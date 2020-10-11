Кадровые назначения в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Аскар Абдрахманов назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК.

Аскар Абдрахманов родился в 1979 году. В 2002 году окончил Казахский национальной университет им. аль-Фараби по специальности «Всемирная история». Трудовую деятельность начал на научной и преподавательской работе в Институте востоковедения КН МОН РК и Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента, проходил стажировки и курсы повышения квалификации в Польше, США и Франции. Позднее работал в Администрации Президента в Секретариате Государственного секретаря. С 2009 года — в системе МИД РК, работал руководителем управления и заместителем председателя Комитета международной информации, советником Посольства Казахстана в Польше. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с января 2018 г. был заместителем постоянного представителя РК при ЮНЕСКО в г. Париж. Имеет дипломатический ранг Советника второго класса. Владеет английским, польским и французским языками.

В госкорпорации «Правительство для граждан» назначены новые заместители председателя правления.

Так, на пост первого заместителя председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» назначен Суйениш Абдильдин. А на должность заместителя председателя правления по финансовым вопросам назначен Нурсултан Абаханов.

Суйениш Тулеуханович Абдильдин в 2011 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «вычислительная техника и программное обеспечение». В 2014 году окончил Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности «компьютерные науки». Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО «Национальные информационные технологии». В 2012 — 2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО «ЭПАМ Казахстан». С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО «Казпочта». Был управляющим партнером/генеральным директором ТОО «Toolpar». До назначения в Правительство для граждан занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Нурсултан Бауетденович Абаханов в 2004 году окончил КазГУ имени Аль-Фараби по специальности «мировая экономика». В 2009 году – Международную академию бизнеса по специальности «корпоративный менеджмент». Также окончил Алматинский институт экономики и права по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковской сфере, где проработал 12 лет. Имеет опыт работы в частном секторе и госуправлении (Министерство Национальной экономики РК). Также занимал руководящую должность в «СПК «Сарыарка». До назначения в госкорпорацию работал в АО «Казахстанский центр Государственно-частного партнерства».

Заместителем акима Карагандинской области назначен Нурсултан Джиенбаев.

До этого он работал председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В новой должности Нурсултан Джиенбаев будет курировать в регионе вопросы энергетики, ЖКХ и ЧС. Напомним, бывший заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Караганды.

Нурсултан Джиенбаев родился в 1981 году. Имеет два высших образования. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «международное право», Московскую школу управления Сколково — по специальности «мастер делового администрирования». Сертифицированный специалист Массачусетского технологического института, программы для руководителей «Интернет вещей: бизнес-модели и возможности», и Бизнес-школы Saïd, программы «Стратегия блокчейн». Трудовую деятельность начал менеджером по контрактам Департамента клиринга ОАО «Республиканская компания «Казахгаз». Работал в Агентстве по государственным закупкам, АО «Продовольственная контрактная корпорация». Имеет большой опыт работы в бизнес-структурах. Был заместителем председателя правления АО «НК Kazakh Invest». С сентября 2017 г. до нынешнего назначения работал председателем правления Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. Женат, воспитывает четырёх детей.

Заместителем акима Северо-Казахстанской области назначен Иван Турков.

Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства и строительства. До настоящего назначения 44-летний И. Турков работал акимом Жамбылского и Тайыншинского районов.

Иван Турков родился 1976 году в Акмолинской области. Он окончил Карагандинский экономический университет и филиал юридической академии «Фемида» в Кокшетау. В разные годы работал акимом Тайыншинского, Жамбылского районов.

Акимом района Беимбета Майлина Костанайской области стал Кайсар Муржакупов.

Кайсар Батырханович Муржакупов родился в 1985 году в селе Алтын Дала Костанайского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право». Ранее занимал должность заместителя акима города Лисаковск Костанайской области. Напомним, экс-аким района Беимбета Майлина Куандык Испергенов был назначен акимом города Рудного Костанайской области.

Директором КГП «Метрополитен» вновь назначен Айдын Оразханов.

Айдын Оразханов родился в 1974 году. Окончил Казахский Национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Техника и технология разведки месторождения полезных ископаемых», а также Казахскую академию транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева, магистратуру по специальности «Организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта».

Трудовой стаж: Проходчик 3 разряда на строительстве Алматинского метрополитена (2000); Горный мастер ТООДП «Тоннельный отряд № 2»; Инженер по горно-капитальным работам, ведущий инженер по путевому хозяйству отдела эксплуатационного оборудования, начальник службы пути и тоннельных сооружений в КГП «Дирекция строящегося Метрополитена Алматы» (2007-2010); Главный инженер дистанции тоннельных сооружений Службы пути и тоннельных сооружений и главным инженером КГП «Метрополитен» (2010-2014); Директор КГП «Метрополитен» (29.10.2014-04.2016); Заместитель Председателя Правления по корпоративному обеспечению АО «НК «КТЖ» (05.06.2018-28.11.2019) 2 октября 2020 года назначен на должность директора КГП «Метрополитен» Алматы.

В Северо-Казахстанской области назначили новых прокуроров города Петропавловска, Кызылжарского, Тайыншинского, М.Жумабаева и Мамлютского районов.

Прокурором Петропавловска стал 40-летний Арман Нуртазин. До настоящего назначения работал прокурором района М. Жумабаева. Прокурором Кызылжарского района назначили 42-летнего Кайрата Ермекбая. Последнее место работы – прокурор Мамлютского района. Прокурором Тайыншинского района стал Галымжан Аубакиров. 44-летний советник юстиции начал службу в органах прокуратуры в 2002 году. В разное время был прокурором Уалихановского, Есильского, Кызылжарского районов. Прокурором района М. Жумабаева назначили Алтынбека Танкыбаева, ему 44 года. Занимал должности прокурора Аккайынского, Жамбылского, Есильского, Уалихановского, Тайыншинского районов. Прокурором Мамлютского района назначили 35-летнего Самата Тюлюгенова. Работал заместителем и руководителем управления прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Акимом города Рудный назначен Куандык Испергенов.

Куандык Хайдарович Испергенов родился 8 июля 1970 года в селе Аккарага Житикаринского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «инженер-строитель» и Костанайскую социальную академию по специальности «юрист». Ранее он занимал должность акима района им. Беимбета Майлина.

Давид Лория стал исполнительным директором футбольного клуба «Астана»

Давид Григорьевич Лория — воспитанник футбольной школы города и один из рекордсменов сборной Казахстана. В послужном списке Лория значатся казахстанские «Женис», «Есиль», «Шахтер», «Иртыш», «Кайрат», «Ордабасы» и «Локомотив», в составе которого он выступал в 2009 году, выиграв с командой серебряные медали, а также турецкие «Ризеспор», «Каршияка», шведский «Хальмстад» и российский «Спартак Нальчик». Всего же на счету экс-голкипера три чемпионских титула. В составе молодежной сборной Казахстана Лория принимал участие в Чемпионате Мира в Нигерии, в составе Национальной сборной Давид сыграл 45 матчей. По окончанию карьеры в 2019 году молодой специалист поступил на курсы по программе футбольного менеджмента UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту.

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