Как американская Матрица захватывает и уничтожает другие страны

Сегодня президент России Владимир Путин направил поздравления своему американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 242-го Дня независимости США, а вот что об этом событии пишет Пол Робертс.

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4 июля 2018 года — 242 годовщина той даты, которую выбрали в качестве дня, когда 13 британских колоний провозгласили независимость. Как установили историки, настоящей датой, когда была провозглашена независимость, было 2 июля 1776 года. В тот день состоялось голосование на Втором Континентальном конгрессе. Другие историки пришли к заключению, что Декларация Независимости на самом деле была подписана не ранее 2 августа.

Для многих, живших в этих колониях, это событие было вовсе не таким славным, каким его выставляют в учебниках истории. Против отделения имелось весьма значительное сопротивление, и «лоялистов» убивали, их собственность подвергали конфискации, а сами они были вынуждены бежать в Канаду. Некоторые историки объясняют, что то событие было не великим и благородным предприятием и инициативой в области свободы и самоуправления, а набором манипуляций честолюбцев, которые увидели возможность извлечения прибыли и обретения власти.

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Пол Робертс — интервью изданию American Herald Tribune

Сегодня для большинства американцев Четвертое Июля — время фейерверков, пикников и патриотических речей, в которых превозносятся те, кто «боролся за нашу свободу», и те, кто с тех времен защищал ее во всех войнах. Эти речи предназначены для того, чтобы, послушав их, люди хорошо себя чувствовали. Но большинство из этих речей очень мало что из себя представляют. Многие из наших войн были войнами империи, когда захватывались земли испанцев, мексиканцев и местных племен. У США не было никакого интереса в том, чтобы участвовать в Первой мировой войне, и очень мало — чтобы участвовать во Второй мировой войне. Не было никакой вероятности того, чтобы Германия и Япония осуществили вторжение в США. Как только Гитлер совершил ошибку, вторгшись в Советский Союз, европейская часть Второй мировой войны была решена Красной Армией. У японцев не было ни малейших шансов выстоять против Мао и Сталина. Участие США не было очень важным для исхода и в том, и в другом случае.

Ни один из ораторов, выступающих Четвертого Июля, не скажет об этом. Весьма маловероятно, чтобы кто-то из выступающих хоть как-то упомянул те семь или восемь стран, которые Вашингтон уничтожил полностью или частично уже в 21 веке. Как никто не упомянет, что США свергали различные правительства реформаторов, которые побеждали на выборах в Латинской Америке. Четвертое Июля — это представление, цель которого укрепить ту Матрицу, в которой живут американцы.

Когда приходит Четвертое Июля, я перечитываю слова генерала Корпуса морской пехоты Смедли Батлера. В истории США генерал Батлер — офицер, получивший наибольшее количество высоких наград. К концу своей карьеры он получил 16 медалей, из них пять — за героизм. Он — один из 19 человек, дважды получивших Медаль за отвагу, и единственный, кто получил Почетную медаль корпуса морской пехоты (Brevet Medal) и две Медали за отвагу — каждую за отдельные поступки.

Батлер прошел через все офицерские звания, которые в его время существовали в Коропусе морской пехоты США — от второго лейтенанта (соответствует званию лейтенанта вооруженных сил России — С.Д.) до генерал-майора (двухзвёздочный генерал, с денежным содержанием класса О-8 (около $ 10 000 в месяц), выше звания бригадный генерал и ниже звания (чина) генерал-лейтенант — С.Д.). Он сказал, что «за этот период я провел большую часть своего времени в качестве высококлассного громилы в интересах Большого Бизнеса, Уолл-Стрит и Банкиров. Короче говоря, я был рэкетиром, гангстером в интересах капитализма».

Батлер говорит, что ему понадобилось много времени, чтобы сбежать из Матрицы и что ему хочется, чтобы «как можно больше из личного состава сегодняшних вооруженных сил осознали бы, что владельческая элита использует их в качестве финансируемого государством сборища бандитов-мордоворотов».

Батлер писал: «ВОЙНА — это рэкет.

Всегда была такой. Это, возможно, самый старый, абсолютно самый прибыльный и, наверняка, самый порочный и злобный вид рэкета. Это единственный вид рэкета, который является международным по своему масштабу. Он — единственный, где прибыли рассчитываются в долларах, а убытки — в человеческих жизнях.

Рэкет лучше всего описать, я думаю, как нечто, что таковым не кажется большинству людей. Только небольшая группа «инсайдеров» знает о том, в чем дело. Рэкет осуществляется в интересах очень немногих за счет очень многих. В результате войны очень небольшая группка людей получает громадные прибыли.

Немногие извлекают прибыль, а многие за нее платят. Но есть способ остановить это. Вам не удастся остановить это, проводя конференции по разоружению. Вам не удастся устранить это мирными переговорами в Женеве. Благонамеренным, но не практичным, группам не удастся удалить это резолюциями. По-настоящему ликвидировать это можно только, удалив из войны прибыль.

Единственным способом ликвидировать рэкет является призвать на действительную воинскую срочную службу владельцев финансового капитала, руководителей промышленности и профсоюзов прежде, чем призывать мужское население страны. За месяц до того, как правительство сможет призвать на воинскую службу молодых людей страны, оно должно призвать владельцев финансового капитала, руководителей промышленности и профсоюзов. Пусть директора и высокопоставленные менеджеры наших оружейных заводов и наши производители боеприпасов, и наши судостроители, и наши самолетостроители, и производители всего остального, что приносит прибыль в войне, а также банкиры и спекулянты окажутся призванными. И пусть все они получают по 30 долларов в месяц — то же жалование, что получают и парни в окопах».

В ноябре 1935 года в журнале Common Sense (здравый смысл — С.Д.) Батлер писал: «Я провел 33 года и четыре месяца на действительной воинской службе и за этот период… Я содействовал тому, чтобы в 1914 году Мексика, и особенно город Тампико, стали безопасными для американских нефтяных интересов. Я содействовал тому, чтобы Гаити и Куба стали приличным местом, где мальчики из банка National City Bank собирали бы доходы. Я содействовал изнасилованию полудюжины Центральноамериканских республик ради выгоды Уолл-стрит. В 1902—1912 гг. г. я содействовал очищению Никарагуа для Международного банкирского дома братьев Браун (скорее всего, имеется в виду финансовая компания Brown Brothers Harriman, которая примечательна количеством в своё время работавших в ней влиятельных американских государственных деятелей, среди которых — Аверелл Гарриман, Прескотт Буш, Алан Гринспен — С.Д.). В 1916 году принес в Доминиканскую республику свет для интересов американских производителей сахара. В 1903 году я содействовал исправлению Гондураса для американских производителей фруктов. В 1927 году в Китае я содействовал тому, чтобы Standard Oil беспрепятственно шла своим путем. Оглядываясь назад на все это, я бы мог дать несколько советов Аль Капоне. Самое большее, чего он достиг, так это вести свой рэкет в трех округах. Я вел его на трех континентах».

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Военно-промышленный комплекс, о котором президент Эйзенхауэр предупреждал американцев 57 лет назад, проворно использует Четвертое Июля для того, чтобы выставить конфликты Америки в положительном свете. Цель этого — отстоять свою власть и прибыль, которые институционализированы в правительстве США. В противоположность этому в конце своей карьеры генерал Батлер смотрел на вещи совершенно иначе. Вашингтон никогда не воевал за «свободу и демократию» — только за власть и прибыли. Батлер говорил, что «существуют только две вещи, за которые мы должны воевать. Одна это защита наших домов, а другая — это Билль о правах (неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США, которые закрепляют основные права и свободы человека и гражданина и обеспечивают механизм их реализации — С.Д.)».

Сегодня антиоружейное лобби и милитаризованная полиция затруднили защиту наших домов, а «Война с Террором» уничтожила Билль о правах. Если произойдет вторая Американская революция, то, может быть, мы еще попытаемся сделать это.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

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Перевод Сергея Духанова.

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