь немецкая авиация.



Итальянский линкор «Витторио Венето» ведет стрельбу по английским крейсерам во время охоты на конвои у Крита в конце марта 1941-го. Иллюстрация: Wikipedia

В том, что операция идет не по плану, Иакино убедился на следующий день, когда самолеты люфтваффе так и не появились. Зато прилетел английский самолет-разведчик, сообщивший в Александрию о своей «находке». Узнав об этом, адмирал Каннингем вышел в море с тремя линкорами и авианосцем «Формидейбл» для перехвата вражеской эскадры. Одновременно отряд легких крейсеров в Эгейском море получил приказ идти с ним на соединение.

Каннингем намеревался встретить противника и навязать ему бой. Правда, итальянские корабли превосходили в скорости английские линкоры, и если бы захотели, смогли уклониться от сражения. Но англичанам повезло: Иакино ошибочно полагал, что его противник все еще находится в Александрии. Итальянский адмирал чувствовал себя уверенно и даже попытался перехватить и уничтожить отряд английских легких крейсеров. Однако ему помешали торпедоносцы с береговых баз, высланные на поиски итальянцев.

Хотя атака самолетов оказалась неудачной, Иакино решил свернуть операцию, поскольку конвои так и не обнаружил. В полдень 28 марта его эскадра взяла курс на Таранто. Каннингем понимал, что догнать врага он не сможет. И тогда «Формидейбл» поднял в воздух торпедоносцы для поиска и атаки кораблей Иакино. Им удалось поразить торпедой «Витторио Венето». Это снизило его скорость, но не лишило хода, поэтому итальянская эскадра продолжила движение.

Повторная атака самолетов «Формидейбла» состоялась уже вечером 28 марта. И в этот раз им сопутствовал успех — тяжелый крейсер «Пола» был торпедирован и потерял ход. Однако об этой неприятности Иакино узнал лишь через полчаса, когда его эскадра отдалилась от «раненого» корабля. Не подозревая, что у него на хвосте висят английские линкоры и авианосец, итальянский адмирал отправил на помощь «Поле» два тяжелых крейсера «Зара» и «Фиуме» с эсминцами. Это была роковая ошибка.



Авианосец «Формидейбл» поднимает палубную авиацию в воздух. Иллюстрация: Wikipedia

Итальянцы не знали, что, сближаясь с «Полой», они идут навстречу противнику. В результате «Зара» и «Фиуме» вышли прямо под дула орудий эскадры Каннингема, и после ночного короткого боя оба крейсера и два эсминца были потоплены. Впоследствии английский адмирал вспоминал, что снаряды его линкоров разносили итальянские крейсеры буквально на куски. В итоге «Зара» и «Фиуме» быстро превратились в «сплошное пламя — от носа до кормы». «Полу» ждала иная участь. Обнаружив поврежденный крейсер, английские эсминцы сняли с него команду, после чего потопили его торпедами.

Так завершилось это морское сражение, получившее названия боя у мыса Матапан, хотя оно произошло в ста милях к югу от него. Англичане одержали победу, не понеся потерь. Правда, Каннингем и в этот раз остался недоволен результатом, поскольку ему не удалось уничтожить всю вражескую эскадру — «Витторио Венето» благополучно дошел до базы. Тем не менее это был серьезный успех британцев — потерявший три крейсера, несколько эсминцев и свыше 2000 моряков итальянский флот так и не оправился от этого поражения до конца войны.

Победа при Матапане наглядно продемонстрировала превосходство британского Средиземноморского флота над военно-морскими силами Муссолини. Важную роль в ней сыграла английская морская авиация, которая впервые в условиях морского боя определила его результат. В итоге роль авианосца в войне существенно выросла, сделав его грозным противником линкоров. Это подтвердилось через два месяца после Матапана, когда корабельная авиация смогла поставить точку в судьбе флагмана немецкого флота — линкора «Бисмарк».

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