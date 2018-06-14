Качество экономического образования в УрФУ вновь подтверждено на мировом уровне

14.06.2018

Программа бакалавриата «Мировая экономика и международный бизнес» ВШЭМ УрФУ успешно прошла аудит Европейского фонда развития менеджмента (EFMD) и вновь получила престижную аккредитацию EPAS сроком на 3 года. Решение было принято 13 июня Аккредитационным советом EFMD, члены которого единогласно проголосовали за присвоение программе данного статуса.

Визит комиссии по ре-аккредитации состоялся в феврале 2018 года. Членами комиссии были отмечены значительные изменения в программе, включая развитие учебных планов и интернационализации, рост карьерных возможностей студентов, интеграцию практических и исследовательских навыков в дисциплины программы, активную работу с корпоративными партнерами, ориентацию на стратегическое развитие и другие качественные аспекты.

«Получение международных аккредитаций — важный шаг для усиления позиций Высшей школы экономики и менеджмента на глобальном рынке, однако важен не только факт получения данного подтверждения качества образования. Процесс ре-аккредитации EPAS включал всесторонний аудит программы и института, результатом которого стали предложения ведущих мировых экспертов в области бизнес-образования по дальнейшему совершенствованию программы и ВШЭМ, которые приняты нами в качестве вектора для развития», — отметил директор института «Высшая школа экономики и менеджмента» Дмитрий Толмачев.

В настоящий момент только 106 программ из 80 вузов в мире обладают подобной аккредитацией, из них две — в России. «Мировая экономика и международный бизнес» — единственная образовательная программа в российских регионах, которой была присвоена аккредитация EPAS.

Прием документов для поступления на программу бакалавриата начнется 20 июня. Узнать больше о программе можно по ссылке: https://gsem.urfu.ru/ru/applicants/bakalavriat-i-specialitet/napravlenija-podgotovki-i-specialnosti/ehkonomika/mirovaja-ehkonomika-i-mezhdunarodnyi-biznes/

Автор:

Коваленко Артем



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