Как Америке гнобить Россию, диктует Израиль

Итак, президент Дональд Трамп недавно пришел к выводу, что разведывательное сообщество (РС) США, возможно, ошибалось в своих оценках о том, будто Россия пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. Но на следующий же день он решил, что оговорился и что на самом деле он наиполнейшим образом доверяет РС и сейчас он согласен с тем, что оно было право в своем суждении. Но — что интересно — Дональд Трамп добавил, что были и «другие», кто также приложил руку к выборам в попытке их подорвать. Хотя, уточнять он не стал, а национальные СМИ предпочли не исследовать этот очевидно зашифрованный комментарий.

Трамп почти наверняка имел в виду Китай в силу возможного наличия мотива и обладания необходимыми ресурсами для выполнения такой операции. И в самом деле, есть же сообщения о том, что Китай взломал 30 000 сообщений электронной почты Хиллари Клинтон, которые, кажется, до сих пор все никак не найдут.

И как это кому-то удается вмешаться в выборы в крупной стране, располагающей разнообразными источниками информации и многочисленными избирательными участками, находящимися в разных штатах, использующих различные системы? Конечно, это проблема проблем.

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США вмешивались в выборы повсюду, включая Россию при Борисе Ельцине. Они занимались сменой режимов в Иране, Чили и Гватемале, поддерживая в вооруженных силах «консервативные элементы», которые обязательно устраивали государственные перевороты. В Ираке и Афганистане вооруженные силы США осуществили вторжения и свергли их правительства. Зато в Ливии смена режима произошла, главным образом, благодаря тому, что «повстанцев» подбадривали, а правительственные силы бомбили. Ту же модель применили и в Сирии, хотя и без особого успеха потому, что Дамаск проявил достаточно мужества, чтобы оказать сопротивление.

Так как же эти китайские «другие» приносят «перемены» — если они не используют полномасштабное вторжение силами Народно-освободительной армии? Мне ничего не известно о подлинных планах китайцев вмешаться в будущие американские выборы и оказать влияние на то новое правительство, которое будет избрано. Но попробую поразмышлять над тем, как они могли бы подступиться к этой затруднительной задаче.

Перво-наперво, я выстроил бы в Соединенных Штатах такую инфраструктуру, которая предоставляла доступ к СМИ и давала возможность лоббировать и коррумпировать политический класс. Это было бы типа непросто, поскольку потребовалось обойти Закон о регистрации иностранных агентов 1938 года (Foreign Agent Registration Act, FARA), который требует, чтобы действующие в США представители иностранных правительств регистрировались и предоставляли все свои финансы для контроля со стороны министерства финансов. Совсем недавно несколько российских новостных агентств, которые финансируются правительством Путина, заставили сделать именно это. Среди них радио и телевидение RT International и Sputnik.

Чтобы обойти требование FARA о регистрации, необходимо, чтобы все финансирование осуществлялось через китайско-американские источники, напрямую не связанные с правительством в Пекине. Далее надо создать фонды и другие организации, которые имели бы «образовательные» цели и задачи, а не политические. Вы могли бы назвать свою главную лоббистскую группу чем-нибудь вроде «Американо-китайского комитета политического действия» — American Chinese Political Action Committee — или, для краткости, ACPAC*.

После того, как ACPAC будет учрежден, он наймет и направит на Капитолийский холм сотни китайско-американских лоббистов — когда конгресс будет заседать. Их будут тщательно отбирать, чтобы они происходили из как можно большего числа штатов и парламентских округов. Это максимально облегчит им доступ к офисам законодателей. При себе у них будут заранее подготовленные в центральном офисе ACPAC письма, в которых будет объяснено, почему иметь тесные и некритические отношения с Пекином не только правильно, но и хорошо для Соединенных Штатов.

В качестве составной части процесса новые конгрессмены будут извлекать большую пользу от бесплатных поездок в Китай, которые будут оплачены образовательным фондом, созданным специально для этой цели. Конгрессмены получат возможность прогуляться по Великой китайской стене и поговорить с настоящими представителями Китая, которые расскажут им, как все прекрасно в Народной республике.

Конгрессмены, которые, тем не менее, проявят сопротивление лоббистским усилиям и вознаграждениям, откроют для себя целый набор причин, по которым им следует быть китаефилами. В эти причины будет входить тонко завуалированная угроза того, что поведение иного рода может быть воспринято как наносящий политический ущерб анти-восточный расизм. Для тех, кто будет упорствовать в своем упрямстве, наказанием станет перечисление ужасов «Изнасилования Нанкина»** во время Второй мировой войны. Никто же не хочет быть обвиненным в том, что он отрицает «Изнасилование Нанкина»?

Второй фазой обращения конгресса в свою веру станет учреждение массы «Комитетов политического действия» — КПД (Political Action Committees, PACs). Названия у них будут безобидные — типа «Ассоциации пастухов овец в Скалистых горах», но на самом деле все они будут про Китай. Когда деньги начнут течь в чемоданы избирательных кампаний законодателей, любые озабоченности по поводу того, что в мире делает Китай, просто исчезнут. Те же самые КПД могут быть использованы, чтобы профинансировать установку билбордов и мероприятий по организации встреч с избирателями в некоторых округах. Это позволит Китаю сказать свое слово на выборах, даже не не проявляя себя или разглашая то, кого он поддерживает. Другие КПД могут усердно работать над тем, чтобы вставлять материалы в социальные вэбсайты — типа того, в чем обвиняют русских.

А ведь есть еще и СМИ. Используя тот же самый китайско-американский потайной канал, вы просто покупаете контрольные пакеты в газетах и других новостных СМИ. И начинаете наполнять персонал этих СМИ честными молодыми китайскими американцами, которые будут очень твердо отстаивать китайские интересы и которые никогда не напишут ни единой статьи, содержащей критику Пекина или китайского народа. Таким образом, американская общественность, в конце концов, будет настолько жестко отпропагандирована преобладающим нарративом, что она никогда даже и вопроса не задаст о том, что делает Китай. В идеале, Китай теперь нужно называть: «единственная демократия в Азии» и «лучший друг Америки во всем мире». Как только процесс индоктринации будет завершен, китайское руководство сможет хоть танками крошить демонстрантов на площади Тяньаньмынь или выстраивать снайперов, чтобы те на свой выбор отстреливали лидеров протестующих. Ни один конгрессмен и ни одна газета не осмелятся ничего сказать против.

Когда политические классы и СМИ окажутся в достаточной степени под контролем, тогда настанет время перейти к решению конечной задачи — разрушению Конституции США. В частности, есть в ней такой надоедливый Билль о правах и Первая поправка, гарантирующая Свободу Слова. Вот от этого точно надо избавиться, чтобы вы провести облаву на своих прирученных тварей в конгрессе и избрали такого президента, который у вас уже в кармане. Так что, все будет устроено для точного броска мяча в корзину. Вы принимаете батарею законов, превращающих любую критику Китая в расизм и предумышленное правонарушение, за совершение которых полагаются штрафы и тюремные сроки. После такого успеха вы можете начинать демонтаж того, что еще осталось от Билля о правах, и никто не посмеет и слова сказать против того, что вы делаете потому, что первая поправка к этому моменту уже будет дохлой уткой. Когда Конституция окажется порванной в клочки и китайские лоббисты будут твердо контролировать коррумпированных законодателей, Пекин одержит бескровную победу над Соединенными Штатами.

А ведь начиналось все с маленького вмешательства в политику Америки, на что как-то раз сослался Дональд Трамп.

Конечно, дорогой читатель, все написанное выше могло бы стать правдой, но на самом деле я речь веду вовсе не о Китае и использую название этой страны как метафору. Пекин, может быть, и шпионил за выборами в США, но в остальном проявил мало интереса к тому, чтобы манипулировать выборами или контролировать какие-либо аспекты деятельности властей США. И хотя я уверен в том, что Дональд Трамп не имел в виду Израиль, когда он произвел свои импровизированные комментарии относительно других, такая характеристика отлично подходит под то, как на протяжении последних пятидесяти лет Израиль подчинил себе многие из механизмов сферы внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно похвалялся тем, как он контролирует Трампа и как он убедил его выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Подлинная тайна — если таковая имеется — заключается в том, почему ни у одного американского политика нет либо смелости, либо честности, либо, возможно, достаточного ума для того, чтобы заменить «Тель-Авивом» «Москву» и призвать к ответу Израиль так же, как у нас сейчас призывают к ответу Россию за те действия, которые бледнеют в сравнении с тем, что спланировал Нетаньяху.

Если говорить конкретно, то нет никаких доказательств того, что Россия хоть когда-то просила о каких-то услугах предвыборный штаб избирательной кампании Трампа или его «переходную команду». А вот Израиль просил надлежащим образом организовать голосование в ООН по вопросу о незаконных израильских поселениях. Специальный прокурор Роберт Мюллер или конгресс проявили к этому хоть какой-то интерес? Нет. СМИ проявили к этому хоть какой-то интерес? Нет.

Израиль, опираясь на еврейское могущество и деньги, совершенно и полностью коррумпировал многие сферы власти США, в частности, внешнюю политику, путем агрессивного лоббирования и подкупа политиков. Всех новых членов конгресса и их супруг возят в Израиль по щедро финансируемым турам с целью «поиска фактов». Это делается сразу после избрания законодателей для того, чтобы гарантировать, что те получают свою ориентацию непосредственно из первоисточника. Практически полный контроль Израиля над тем, как подаются новости с Ближнего Востока мейнтсримовскими СМИ США обеспечивается и подстрекается тем, что значительная часть редакторов и журналистов в этих СМИ — евреи, готовые твердо держаться «линии партии». Необходимые для этого деньги поступают от евреев-миллиардеров — таких, как Хаим Сабан и Шелдон Адельсон, которые держат на крючке обе политические партии.

Тем временем, способность самого влиятельного политического лобби в США — AIPAC — уклоняться от регистрации в качестве иностранного агента является доказательством еврейского могущества над США. Это означает, что на практике ни Израиль, ни его адвокаты никогда не будут подвергнуты каким-либо санкциям.

Израиль стремится заставить США воевать с Ираном в своих интересах, даже при том, что у Вашингтона нет никакого реального интереса делать это. Однако, имеются все признаки того, что усилия Израиля приносят успех. И хотя Израиль — богатая страна, она получает ежегодные многомиллиардные подачки от министерства финансов США. Когда премьер-министр этой страны — военный преступник — приезжает в Вашингтон, то ему 26 раз аплодируют стоя в совершенно льстивом конгрессе. А сейчас США даже разместили в Израиле своих солдат, которые готовы умирать за Израиль при том, что между двумя странами не существует какого-либо договора, а с потенциальными жертвами никогда не велось никаких консультаций относительно их гибели за чужую для них страну. Все это происходит, хотя общественность за это никогда не только не голосовала, но даже не обсуждала эти взаимоотношения. Это лишний раз доказывает, что обе партии и СМИ полностью в деле.

А сейчас разворачивается наступление на Первую поправку. На рассмотрении в конгрессе находятся законопроекты, которые сделают преступлением как критику Израиля, так и поддержку бойкота Израиля в поддержку прав палестинцев. Когда эти законопроекты станут законами — а они ими станут, — мы перестанем быть страной, в которой соблюдаются и уважаются фундаментальные права.

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А что же сделала Россия в сравнении со всем этим? Вряд ли что-либо, даже если все утверждения о ее якобы вмешательстве верны. Так когда же Мюллер и все эти республиканские и демократические тявкающие собаки скажут хоть единое слово о вмешательстве Израиля в наши выборы и в наши политические процессы? Если поведение в прошлом хоть о чем-то говорит, то этого никогда не случится.

Об авторе: Филип Джиралди — Philip M. Giraldi— бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время — исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest)

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.

*Явный намек на AIPAC, The American Israel Public Affairs Committee, Американо-израильский комитет по общественным связям — американскую общественную организацию, целью которой является оказание влияния на проведение произраильского курса во внешней политике США.

**Изнасилование Нанкина, Нанкинская резня. В декабре 1937 года, во время японо-китайской войны, солдаты японской императорской армии убили тысячи жителей Нанкина, который был тогда столицей Китая.

Согласно доказательствам, представленным в суд по военным преступлениям в Токио, японские солдаты изнасиловали 20 000 китайских женщин (цифра занижена, есть данные о 80 тыс), многие из которых впоследствии были убиты. Женщины всех классов были изнасилованы, в том числе и буддистские монахини. Убийства совершались с особой жестокостью. Огнестрельное оружие, бывшее на вооружении японских солдат, не применялось. Тысячи жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьём, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу, убивали маленьких детей. Насиловали, а потом зверски убивали не только взрослых женщин, но и маленьких девочек, а также женщин преклонного возраста. Беременным женщинам.

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