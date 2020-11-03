Как американцы голосуют на президентских выборах. Фоторепортаж :: Политика :: РБК

В этом году на президентских выборах в США было рекордное по численности досрочное голосование: до дня выборов свой голос отдали больше 100 млн избирателей. Больше половины из них из-за пандемии коронавируса предпочли проголосовать по почте. На многих участках 3 ноября довольно мало людей, но в некоторых местах есть очереди. Как голосуют американцы — в фоторепортаже РБК

Фото: Nick Oxford / Reuters

Очередь перед избирательным участком в Оклахома-Сити.

Хотя многие избиратели проголосовали досрочно, на участках бывают очереди из-за требования соблюдать социальную дистанцию

Фото: Andy Manis / Getty Images

Избирательный участок в театре «Орфей» в Мэдисоне, Висконсин

Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Хэмптон, Миннесота

Фото: Stephen Lam / Getty Images

Участок для голосования в баре Friends в Сан-Франциско, Калифорния

Фото: Megan Varner / Getty Images

Передвижная закусочная с бесплатной едой перед избирательным участком в Атланте, Джорджия.

Надпись на фудтраке: «Демократия — это вкусно»

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Джефферсонтаун, Кентукки

Фото: Jon Cherry / Getty Images

Участок в экспоцентре в Луисвилле, Кентукки

Фото: Richard Drew / AP

Актер Майкл Зорек перед избирательным участком в Нью-Йорке раздает магниты и значки с агитацией за Джо Байдена и Камалу Харрис

Фото: Sean Rayford / Getty Images

Участок на пожарной станции в Колумбии, Южная Каролина

Фото: Mark Lennihan / AP

Бронкс, Нью-Йорк

Фото: Matt Slocum / AP

Роуз-Вэлли, Пенсильвания

Фото: Jae C. Hong / AP

Избирательный участок в театре Pantages в Лос-Анджелесе, Калифорния

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Избиратели голосуют на территории гольф-клуба в Миннеаполисе, Миннесота

Фото: Courtney Pedroza / Getty Images

Феникс, Аризона

Фото: David Goldman / AP

Уоррен, Мичиган

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