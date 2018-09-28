Как Америка ценит друзей: Украина пострадала от пошлин Трампа больше, чем Китай

Как Америка ценит друзей: Украина пострадала от пошлин Трампа больше, чем Китай

Фото из открытых источников

Торговые войны между условной Империей (Китаем) и Федерацией (США) набирают обороты. По законам жанра научной фантастики, здесь наблюдается достаточно гармоничный баланс между ирреальной фантасмагорией, приправленной щепоткой обывательского ужаса, и вполне реальными материальными последствиями для мировой экономики. А мировая экономика, как и Восток, – дело тонкое, с повсеместным синдромом/эффектом «бабочки». Почти как в 2008 году, когда банкротство по ипотеке полубомжа из Оклахомы спровоцировало мировой финансовый кризис. И нельзя сказать, что для этого не было предпосылок. Но предпосылки задним числом находятся всегда, а вот спусковой крючок любого кризиса, как правило, имеет четкого автора. Если мировая экономика в ближайшее время сорвется в очередной мини-штопор (или макро-, тут уж как пойдет), то у этого процесса тоже будет свой прародитель. «Палпатин» и канцлер Федерации – Трамп. Дональд Трамп. И вероятность этих самых последствий сейчас достаточно высока, ведь это уже не эффект бабочки «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк», а целый слон ушами «хлоп-хлоп-хлоп-хлоп»…

Новости по теме

Буквально на днях США ввели очередную порцию импортных пошлин на китайские товары в размере 10% на 200 млрд долл. Еще ранее в два этапа были применены пошлины против Китая на 50 млрд долл. импорта в размере 25%. Спираль взаимного торгового противостояния раскручивается все сильнее и быстрее: если первую порцию «сладкого» в виде пошлин на 50 млрд товарных поставок американцы скармливали своим китайским друзьям в два захода, чтобы у тех ненароком «не слиплось» от неожиданности, то теперь, можно сказать, «залепили» прямо тортом в физиономию – 200 млрд импорта (6000 наименований товаров) и с опцией поднять пошлины с 10% до 25% уже с 1 января следующего года. При этом Трамп заявил, что рука не дрогнет и слезы китайских детей не помогут: в случае сопротивления Поднебесной неминуемо будут введены дополнительные пошлины еще на 267 млрд долл. китайских товаров. Учитывая, что объем поставок продукции из Китая на американский рынок составляет примерно 500 млрд долл., в мировой торговой истории может возникнуть уникальный прецедент, когда 100% товарных поставок из одной страны будут обложены пошлинами в размере 25% (с 1 января 2019 г.). Не трудно подсчитать, что потери Китая в таком случае составят 125 млрд долл. в год, или 25% его экспорта в США. Но это самый простой, линейный расчет. На самом деле, главное преимущество китайских товаров – это их цена. В случае роста пошлин на 25% по всей линейке продукции аналогично изменится и ее себестоимость. Сегодня экспорт из Китая все больше концентрируется в сегменте товаров с высоким уровнем добавочной стоимости. По данным Обсерватории экономической сложности, в структуре китайского экспорта компьютерная техника составляет 7,6%, телекоммуникационное оборудование – 7,1%, мобильные средства связи – 4,8%. И не факт, что вся эта продукция станет так же хорошо покупаться, если ее цена вырастет на четверть. В таком случае Китаю придется дотировать своих экспортеров или смириться с тем, что сокращение экспорта превысит прямые потери от пошлин в 125 млрд долл.

Новости по теме

Тем не менее, Китай пытается нанести ответный удар, введя пошлины на 60 млрд долл. товарных поставок из США. Но торговая «звезда смерти» Поднебесной имеет весьма ограниченное воздействие: 60 млрд – это уже половина американского экспорта в эту страну. Американцы поставляют в Китай своей продукции лишь на 120 млрд долл. в год. При такой пропорции инициатива всегда будет за Белым домом.

А тут еще «джедаи» из ФРС США решили повысить базовую процентную ставку, делая доллар дорогим и привлекательным и провоцируя резкий отток капитала с развивающихся рынков, который сейчас, правда, несколько замедлился, но это замедление носит лишь характер временной коррекции. Правда, у Пекина в запасе есть такой ответный ход, как девальвация юаня, которая простимулирует экспорт и снизит инвестиционный доход американских компаний в этой стране. Хотя премьер-министр Китая заявил, что его страна не воспользуется этой опасной опцией. Да, Поднебесная долгое время удерживала юань в стабильном курсовом коридоре, который некоторые страны – торговые партнеры называли заниженным. Но «заниженность», как и «завышенность», — чисто субъективное восприятие, главное что курс был относительно стабильным. А выравнивание экспорта с помощью резкой девальвации – это билет в один конец, не раз проверено Украиной, ведь после каждого витка обесценивания национальной валюты наравне с восстановлением торгового баланса происходит и очередное обесценивание стоимости внутренних активов и резкое снижение доходов населения.

112.ua

По данным американского бюро экономического анализа, наибольший торговый дефицит (товары) у США зафиксирован с Китаем – порядка 380 млрд долл. На втором месте – ЕС: чуть более 150 млрд долл. Далее идут Мексика (около 80 млрд долл.) и Япония (порядка 70 млрд долл.).

Единственная страна, которой готов простить Трамп, – это Япония. Все остальные попадут под американский каток. Если американскому президенту удастся задуманное – сокращение торгового дефицита с основными партнерами как минимум вдвое, компании США получат дополнительное торговое пространство на внутреннем рынке общей капитализацией в 350-400 млрд долл. в год. Ну а пока рынок США будет очищаться от чужаков, государственный бюджет этой страны пополнится новыми импортными пошлинами на сотни миллиардов долларов. Таким образом, Трамп «одним махом двоих побивахом»: снижение торгового дефицита и рост ВВП будут сопровождаться сокращением бюджетного дефицита и замедлением динамики долговых заимствований казначейства.

А чем вся эта разборка в стиле лихой кавалерийской атаки генерала Джорджа Кастера на индейские отряды Сидящего Быка чревата для Украины?

Про вероятность глобального кризиса, спровоцированного международными торговыми войнами, говорить не будем: мы все равно к нему не готовы и даже не будем пытаться подготовиться. А в случае его наступления по методу бравого солдата Швейка опять станем лечить себя клистиром в виде девальвации гривны и инфляции, то есть за возможный кризис опять из своих карманов заплатят простые украинцы. Заплатят обесцениванием своих зарплат, гривневых сбережений и прочих активов, если они еще, конечно, у кого-то остались.

Поговорим лучше о насущном. Трамп любит торговодефицитные страны, то есть экономики, которые покупают больше американского, чем продают своего. И ненавидит торговопрофицитные. Тут у него срабатывает жилка бизнесмена, не переносящего слишком громкий чужой успех. Тем более когда аренда в твоем «небоскребе» перестала приносить привычный доход. Ну так вот мы, торговодефицитные, стоим на лужайке у Белого дома, улыбаемся и машем!

112.ua

По итогам прошлого года наш экспорт в США составил 828 млн долл., а импорт из Америки – 2,525 млрд долл., торговое сальдо: минус 1,697 млрд долл. Если взять относительные показатели, то мало еще найдется стран с подобным торговым «прогибом». А ведь американцы умеют ценить друзей. Все помнят о введенных недавно пошлинах на импорт стали, алюминия и изделий из них: США установили ставки в размере 25% и 10% соответственно.

112.ua

И мы здесь также попали под раздачу. Ведь из 828 млн долл. нашего экспорта в США почти 608 млн – это как раз металл и изделия из него. Выходит, 73% нашего экспорта в Америку обложили 25-процентными пошлинами и это при том, что главный торговый враг США, Китай, получил пока пошлины лишь на 50% своих товаров! Но с Китаем все понятно, «тофу с ними», а нас за что? Мы же и уголь американский покупаем, и локомотивы, и оружие, и, если надо, наши чиновники смогут закупить даже американское зерно, хоть оно нам и не надо, но зерновоз по старой привычке встретим с гимном в Одессе.

Новости по теме

А теперь о том, как американцы любят друзей. Администрация Трампа заявила о выведении из-под «металлических» пошлин поставок стали из Южной Кореи и Бразилии и поставок алюминия и стали из Аргентины. Льготы будут предоставляться не автоматически, а по запросу американских компаний – покупателей металла для внутреннего производства. Перечень стран понятен: Южная Корея – ключевой азиатский союзник Америки, а Аргентина и Бразилия – осевые страны Южной Америки, с которыми сейчас выгодно дружить.

Кроме того, американцы негласно пообещали немцам прекратить попытки по блокированию строительства «Северного потока — 2» при условии строительства в Германии терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В этом контексте проблема Украины заключается в том, что мы не умеем конвертировать свои, пусть и небольшие, международные бонусы в экономический успех. Ведь и наша страна могла предложить американцам проект строительства терминала по приему СПГ в Одессе или присоединиться к подобному проекту в Польше. Фактор войны нынешняя власть пытается конвертировать в свою личную политическую поддержку на Западе, а не в преференции для национальной экономики. Ведь заключая контракты на поставку угля или локомотивов, неоднократно встречаясь «на полях» с американским истеблишментом, можно было замолвить слово и за украинский металл, выведя его из-под 25-процентных пошлин. Как это сделали корейцы, аргентинцы и бразильцы. Но проблема в том, что на фоне нищей страны масштаб финансового мышления наших «элит» несоизмеримо «высок». В то время как другие страны подымают деньги «с земли», у нас потеря «каких-то» 100-150 млн долл. от введения американских пошлин на металл – мелочь, не стоящая внимания. Хотя эта «мелочь» может стоить зарплаты нескольким градообразующим предприятиям в Украине. Еще весной бывший торговый представитель Украины Наталья Микольская обещала уговорить американцев снять пошлины с Украины, причем вела переговоры с американскими партнерами так интенсивно, что оказалась на учебе по гранту в Стэнфорде…

Ну а пока и по итогам нынешнего года мы будем глубоко товародефицитны по отношению к США. Только в Белом доме сделают вид, что не знают об этом: наши «просят» их ведь о другом? В общем, получается как в известном анекдоте: «всю жизнь крестьянин обижался на барина, а тот и не знал ничего…».

Алексей Кущ

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику «Мнение», ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на blog@112.ua.





Источник