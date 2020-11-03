Как американцы голосуют на президентских выборах. Фоторепортаж :: Политика :: РБК

В этом году на президентских выборах в США было рекордное по численности досрочное голосование: до дня выборов свой голос отдали больше 100 млн избирателей. Больше половины из них из-за пандемии коронавируса предпочли проголосовать по почте. На многих участках 3 ноября довольно мало людей, но в некоторых местах есть очереди. Как голосуют американцы — в фоторепортаже РБК
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Очередь перед избирательным участком в Оклахома-Сити.
Хотя многие избиратели проголосовали досрочно, на участках бывают очереди из-за требования соблюдать социальную дистанцию
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Избирательный участок в театре «Орфей» в Мэдисоне, Висконсин
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Хэмптон, Миннесота
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Участок для голосования в баре Friends в Сан-Франциско, Калифорния
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Передвижная закусочная с бесплатной едой перед избирательным участком в Атланте, Джорджия.
Надпись на фудтраке: «Демократия — это вкусно»
Фото: Bryan Woolston / Reuters
Джефферсонтаун, Кентукки
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Участок в экспоцентре в Луисвилле, Кентукки
Фото: Richard Drew / AP
Актер Майкл Зорек перед избирательным участком в Нью-Йорке раздает магниты и значки с агитацией за Джо Байдена и Камалу Харрис
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Участок на пожарной станции в Колумбии, Южная Каролина
Фото: Mark Lennihan / AP
Бронкс, Нью-Йорк
Фото: Matt Slocum / AP
Роуз-Вэлли, Пенсильвания
Фото: Jae C. Hong / AP
Избирательный участок в театре Pantages в Лос-Анджелесе, Калифорния
Фото: Nicholas Pfosi / Reuters
Избиратели голосуют на территории гольф-клуба в Миннеаполисе, Миннесота
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Феникс, Аризона
Фото: David Goldman / AP
Уоррен, Мичиган