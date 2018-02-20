Качество жизни украинцев не изменилось — Гройсман

Гройсман заявил, что правительству не удалось изменить качество жизни украинцев

Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации, заявил премьер-министр.



Правительству за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев. Об этом во вторник, 20 февраля, в ходе конференции по вопросам реформ в Украине заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет РБК-Украина.



«За четыре года нам не удалось изменить качество жизни украинцев… Для нас чрезвычайно важное задание — это создать такие системы жизни, которые позволят украинцам почувствовать себя достойно… Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины», — сказал премьер.



При этом Гройсман отметил, что четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни правительству все же удалось изменить. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон, который «должен искоренить коррупцию в государственном секторе» — закон о приватизации.



Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что экономика Украины демонстрирует рост в течении восьми кварталов подряд.



Глава правительства также напомнил, что в 2018 году прогнозируемый рост ВВП составляет 3%, однако возможен и больший рост — до 6%.



Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Украина заняла седьмое место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник