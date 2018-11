Как Америка насаждает фашизм на Земле

Латинская Америка вновь превращается в задний двор Вашингтона и попутно возвращается к фашистскому правлению. Это правление сходно с тем, что наблюдалось в шестидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия в качестве операции ЦРУ «План кондор». Только нынешняя ситуация еще хуже. Многие уже называют нынешний тренд вправо операция «Кондор II», что, возможно, настолько близко к истине, насколько это возможно. Эта операция порождена в Вашингтоне, в ЦРУ, но реализуется с еще большей неумолимостью и еще большей изощренностью, чем «План Кондор» 40−50-летней давности. Как бы ни было больно об этом говорить, но если после всех побед Латинской Америки — благодаря Уго Чавесу, Фиделю Кастро, Рафаэлю Корреа, Эво Моралесу, Луле, Киршнерам, Хосе Мухика, Мишель Бачелет — более 80% населения Латинской Америки 15−20 лет жили при демократически избранных, главным образом, лево-ориентированных правительствах, по-настоящему прогрессивных, то сейчас, практически, моментально, всего за 3 года, колесо истории повернули вспять.

Латинская Америка на протяжении 20 лет была единственной частью западного мира, находившейся целиком вне досягаемости клыков Империи. И теперь она вновь уступила силам зла, силе денег, силе крайней коррупции и жадности. Народы Латинской Америки предали свои собственные принципы. Они сделали это вновь. Человек остался тем же, каким он был в древние времена, верный силам воспроизводства себе подобных, своему собственному эго и жадности. И кажется, что, в конце концов, эго и жадность всегда побеждают силы света, добра, мира и гармонии. Вот почему даже Всемирный банк называет коррупцию самой сильной помехой развитию. Они имеют в виду экономическое развитие, я же имею в виду развитие совести и сознательности. Сейчас сработали такие трюки, как фальсификации, обман и подкуп при выборах, а также организованные Вашингтоном парламентско-государственные перевороты. В Бразилии эти трюки привели к власти неизбранного президента Темера. Это было прелюдией к значительно худшему — приходу фашиста, женоненавистника, расиста и самозванца-военного; Жаира Болсонару.

В 2015 году в результате хитро организованных Вашингтоном президентских выборов в Аргентине к власти привели Маурисио Макри, друга Дональда Трампа и его давнишнего партнера по бизнесу. Кстати, выборы были сфальсифицированы хорошо известной по-макиавелиевски беспринципной фирмой Cambridge Analytica. Был применен такой метод обмана избирателей, как рассылка индивидуализированных сообщений по социальным сетям всякого рода лживых утверждений о других кандидатах. Благодаря этому избиратели к своему удивлению узнали, что оппонент Макри, кандидат левого толка от перонистов Даниэль Сиоли, до того лидировавший по результатам всех опросов, потерпел поражение.

Сегодня Макри принял фашистскую экономическую повестку дня, погрузил страну в долги в результате реализации режима экономии, сопровождаемого пакетом строгой экономии, навязанной Международным валютным фондом, довел безработицу и нищету с 12% перед выборами до 40% в 2018-м. Он ведет Аргентину к сценарию в стиле дежа-вю 1980-х и 1990-х годов. Тогда под давлением со стороны США, МВФ и Всемирного банка страну заставили принять американский доллар в качестве своей местной валюты или, если быть точным, аргентинцам разрешили сохранить свой песо, но их заставили принять на себя обязательство поддерживать паритет с американским долларом — один к одному. Официальным объяснением этого — в экономических терминах — преступления (навязывать использование валюты одной страны в экономике другой страны не только безумие, это — настоящее преступление) было стремление остановить галопирующую инфляцию. На какое-то время этот эффект был достигнут, но за счет ухудшения положения рабочего класса, для которого стали недоступными обычные продукты питания и товары массового спроса.

Катастрофа была предсказуемо запрограммирована. И коллапс экономики Аргентины случился в 2000—2001 годах. В конце концов, в январе 2002 года президент Эдуардо Дюальде покончил с пресловутым паритетом песо-доллар. Песо сначала девальвировали на 40%. Затем он продрейфовал к 70% и постепенно привязался к другим международным валютам — таким, как евро, японская йена и китайский юань. В результате новая плавающая валюта позволила экономике аргентины обрести новое дыхание, начался экономический рост, и экономика быстро выздоровела. Видимо, слишком быстро для того, чтобы это пошло на пользу Аргентине.

Экономика существенно росла при левых, абсолютно демократически избранных правительствах Киршнер. И экономика не просто рола быстро, она, кроме того, росла в широко «распределительном» режиме. Бедность, которая в 2001 году охватывала две трети населения, к тому времени, как Макри в декабре 2015 года был вышвырнут из своего кабинета Вашингтоном и фирмой Cambridge Analytica, сократилась до менее чем 12%. Аргентина вновь стала богатой, ее вновь можно было доить, банковский сектор снова стал высасывать из страны ресурсы, а международный корпоратизм получил защиту в виде американских военных баз. Поначалу они будут под юрисдикцией США, но, скорее всего, позднее будут превращены в базы НАТО. НАТО уже заякорилась в Колумбии и, возможно, вскоре распространится на Бразилию, отдавшуюся под власть Болсонару.

Никому и невдомек, что же Организация северо-атлантического договора будет делать в Южной Америке — ответ никому и не нужен. Империя делает все, что соответствует ее целям. Никаких правил, никакой этики, никаких законов — для неолиберализма всё подойдет. Под контролем Вашингтона и под управлением тех немногих «просвещенных», дергающих за ниточки из-за кулис темного «глубинного государства» НАТО должна стать всемирной военной ударной силой.

Своим восхождением к власти Макри отметил пришествие в Латинскую Америку нового фашизма. На протяжении 15−20 лет Южная Америка боролась за то, чтобы стать независимой от неолиберальных владык с Севера. Латинская Америка — к сожалению — вновь стала всего лишь задним двором Вашингтона.

Установлению Вашингтоном ультраправой диктатуры в Аргентине предшествовал парламентский госпереворот в Парагвае в 2012 году, в результате которого к власти пришла крайне правая партия Орасио Картеса. Его Партия Колорадо является также и партией Альфредо Стресснера, кровавого военного фашистского диктатора, который правил Парагваем с 1954 года по 1989-й.

В Чили 11 сентября 1973 года демократически избранный президент-социалист Сальвадор Альенде был свергнут под руководством ЦРУ и кровавого военного диктатора Аугусто Пиночета, власть которого длилась 30 лет. После короткой весны и оттепели при центристских и левых правительствах в декабре 2017 года Чили вернулась под власть правых неолиберальных политиков во главе с Себастьяном Пиньера, бывшим соратником Пиночета. В окружении своих неолиберальных друзей и близких сообщников в Аргентине, Колумбии, Бразилии, Перу и даже в Эквадоре он — вне всякого сомнения — перейдет к крайне правым неофашистским методам управления экономикой и, таким образом, ублажит вашингтонские банки и орудия — МВФ и Всемирный банк.

Фашизм на марше. И это несмотря на тот факт, что 99,99% населения не только Латинской Америки, но и всего мира, не хотят иметь ничего общего с фашизмом. Так где же доказательства мошенничества? Почему никто не расследует мошенничество и разводку в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и Колумбии? И где те результаты этого расследования, которые можно было бы выставить на всеобщее обозрение?

Тем временем, мы все больше узнаем о фирме Cambridge/Oxford Analytica (CA & OA), том, как они действуют и проводят свои операции. Они сами, наконец, признались в том, что на избирателей влияют ложью и обманом. Также воровством персональных данных миллионов и миллионов людей, выкупом сведений у социальных сетей, главным образом, у Facebook для того, чтобы электронными методами наносить удары по специально отобранным группам людей, бомбардируя их ложью для того, чтобы возвысить одного и утопить другого кандидата.

Именно это произошло в Бразилии. 28 октября, всего за неделю до второго тура выборов Фернанду Хаддад настоял на возбуждении уголовного расследования против предвыборной штаб-квартиры Болсонару. Но, конечно же, за этим ничего не последовало. Все судьи, присяжные и адвокаты находятся под контролем неизбранного коррумпированного ультраправого правительства Темера, которое пришло к власти в результате организованного из-за рубежа безжалостного парламентского государственного переворота, под совершенно фальшивыми предлогами подвергнув импичменту демократически избранную Дилму Русеф.

И никто сейчас не расследует того, что случилось в Бразилии. Левое движение умерло? Исчезло без следа? Как это случилось?

С самого первого дня США твердо рассчитывают на то, что Болсонару будет содействовать окружению Венесуэлы, возможно, вместе с Колумбией. Президент Трамп уже выразил свои ожидания «тесного сотрудничества» с новым правительством Болсонару в «вопросах торговли, в военной сфере и во всем остальном». Болсонару уже встречался с госсекретарем США Майком Помпео, который сказал ему, что ситуация в Венесуэле является «приоритетом» для Бразилии. Вот так! Вашингтон диктует иностранным лидерам их приоритеты. Болсонару, конечно же, подчинится.

Левые должны проснуться! И не только в Латинской Америке, но по всему миру.

Сегодня именно мейнстримовские СМИ познали все трюки и разводки. Они довели до совершенства работу таких фирм, как Cambridge and Oxford Analyticas. Они делают это безостановочно. В их распоряжении находятся все фальшивые и фиатные деньги всего мира для того, чтобы оплачивать свои кампании по внедрению фальшивых новостей и обмана. Ими владеют и распоряжаются корпоративные военные и финансовые элиты, ЦРУ, МИ5/6, Моссад. И над всеми ними царствует неолиберализм рука об руку с фашизмом. Эти СМИ, производящие фальшивки, никогда не впадут в долги. У них не будет никаких проблем до тех пор, пока они «ведут себя правильно».

Стал необратимым тренд заключавшийся в том, что страны Латинской Америки — не только они, но и страны ЕС — движутся к постоянному Чрезвычайному Положению, к де-факто Военному Правлению. Франция уже внесла положение о постоянном чрезвычайном положении в свою конституцию, а вооруженная полиция и военные постоянно патрулируют Париж и все крупные города страны.

Автор: Питер Кёниг — экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. В настоящее время — исследователь Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization, г. Монреаль, Канада). Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.

Публикуется с разрешения автора.

Copyright © Peter Koenig, 2018

Перевод Сергея Духанова.

